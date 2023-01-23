SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / NTLF
Rustam Latypov

NTLF

Rustam Latypov
0 recensioni
154 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 -7%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
543
Profit Trade:
427 (78.63%)
Loss Trade:
116 (21.36%)
Best Trade:
29.37 EUR
Worst Trade:
-260.50 EUR
Profitto lordo:
1 604.37 EUR (215 207 pips)
Perdita lorda:
-1 224.73 EUR (97 817 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (82.56 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
143.76 EUR (15)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
83.97%
Massimo carico di deposito:
117.03%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.63
Long Trade:
115 (21.18%)
Short Trade:
428 (78.82%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.70 EUR
Profitto medio:
3.76 EUR
Perdita media:
-10.56 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-473.53 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-473.53 EUR (12)
Crescita mensile:
3.85%
Previsione annuale:
46.73%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
87.82 EUR
Massimale:
603.94 EUR (106.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.39% (603.94 EUR)
Per equità:
61.18% (310.55 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 56
CHFJPY 48
EURJPY 46
EURUSD 32
USDCHF 28
EURCAD 27
USDJPY 26
CADCHF 26
GBPAUD 22
USDCAD 21
GBPNZD 20
EURNZD 20
AUDCAD 19
GBPUSD 18
NZDUSD 16
GBPCAD 16
EURAUD 14
CADJPY 13
AUDUSD 11
AUDCHF 10
NZDCHF 10
EURCHF 9
AUDJPY 9
NZDCAD 8
AUDNZD 7
EURGBP 5
NZDJPY 4
GBPCHF 1
XAUUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY -360
CHFJPY 33
EURJPY 70
EURUSD 99
USDCHF 80
EURCAD 71
USDJPY -16
CADCHF 63
GBPAUD 27
USDCAD -20
GBPNZD 5
EURNZD 49
AUDCAD 40
GBPUSD 55
NZDUSD 57
GBPCAD 45
EURAUD 33
CADJPY -41
AUDUSD 45
AUDCHF 39
NZDCHF -8
EURCHF 37
AUDJPY -9
NZDCAD -15
AUDNZD 20
EURGBP 6
NZDJPY 5
GBPCHF 9
XAUUSD 12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY -3.9K
CHFJPY 6.5K
EURJPY 13K
EURUSD 9K
USDCHF 6K
EURCAD 8K
USDJPY 16K
CADCHF 6.4K
GBPAUD 4.1K
USDCAD 1.9K
GBPNZD 5.4K
EURNZD 6.4K
AUDCAD 4.6K
GBPUSD 5.2K
NZDUSD 4.7K
GBPCAD 6.2K
EURAUD 4.4K
CADJPY -3.8K
AUDUSD 4.3K
AUDCHF 2.2K
NZDCHF 411
EURCHF 3.1K
AUDJPY -457
NZDCAD 694
AUDNZD 3K
EURGBP 602
NZDJPY 1.7K
GBPCHF 713
XAUUSD 1.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.37 EUR
Worst Trade: -261 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +82.56 EUR
Massima perdita consecutiva: -473.53 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BCSForex-MT5RUSP" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-MT5
0.25 × 3961
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Торговый счет с реальной деятельностью трейдера 
Non ci sono recensioni
2025.09.16 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 14:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 13:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 12:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 11:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 18:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.17 12:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.28 21:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 11:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.17 11:36
No swaps are charged
2025.03.17 11:36
No swaps are charged
2025.03.12 17:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.11 22:18
No swaps are charged on the signal account
2025.03.04 04:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.10 19:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
NTLF
30USD al mese
-7%
0
0
USD
1K
EUR
154
0%
543
78%
84%
1.30
0.70
EUR
75%
1:40
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.