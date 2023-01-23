SignauxSections
Rustam Latypov

NTLF

Rustam Latypov
0 avis
154 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 -7%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
543
Bénéfice trades:
427 (78.63%)
Perte trades:
116 (21.36%)
Meilleure transaction:
29.37 EUR
Pire transaction:
-260.50 EUR
Bénéfice brut:
1 604.37 EUR (215 207 pips)
Perte brute:
-1 224.73 EUR (97 817 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (82.56 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
143.76 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
82.96%
Charge de dépôt maximale:
117.03%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.63
Longs trades:
115 (21.18%)
Courts trades:
428 (78.82%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
0.70 EUR
Bénéfice moyen:
3.76 EUR
Perte moyenne:
-10.56 EUR
Pertes consécutives maximales:
12 (-473.53 EUR)
Perte consécutive maximale:
-473.53 EUR (12)
Croissance mensuelle:
3.85%
Prévision annuelle:
46.73%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
87.82 EUR
Maximal:
603.94 EUR (106.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
75.39% (603.94 EUR)
Par fonds propres:
61.18% (310.55 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 56
CHFJPY 48
EURJPY 46
EURUSD 32
USDCHF 28
EURCAD 27
USDJPY 26
CADCHF 26
GBPAUD 22
USDCAD 21
GBPNZD 20
EURNZD 20
AUDCAD 19
GBPUSD 18
NZDUSD 16
GBPCAD 16
EURAUD 14
CADJPY 13
AUDUSD 11
AUDCHF 10
NZDCHF 10
EURCHF 9
AUDJPY 9
NZDCAD 8
AUDNZD 7
EURGBP 5
NZDJPY 4
GBPCHF 1
XAUUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY -360
CHFJPY 33
EURJPY 70
EURUSD 99
USDCHF 80
EURCAD 71
USDJPY -16
CADCHF 63
GBPAUD 27
USDCAD -20
GBPNZD 5
EURNZD 49
AUDCAD 40
GBPUSD 55
NZDUSD 57
GBPCAD 45
EURAUD 33
CADJPY -41
AUDUSD 45
AUDCHF 39
NZDCHF -8
EURCHF 37
AUDJPY -9
NZDCAD -15
AUDNZD 20
EURGBP 6
NZDJPY 5
GBPCHF 9
XAUUSD 12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY -3.9K
CHFJPY 6.5K
EURJPY 13K
EURUSD 9K
USDCHF 6K
EURCAD 8K
USDJPY 16K
CADCHF 6.4K
GBPAUD 4.1K
USDCAD 1.9K
GBPNZD 5.4K
EURNZD 6.4K
AUDCAD 4.6K
GBPUSD 5.2K
NZDUSD 4.7K
GBPCAD 6.2K
EURAUD 4.4K
CADJPY -3.8K
AUDUSD 4.3K
AUDCHF 2.2K
NZDCHF 411
EURCHF 3.1K
AUDJPY -457
NZDCAD 694
AUDNZD 3K
EURGBP 602
NZDJPY 1.7K
GBPCHF 713
XAUUSD 1.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29.37 EUR
Pire transaction: -261 EUR
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +82.56 EUR
Perte consécutive maximale: -473.53 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BCSForex-MT5RUSP" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-MT5
0.25 × 3961
Торговый счет с реальной деятельностью трейдера 
Aucun avis
2025.09.16 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 14:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 13:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 12:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 11:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 18:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.17 12:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.28 21:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 11:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.17 11:36
No swaps are charged
2025.03.17 11:36
No swaps are charged
2025.03.12 17:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.11 22:18
No swaps are charged on the signal account
2025.03.04 04:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.10 19:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
