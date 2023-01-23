SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / NTLF
Rustam Latypov

NTLF

Rustam Latypov
0 comentários
167 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2022 -49%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
563
Negociações com lucro:
437 (77.61%)
Negociações com perda:
126 (22.38%)
Melhor negociação:
29.37 EUR
Pior negociação:
-311.61 EUR
Lucro bruto:
1 653.52 EUR (222 744 pips)
Perda bruta:
-1 828.20 EUR (168 778 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (82.56 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
143.76 EUR (15)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
85.36%
Depósito máximo carregado:
117.03%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.24
Negociações longas:
118 (20.96%)
Negociações curtas:
445 (79.04%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-0.31 EUR
Lucro médio:
3.78 EUR
Perda média:
-14.51 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-473.53 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-602.27 EUR (8)
Crescimento mensal:
4.39%
Previsão anual:
53.29%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
214.44 EUR
Máximo:
730.56 EUR (129.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
75.39% (603.94 EUR)
Pelo Capital Líquido:
64.70% (438.44 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
CHFJPY 60
GBPJPY 56
EURJPY 47
EURUSD 32
CADCHF 29
USDCHF 28
EURCAD 27
USDJPY 26
GBPAUD 22
USDCAD 21
GBPNZD 20
EURNZD 20
AUDCAD 19
GBPUSD 18
NZDUSD 16
GBPCAD 16
EURAUD 14
CADJPY 13
AUDUSD 11
AUDCHF 10
NZDCHF 10
EURCHF 9
AUDJPY 9
NZDCAD 8
AUDNZD 7
EURGBP 5
XAUUSD 5
NZDJPY 4
GBPCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
CHFJPY 46
GBPJPY -360
EURJPY 75
EURUSD 99
CADCHF 70
USDCHF 80
EURCAD 71
USDJPY -16
GBPAUD 27
USDCAD -20
GBPNZD 5
EURNZD 49
AUDCAD 40
GBPUSD 55
NZDUSD 57
GBPCAD 45
EURAUD 33
CADJPY -41
AUDUSD 45
AUDCHF 39
NZDCHF -8
EURCHF 37
AUDJPY -9
NZDCAD -15
AUDNZD 20
EURGBP 6
XAUUSD -645
NZDJPY 5
GBPCHF 9
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
CHFJPY 8.8K
GBPJPY -3.9K
EURJPY 14K
EURUSD 9K
CADCHF 7K
USDCHF 6K
EURCAD 8K
USDJPY 16K
GBPAUD 4.1K
USDCAD 1.9K
GBPNZD 5.4K
EURNZD 6.4K
AUDCAD 4.6K
GBPUSD 5.2K
NZDUSD 4.7K
GBPCAD 6.2K
EURAUD 4.4K
CADJPY -3.8K
AUDUSD 4.3K
AUDCHF 2.2K
NZDCHF 411
EURCHF 3.1K
AUDJPY -457
NZDCAD 694
AUDNZD 3K
EURGBP 602
XAUUSD -66K
NZDJPY 1.7K
GBPCHF 713
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +29.37 EUR
Pior negociação: -312 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +82.56 EUR
Máxima perda consecutiva: -473.53 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BCSForex-MT5RUSP" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Alpari-MT5
0.25 × 3961
AlfaForexRU-Real
1.13 × 71
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Торговый счет с реальной деятельностью трейдера 
Sem comentários
2025.12.08 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 16:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.28 09:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 14:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 22:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 20:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 18:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 13:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 06:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 08:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 07:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 06:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 08:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 02:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 08:16
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 04:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
NTLF
30 USD por mês
-49%
0
0
USD
690
EUR
167
0%
563
77%
85%
0.90
-0.31
EUR
75%
1:40
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.