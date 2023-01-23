- Crescimento
Negociações:
563
Negociações com lucro:
437 (77.61%)
Negociações com perda:
126 (22.38%)
Melhor negociação:
29.37 EUR
Pior negociação:
-311.61 EUR
Lucro bruto:
1 653.52 EUR (222 744 pips)
Perda bruta:
-1 828.20 EUR (168 778 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (82.56 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
143.76 EUR (15)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
85.36%
Depósito máximo carregado:
117.03%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.24
Negociações longas:
118 (20.96%)
Negociações curtas:
445 (79.04%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-0.31 EUR
Lucro médio:
3.78 EUR
Perda média:
-14.51 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-473.53 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-602.27 EUR (8)
Crescimento mensal:
4.39%
Previsão anual:
53.29%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
214.44 EUR
Máximo:
730.56 EUR (129.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
75.39% (603.94 EUR)
Pelo Capital Líquido:
64.70% (438.44 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|60
|GBPJPY
|56
|EURJPY
|47
|EURUSD
|32
|CADCHF
|29
|USDCHF
|28
|EURCAD
|27
|USDJPY
|26
|GBPAUD
|22
|USDCAD
|21
|GBPNZD
|20
|EURNZD
|20
|AUDCAD
|19
|GBPUSD
|18
|NZDUSD
|16
|GBPCAD
|16
|EURAUD
|14
|CADJPY
|13
|AUDUSD
|11
|AUDCHF
|10
|NZDCHF
|10
|EURCHF
|9
|AUDJPY
|9
|NZDCAD
|8
|AUDNZD
|7
|EURGBP
|5
|XAUUSD
|5
|NZDJPY
|4
|GBPCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CHFJPY
|46
|GBPJPY
|-360
|EURJPY
|75
|EURUSD
|99
|CADCHF
|70
|USDCHF
|80
|EURCAD
|71
|USDJPY
|-16
|GBPAUD
|27
|USDCAD
|-20
|GBPNZD
|5
|EURNZD
|49
|AUDCAD
|40
|GBPUSD
|55
|NZDUSD
|57
|GBPCAD
|45
|EURAUD
|33
|CADJPY
|-41
|AUDUSD
|45
|AUDCHF
|39
|NZDCHF
|-8
|EURCHF
|37
|AUDJPY
|-9
|NZDCAD
|-15
|AUDNZD
|20
|EURGBP
|6
|XAUUSD
|-645
|NZDJPY
|5
|GBPCHF
|9
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CHFJPY
|8.8K
|GBPJPY
|-3.9K
|EURJPY
|14K
|EURUSD
|9K
|CADCHF
|7K
|USDCHF
|6K
|EURCAD
|8K
|USDJPY
|16K
|GBPAUD
|4.1K
|USDCAD
|1.9K
|GBPNZD
|5.4K
|EURNZD
|6.4K
|AUDCAD
|4.6K
|GBPUSD
|5.2K
|NZDUSD
|4.7K
|GBPCAD
|6.2K
|EURAUD
|4.4K
|CADJPY
|-3.8K
|AUDUSD
|4.3K
|AUDCHF
|2.2K
|NZDCHF
|411
|EURCHF
|3.1K
|AUDJPY
|-457
|NZDCAD
|694
|AUDNZD
|3K
|EURGBP
|602
|XAUUSD
|-66K
|NZDJPY
|1.7K
|GBPCHF
|713
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +29.37 EUR
Pior negociação: -312 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +82.56 EUR
Máxima perda consecutiva: -473.53 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BCSForex-MT5RUSP" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Alpari-MT5
|0.25 × 3961
|
AlfaForexRU-Real
|1.13 × 71
