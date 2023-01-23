- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
563
Прибыльных трейдов:
437 (77.61%)
Убыточных трейдов:
126 (22.38%)
Лучший трейд:
29.37 EUR
Худший трейд:
-311.61 EUR
Общая прибыль:
1 653.52 EUR (222 744 pips)
Общий убыток:
-1 828.20 EUR (168 778 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (82.56 EUR)
Макс. прибыль в серии:
143.76 EUR (15)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
84.36%
Макс. загрузка депозита:
117.03%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.24
Длинных трейдов:
118 (20.96%)
Коротких трейдов:
445 (79.04%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-0.31 EUR
Средняя прибыль:
3.78 EUR
Средний убыток:
-14.51 EUR
Макс. серия проигрышей:
12 (-473.53 EUR)
Макс. убыток в серии:
-602.27 EUR (8)
Прирост в месяц:
4.39%
Годовой прогноз:
53.29%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
214.44 EUR
Максимальная:
730.56 EUR (129.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
75.39% (603.94 EUR)
По эквити:
64.70% (438.44 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|60
|GBPJPY
|56
|EURJPY
|47
|EURUSD
|32
|CADCHF
|29
|USDCHF
|28
|EURCAD
|27
|USDJPY
|26
|GBPAUD
|22
|USDCAD
|21
|GBPNZD
|20
|EURNZD
|20
|AUDCAD
|19
|GBPUSD
|18
|NZDUSD
|16
|GBPCAD
|16
|EURAUD
|14
|CADJPY
|13
|AUDUSD
|11
|AUDCHF
|10
|NZDCHF
|10
|EURCHF
|9
|AUDJPY
|9
|NZDCAD
|8
|AUDNZD
|7
|EURGBP
|5
|XAUUSD
|5
|NZDJPY
|4
|GBPCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CHFJPY
|46
|GBPJPY
|-360
|EURJPY
|75
|EURUSD
|99
|CADCHF
|70
|USDCHF
|80
|EURCAD
|71
|USDJPY
|-16
|GBPAUD
|27
|USDCAD
|-20
|GBPNZD
|5
|EURNZD
|49
|AUDCAD
|40
|GBPUSD
|55
|NZDUSD
|57
|GBPCAD
|45
|EURAUD
|33
|CADJPY
|-41
|AUDUSD
|45
|AUDCHF
|39
|NZDCHF
|-8
|EURCHF
|37
|AUDJPY
|-9
|NZDCAD
|-15
|AUDNZD
|20
|EURGBP
|6
|XAUUSD
|-645
|NZDJPY
|5
|GBPCHF
|9
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CHFJPY
|8.8K
|GBPJPY
|-3.9K
|EURJPY
|14K
|EURUSD
|9K
|CADCHF
|7K
|USDCHF
|6K
|EURCAD
|8K
|USDJPY
|16K
|GBPAUD
|4.1K
|USDCAD
|1.9K
|GBPNZD
|5.4K
|EURNZD
|6.4K
|AUDCAD
|4.6K
|GBPUSD
|5.2K
|NZDUSD
|4.7K
|GBPCAD
|6.2K
|EURAUD
|4.4K
|CADJPY
|-3.8K
|AUDUSD
|4.3K
|AUDCHF
|2.2K
|NZDCHF
|411
|EURCHF
|3.1K
|AUDJPY
|-457
|NZDCAD
|694
|AUDNZD
|3K
|EURGBP
|602
|XAUUSD
|-66K
|NZDJPY
|1.7K
|GBPCHF
|713
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +29.37 EUR
Худший трейд: -312 EUR
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +82.56 EUR
Макс. убыток в серии: -473.53 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BCSForex-MT5RUSP" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Alpari-MT5
|0.25 × 3961
|
AlfaForexRU-Real
|1.16 × 69
Торговый счет с реальной деятельностью трейдера
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-49%
0
0
USD
USD
690
EUR
EUR
167
0%
563
77%
84%
0.90
-0.31
EUR
EUR
75%
1:40