SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / NTLF
Rustam Latypov

NTLF

Rustam Latypov
0 reviews
167 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2022 -49%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
563
Profit Trades:
437 (77.61%)
Loss Trades:
126 (22.38%)
Best trade:
29.37 EUR
Worst trade:
-311.61 EUR
Gross Profit:
1 653.52 EUR (222 744 pips)
Gross Loss:
-1 828.20 EUR (168 778 pips)
Maximum consecutive wins:
25 (82.56 EUR)
Maximal consecutive profit:
143.76 EUR (15)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading activity:
84.36%
Max deposit load:
117.03%
Latest trade:
18 hours ago
Trades per week:
5
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
-0.24
Long Trades:
118 (20.96%)
Short Trades:
445 (79.04%)
Profit Factor:
0.90
Expected Payoff:
-0.31 EUR
Average Profit:
3.78 EUR
Average Loss:
-14.51 EUR
Maximum consecutive losses:
12 (-473.53 EUR)
Maximal consecutive loss:
-602.27 EUR (8)
Monthly growth:
4.39%
Annual Forecast:
53.29%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
214.44 EUR
Maximal:
730.56 EUR (129.05%)
Relative drawdown:
By Balance:
75.39% (603.94 EUR)
By Equity:
64.70% (438.44 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
CHFJPY 60
GBPJPY 56
EURJPY 47
EURUSD 32
CADCHF 29
USDCHF 28
EURCAD 27
USDJPY 26
GBPAUD 22
USDCAD 21
GBPNZD 20
EURNZD 20
AUDCAD 19
GBPUSD 18
NZDUSD 16
GBPCAD 16
EURAUD 14
CADJPY 13
AUDUSD 11
AUDCHF 10
NZDCHF 10
EURCHF 9
AUDJPY 9
NZDCAD 8
AUDNZD 7
EURGBP 5
XAUUSD 5
NZDJPY 4
GBPCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
CHFJPY 46
GBPJPY -360
EURJPY 75
EURUSD 99
CADCHF 70
USDCHF 80
EURCAD 71
USDJPY -16
GBPAUD 27
USDCAD -20
GBPNZD 5
EURNZD 49
AUDCAD 40
GBPUSD 55
NZDUSD 57
GBPCAD 45
EURAUD 33
CADJPY -41
AUDUSD 45
AUDCHF 39
NZDCHF -8
EURCHF 37
AUDJPY -9
NZDCAD -15
AUDNZD 20
EURGBP 6
XAUUSD -645
NZDJPY 5
GBPCHF 9
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
CHFJPY 8.8K
GBPJPY -3.9K
EURJPY 14K
EURUSD 9K
CADCHF 7K
USDCHF 6K
EURCAD 8K
USDJPY 16K
GBPAUD 4.1K
USDCAD 1.9K
GBPNZD 5.4K
EURNZD 6.4K
AUDCAD 4.6K
GBPUSD 5.2K
NZDUSD 4.7K
GBPCAD 6.2K
EURAUD 4.4K
CADJPY -3.8K
AUDUSD 4.3K
AUDCHF 2.2K
NZDCHF 411
EURCHF 3.1K
AUDJPY -457
NZDCAD 694
AUDNZD 3K
EURGBP 602
XAUUSD -66K
NZDJPY 1.7K
GBPCHF 713
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +29.37 EUR
Worst trade: -312 EUR
Maximum consecutive wins: 15
Maximum consecutive losses: 8
Maximal consecutive profit: +82.56 EUR
Maximal consecutive loss: -473.53 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "BCSForex-MT5RUSP" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Alpari-MT5
0.25 × 3961
AlfaForexRU-Real
1.16 × 69
To see trades in realtime, please log in or register
Торговый счет с реальной деятельностью трейдера 
No reviews
2025.12.08 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 16:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.28 09:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 14:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 22:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 20:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 18:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 13:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 06:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 08:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 07:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 06:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 08:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 02:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 08:16
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 04:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
NTLF
30 USD per month
-49%
0
0
USD
690
EUR
167
0%
563
77%
84%
0.90
-0.31
EUR
75%
1:40
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.