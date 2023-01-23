SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / NTLF
Rustam Latypov

NTLF

Rustam Latypov
0 comentarios
167 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2022 -49%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
563
Transacciones Rentables:
437 (77.61%)
Transacciones Irrentables:
126 (22.38%)
Mejor transacción:
29.37 EUR
Peor transacción:
-311.61 EUR
Beneficio Bruto:
1 653.52 EUR (222 744 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 828.20 EUR (168 778 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (82.56 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
143.76 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
85.36%
Carga máxima del depósito:
117.03%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.24
Transacciones Largas:
118 (20.96%)
Transacciones Cortas:
445 (79.04%)
Factor de Beneficio:
0.90
Beneficio Esperado:
-0.31 EUR
Beneficio medio:
3.78 EUR
Pérdidas medias:
-14.51 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-473.53 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-602.27 EUR (8)
Crecimiento al mes:
4.39%
Pronóstico anual:
53.29%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
214.44 EUR
Máxima:
730.56 EUR (129.05%)
Reducción relativa:
De balance:
75.39% (603.94 EUR)
De fondos:
64.70% (438.44 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
CHFJPY 60
GBPJPY 56
EURJPY 47
EURUSD 32
CADCHF 29
USDCHF 28
EURCAD 27
USDJPY 26
GBPAUD 22
USDCAD 21
GBPNZD 20
EURNZD 20
AUDCAD 19
GBPUSD 18
NZDUSD 16
GBPCAD 16
EURAUD 14
CADJPY 13
AUDUSD 11
AUDCHF 10
NZDCHF 10
EURCHF 9
AUDJPY 9
NZDCAD 8
AUDNZD 7
EURGBP 5
XAUUSD 5
NZDJPY 4
GBPCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
CHFJPY 46
GBPJPY -360
EURJPY 75
EURUSD 99
CADCHF 70
USDCHF 80
EURCAD 71
USDJPY -16
GBPAUD 27
USDCAD -20
GBPNZD 5
EURNZD 49
AUDCAD 40
GBPUSD 55
NZDUSD 57
GBPCAD 45
EURAUD 33
CADJPY -41
AUDUSD 45
AUDCHF 39
NZDCHF -8
EURCHF 37
AUDJPY -9
NZDCAD -15
AUDNZD 20
EURGBP 6
XAUUSD -645
NZDJPY 5
GBPCHF 9
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
CHFJPY 8.8K
GBPJPY -3.9K
EURJPY 14K
EURUSD 9K
CADCHF 7K
USDCHF 6K
EURCAD 8K
USDJPY 16K
GBPAUD 4.1K
USDCAD 1.9K
GBPNZD 5.4K
EURNZD 6.4K
AUDCAD 4.6K
GBPUSD 5.2K
NZDUSD 4.7K
GBPCAD 6.2K
EURAUD 4.4K
CADJPY -3.8K
AUDUSD 4.3K
AUDCHF 2.2K
NZDCHF 411
EURCHF 3.1K
AUDJPY -457
NZDCAD 694
AUDNZD 3K
EURGBP 602
XAUUSD -66K
NZDJPY 1.7K
GBPCHF 713
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +29.37 EUR
Peor transacción: -312 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +82.56 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -473.53 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BCSForex-MT5RUSP" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Alpari-MT5
0.25 × 3961
AlfaForexRU-Real
1.13 × 71
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Торговый счет с реальной деятельностью трейдера 
No hay comentarios
2025.12.08 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 16:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.28 09:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 14:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 22:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 20:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 18:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 13:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 06:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 08:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 07:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 06:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 08:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 02:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 08:16
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 04:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
NTLF
30 USD al mes
-49%
0
0
USD
690
EUR
167
0%
563
77%
85%
0.90
-0.31
EUR
75%
1:40
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.