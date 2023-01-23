СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / NTLF
Rustam Latypov

NTLF

Rustam Latypov
0 отзывов
167 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 -49%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
563
Прибыльных трейдов:
437 (77.61%)
Убыточных трейдов:
126 (22.38%)
Лучший трейд:
29.37 EUR
Худший трейд:
-311.61 EUR
Общая прибыль:
1 653.52 EUR (222 744 pips)
Общий убыток:
-1 828.20 EUR (168 778 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (82.56 EUR)
Макс. прибыль в серии:
143.76 EUR (15)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
84.36%
Макс. загрузка депозита:
117.03%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.24
Длинных трейдов:
118 (20.96%)
Коротких трейдов:
445 (79.04%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-0.31 EUR
Средняя прибыль:
3.78 EUR
Средний убыток:
-14.51 EUR
Макс. серия проигрышей:
12 (-473.53 EUR)
Макс. убыток в серии:
-602.27 EUR (8)
Прирост в месяц:
4.39%
Годовой прогноз:
53.29%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
214.44 EUR
Максимальная:
730.56 EUR (129.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
75.39% (603.94 EUR)
По эквити:
64.70% (438.44 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CHFJPY 60
GBPJPY 56
EURJPY 47
EURUSD 32
CADCHF 29
USDCHF 28
EURCAD 27
USDJPY 26
GBPAUD 22
USDCAD 21
GBPNZD 20
EURNZD 20
AUDCAD 19
GBPUSD 18
NZDUSD 16
GBPCAD 16
EURAUD 14
CADJPY 13
AUDUSD 11
AUDCHF 10
NZDCHF 10
EURCHF 9
AUDJPY 9
NZDCAD 8
AUDNZD 7
EURGBP 5
XAUUSD 5
NZDJPY 4
GBPCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CHFJPY 46
GBPJPY -360
EURJPY 75
EURUSD 99
CADCHF 70
USDCHF 80
EURCAD 71
USDJPY -16
GBPAUD 27
USDCAD -20
GBPNZD 5
EURNZD 49
AUDCAD 40
GBPUSD 55
NZDUSD 57
GBPCAD 45
EURAUD 33
CADJPY -41
AUDUSD 45
AUDCHF 39
NZDCHF -8
EURCHF 37
AUDJPY -9
NZDCAD -15
AUDNZD 20
EURGBP 6
XAUUSD -645
NZDJPY 5
GBPCHF 9
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CHFJPY 8.8K
GBPJPY -3.9K
EURJPY 14K
EURUSD 9K
CADCHF 7K
USDCHF 6K
EURCAD 8K
USDJPY 16K
GBPAUD 4.1K
USDCAD 1.9K
GBPNZD 5.4K
EURNZD 6.4K
AUDCAD 4.6K
GBPUSD 5.2K
NZDUSD 4.7K
GBPCAD 6.2K
EURAUD 4.4K
CADJPY -3.8K
AUDUSD 4.3K
AUDCHF 2.2K
NZDCHF 411
EURCHF 3.1K
AUDJPY -457
NZDCAD 694
AUDNZD 3K
EURGBP 602
XAUUSD -66K
NZDJPY 1.7K
GBPCHF 713
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +29.37 EUR
Худший трейд: -312 EUR
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +82.56 EUR
Макс. убыток в серии: -473.53 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BCSForex-MT5RUSP" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Alpari-MT5
0.25 × 3961
AlfaForexRU-Real
1.16 × 69
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Торговый счет с реальной деятельностью трейдера 
Нет отзывов
2025.12.08 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 16:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.28 09:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 14:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 22:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 20:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 18:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 13:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 06:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 08:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 07:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 06:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 08:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 02:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 08:16
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 04:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NTLF
30 USD в месяц
-49%
0
0
USD
690
EUR
167
0%
563
77%
84%
0.90
-0.31
EUR
75%
1:40
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.