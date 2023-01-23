- Growth
Trades:
563
Profit Trades:
437 (77.61%)
Loss Trades:
126 (22.38%)
Best trade:
29.37 EUR
Worst trade:
-311.61 EUR
Gross Profit:
1 653.52 EUR (222 744 pips)
Gross Loss:
-1 828.20 EUR (168 778 pips)
Maximum consecutive wins:
25 (82.56 EUR)
Maximal consecutive profit:
143.76 EUR (15)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading activity:
84.36%
Max deposit load:
117.03%
Latest trade:
18 hours ago
Trades per week:
5
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
-0.24
Long Trades:
118 (20.96%)
Short Trades:
445 (79.04%)
Profit Factor:
0.90
Expected Payoff:
-0.31 EUR
Average Profit:
3.78 EUR
Average Loss:
-14.51 EUR
Maximum consecutive losses:
12 (-473.53 EUR)
Maximal consecutive loss:
-602.27 EUR (8)
Monthly growth:
4.39%
Annual Forecast:
53.29%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
214.44 EUR
Maximal:
730.56 EUR (129.05%)
Relative drawdown:
By Balance:
75.39% (603.94 EUR)
By Equity:
64.70% (438.44 EUR)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|60
|GBPJPY
|56
|EURJPY
|47
|EURUSD
|32
|CADCHF
|29
|USDCHF
|28
|EURCAD
|27
|USDJPY
|26
|GBPAUD
|22
|USDCAD
|21
|GBPNZD
|20
|EURNZD
|20
|AUDCAD
|19
|GBPUSD
|18
|NZDUSD
|16
|GBPCAD
|16
|EURAUD
|14
|CADJPY
|13
|AUDUSD
|11
|AUDCHF
|10
|NZDCHF
|10
|EURCHF
|9
|AUDJPY
|9
|NZDCAD
|8
|AUDNZD
|7
|EURGBP
|5
|XAUUSD
|5
|NZDJPY
|4
|GBPCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|CHFJPY
|46
|GBPJPY
|-360
|EURJPY
|75
|EURUSD
|99
|CADCHF
|70
|USDCHF
|80
|EURCAD
|71
|USDJPY
|-16
|GBPAUD
|27
|USDCAD
|-20
|GBPNZD
|5
|EURNZD
|49
|AUDCAD
|40
|GBPUSD
|55
|NZDUSD
|57
|GBPCAD
|45
|EURAUD
|33
|CADJPY
|-41
|AUDUSD
|45
|AUDCHF
|39
|NZDCHF
|-8
|EURCHF
|37
|AUDJPY
|-9
|NZDCAD
|-15
|AUDNZD
|20
|EURGBP
|6
|XAUUSD
|-645
|NZDJPY
|5
|GBPCHF
|9
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|CHFJPY
|8.8K
|GBPJPY
|-3.9K
|EURJPY
|14K
|EURUSD
|9K
|CADCHF
|7K
|USDCHF
|6K
|EURCAD
|8K
|USDJPY
|16K
|GBPAUD
|4.1K
|USDCAD
|1.9K
|GBPNZD
|5.4K
|EURNZD
|6.4K
|AUDCAD
|4.6K
|GBPUSD
|5.2K
|NZDUSD
|4.7K
|GBPCAD
|6.2K
|EURAUD
|4.4K
|CADJPY
|-3.8K
|AUDUSD
|4.3K
|AUDCHF
|2.2K
|NZDCHF
|411
|EURCHF
|3.1K
|AUDJPY
|-457
|NZDCAD
|694
|AUDNZD
|3K
|EURGBP
|602
|XAUUSD
|-66K
|NZDJPY
|1.7K
|GBPCHF
|713
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Best trade: +29.37 EUR
Worst trade: -312 EUR
Maximum consecutive wins: 15
Maximum consecutive losses: 8
Maximal consecutive profit: +82.56 EUR
Maximal consecutive loss: -473.53 EUR
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "BCSForex-MT5RUSP" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
