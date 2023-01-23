信号部分
信号 / MetaTrader 5 / NTLF
Rustam Latypov

NTLF

Rustam Latypov
0条评论
167
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2022 -49%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
563
盈利交易:
437 (77.61%)
亏损交易:
126 (22.38%)
最好交易:
29.37 EUR
最差交易:
-311.61 EUR
毛利:
1 653.52 EUR (222 744 pips)
毛利亏损:
-1 828.20 EUR (168 778 pips)
最大连续赢利:
25 (82.56 EUR)
最大连续盈利:
143.76 EUR (15)
夏普比率:
0.00
交易活动:
84.36%
最大入金加载:
117.03%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.24
长期交易:
118 (20.96%)
短期交易:
445 (79.04%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-0.31 EUR
平均利润:
3.78 EUR
平均损失:
-14.51 EUR
最大连续失误:
12 (-473.53 EUR)
最大连续亏损:
-602.27 EUR (8)
每月增长:
4.39%
年度预测:
53.29%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
214.44 EUR
最大值:
730.56 EUR (129.05%)
相对跌幅:
结余:
75.39% (603.94 EUR)
净值:
64.70% (438.44 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
CHFJPY 60
GBPJPY 56
EURJPY 47
EURUSD 32
CADCHF 29
USDCHF 28
EURCAD 27
USDJPY 26
GBPAUD 22
USDCAD 21
GBPNZD 20
EURNZD 20
AUDCAD 19
GBPUSD 18
NZDUSD 16
GBPCAD 16
EURAUD 14
CADJPY 13
AUDUSD 11
AUDCHF 10
NZDCHF 10
EURCHF 9
AUDJPY 9
NZDCAD 8
AUDNZD 7
EURGBP 5
XAUUSD 5
NZDJPY 4
GBPCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CHFJPY 46
GBPJPY -360
EURJPY 75
EURUSD 99
CADCHF 70
USDCHF 80
EURCAD 71
USDJPY -16
GBPAUD 27
USDCAD -20
GBPNZD 5
EURNZD 49
AUDCAD 40
GBPUSD 55
NZDUSD 57
GBPCAD 45
EURAUD 33
CADJPY -41
AUDUSD 45
AUDCHF 39
NZDCHF -8
EURCHF 37
AUDJPY -9
NZDCAD -15
AUDNZD 20
EURGBP 6
XAUUSD -645
NZDJPY 5
GBPCHF 9
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CHFJPY 8.8K
GBPJPY -3.9K
EURJPY 14K
EURUSD 9K
CADCHF 7K
USDCHF 6K
EURCAD 8K
USDJPY 16K
GBPAUD 4.1K
USDCAD 1.9K
GBPNZD 5.4K
EURNZD 6.4K
AUDCAD 4.6K
GBPUSD 5.2K
NZDUSD 4.7K
GBPCAD 6.2K
EURAUD 4.4K
CADJPY -3.8K
AUDUSD 4.3K
AUDCHF 2.2K
NZDCHF 411
EURCHF 3.1K
AUDJPY -457
NZDCAD 694
AUDNZD 3K
EURGBP 602
XAUUSD -66K
NZDJPY 1.7K
GBPCHF 713
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +29.37 EUR
最差交易: -312 EUR
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +82.56 EUR
最大连续亏损: -473.53 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BCSForex-MT5RUSP 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Alpari-MT5
0.25 × 3961
AlfaForexRU-Real
1.16 × 69
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
NTLF
每月30 USD
-49%
0
0
USD
690
EUR
167
0%
563
77%
84%
0.90
-0.31
EUR
75%
1:40
