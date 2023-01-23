- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
563
盈利交易:
437 (77.61%)
亏损交易:
126 (22.38%)
最好交易:
29.37 EUR
最差交易:
-311.61 EUR
毛利:
1 653.52 EUR (222 744 pips)
毛利亏损:
-1 828.20 EUR (168 778 pips)
最大连续赢利:
25 (82.56 EUR)
最大连续盈利:
143.76 EUR (15)
夏普比率:
0.00
交易活动:
84.36%
最大入金加载:
117.03%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.24
长期交易:
118 (20.96%)
短期交易:
445 (79.04%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-0.31 EUR
平均利润:
3.78 EUR
平均损失:
-14.51 EUR
最大连续失误:
12 (-473.53 EUR)
最大连续亏损:
-602.27 EUR (8)
每月增长:
4.39%
年度预测:
53.29%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
214.44 EUR
最大值:
730.56 EUR (129.05%)
相对跌幅:
结余:
75.39% (603.94 EUR)
净值:
64.70% (438.44 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|60
|GBPJPY
|56
|EURJPY
|47
|EURUSD
|32
|CADCHF
|29
|USDCHF
|28
|EURCAD
|27
|USDJPY
|26
|GBPAUD
|22
|USDCAD
|21
|GBPNZD
|20
|EURNZD
|20
|AUDCAD
|19
|GBPUSD
|18
|NZDUSD
|16
|GBPCAD
|16
|EURAUD
|14
|CADJPY
|13
|AUDUSD
|11
|AUDCHF
|10
|NZDCHF
|10
|EURCHF
|9
|AUDJPY
|9
|NZDCAD
|8
|AUDNZD
|7
|EURGBP
|5
|XAUUSD
|5
|NZDJPY
|4
|GBPCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CHFJPY
|46
|GBPJPY
|-360
|EURJPY
|75
|EURUSD
|99
|CADCHF
|70
|USDCHF
|80
|EURCAD
|71
|USDJPY
|-16
|GBPAUD
|27
|USDCAD
|-20
|GBPNZD
|5
|EURNZD
|49
|AUDCAD
|40
|GBPUSD
|55
|NZDUSD
|57
|GBPCAD
|45
|EURAUD
|33
|CADJPY
|-41
|AUDUSD
|45
|AUDCHF
|39
|NZDCHF
|-8
|EURCHF
|37
|AUDJPY
|-9
|NZDCAD
|-15
|AUDNZD
|20
|EURGBP
|6
|XAUUSD
|-645
|NZDJPY
|5
|GBPCHF
|9
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CHFJPY
|8.8K
|GBPJPY
|-3.9K
|EURJPY
|14K
|EURUSD
|9K
|CADCHF
|7K
|USDCHF
|6K
|EURCAD
|8K
|USDJPY
|16K
|GBPAUD
|4.1K
|USDCAD
|1.9K
|GBPNZD
|5.4K
|EURNZD
|6.4K
|AUDCAD
|4.6K
|GBPUSD
|5.2K
|NZDUSD
|4.7K
|GBPCAD
|6.2K
|EURAUD
|4.4K
|CADJPY
|-3.8K
|AUDUSD
|4.3K
|AUDCHF
|2.2K
|NZDCHF
|411
|EURCHF
|3.1K
|AUDJPY
|-457
|NZDCAD
|694
|AUDNZD
|3K
|EURGBP
|602
|XAUUSD
|-66K
|NZDJPY
|1.7K
|GBPCHF
|713
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +29.37 EUR
最差交易: -312 EUR
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +82.56 EUR
最大连续亏损: -473.53 EUR
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-49%
0
0
USD
USD
690
EUR
EUR
167
0%
563
77%
84%
0.90
-0.31
EUR
EUR
75%
1:40