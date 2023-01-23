- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
563
Transacciones Rentables:
437 (77.61%)
Transacciones Irrentables:
126 (22.38%)
Mejor transacción:
29.37 EUR
Peor transacción:
-311.61 EUR
Beneficio Bruto:
1 653.52 EUR (222 744 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 828.20 EUR (168 778 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (82.56 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
143.76 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
85.36%
Carga máxima del depósito:
117.03%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.24
Transacciones Largas:
118 (20.96%)
Transacciones Cortas:
445 (79.04%)
Factor de Beneficio:
0.90
Beneficio Esperado:
-0.31 EUR
Beneficio medio:
3.78 EUR
Pérdidas medias:
-14.51 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-473.53 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-602.27 EUR (8)
Crecimiento al mes:
4.39%
Pronóstico anual:
53.29%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
214.44 EUR
Máxima:
730.56 EUR (129.05%)
Reducción relativa:
De balance:
75.39% (603.94 EUR)
De fondos:
64.70% (438.44 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|60
|GBPJPY
|56
|EURJPY
|47
|EURUSD
|32
|CADCHF
|29
|USDCHF
|28
|EURCAD
|27
|USDJPY
|26
|GBPAUD
|22
|USDCAD
|21
|GBPNZD
|20
|EURNZD
|20
|AUDCAD
|19
|GBPUSD
|18
|NZDUSD
|16
|GBPCAD
|16
|EURAUD
|14
|CADJPY
|13
|AUDUSD
|11
|AUDCHF
|10
|NZDCHF
|10
|EURCHF
|9
|AUDJPY
|9
|NZDCAD
|8
|AUDNZD
|7
|EURGBP
|5
|XAUUSD
|5
|NZDJPY
|4
|GBPCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|CHFJPY
|46
|GBPJPY
|-360
|EURJPY
|75
|EURUSD
|99
|CADCHF
|70
|USDCHF
|80
|EURCAD
|71
|USDJPY
|-16
|GBPAUD
|27
|USDCAD
|-20
|GBPNZD
|5
|EURNZD
|49
|AUDCAD
|40
|GBPUSD
|55
|NZDUSD
|57
|GBPCAD
|45
|EURAUD
|33
|CADJPY
|-41
|AUDUSD
|45
|AUDCHF
|39
|NZDCHF
|-8
|EURCHF
|37
|AUDJPY
|-9
|NZDCAD
|-15
|AUDNZD
|20
|EURGBP
|6
|XAUUSD
|-645
|NZDJPY
|5
|GBPCHF
|9
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|CHFJPY
|8.8K
|GBPJPY
|-3.9K
|EURJPY
|14K
|EURUSD
|9K
|CADCHF
|7K
|USDCHF
|6K
|EURCAD
|8K
|USDJPY
|16K
|GBPAUD
|4.1K
|USDCAD
|1.9K
|GBPNZD
|5.4K
|EURNZD
|6.4K
|AUDCAD
|4.6K
|GBPUSD
|5.2K
|NZDUSD
|4.7K
|GBPCAD
|6.2K
|EURAUD
|4.4K
|CADJPY
|-3.8K
|AUDUSD
|4.3K
|AUDCHF
|2.2K
|NZDCHF
|411
|EURCHF
|3.1K
|AUDJPY
|-457
|NZDCAD
|694
|AUDNZD
|3K
|EURGBP
|602
|XAUUSD
|-66K
|NZDJPY
|1.7K
|GBPCHF
|713
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +29.37 EUR
Peor transacción: -312 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +82.56 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -473.53 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BCSForex-MT5RUSP" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Alpari-MT5
|0.25 × 3961
|
AlfaForexRU-Real
|1.13 × 71
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-49%
0
0
USD
USD
690
EUR
EUR
167
0%
563
77%
85%
0.90
-0.31
EUR
EUR
75%
1:40