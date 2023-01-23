시그널섹션
Rustam Latypov

NTLF

Rustam Latypov
0 리뷰
169
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2022 -45%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
565
이익 거래:
439 (77.69%)
손실 거래:
126 (22.30%)
최고의 거래:
46.33 EUR
최악의 거래:
-311.61 EUR
총 수익:
1 701.60 EUR (228 587 pips)
총 손실:
-1 828.20 EUR (168 778 pips)
연속 최대 이익:
25 (82.56 EUR)
연속 최대 이익:
143.76 EUR (15)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
85.36%
최대 입금량:
117.03%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.17
롱(주식매수):
118 (20.88%)
숏(주식차입매도):
447 (79.12%)
수익 요인:
0.93
기대수익:
-0.22 EUR
평균 이익:
3.88 EUR
평균 손실:
-14.51 EUR
연속 최대 손실:
12 (-473.53 EUR)
연속 최대 손실:
-602.27 EUR (8)
월별 성장률:
11.63%
연간 예측:
141.13%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
214.44 EUR
최대한의:
730.56 EUR (129.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
75.39% (603.94 EUR)
자본금별:
64.70% (438.44 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
CHFJPY 61
GBPJPY 56
EURJPY 47
EURUSD 32
CADCHF 29
USDCHF 28
EURCAD 27
USDJPY 26
GBPAUD 22
USDCAD 21
GBPNZD 20
EURNZD 20
AUDCAD 19
GBPUSD 18
NZDUSD 16
GBPCAD 16
EURAUD 14
CADJPY 13
AUDUSD 11
AUDCHF 10
NZDCHF 10
EURCHF 9
AUDJPY 9
NZDCAD 8
AUDNZD 7
XAUUSD 6
EURGBP 5
NZDJPY 4
GBPCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
CHFJPY 48
GBPJPY -360
EURJPY 75
EURUSD 99
CADCHF 70
USDCHF 80
EURCAD 71
USDJPY -16
GBPAUD 27
USDCAD -20
GBPNZD 5
EURNZD 49
AUDCAD 40
GBPUSD 55
NZDUSD 57
GBPCAD 45
EURAUD 33
CADJPY -41
AUDUSD 45
AUDCHF 39
NZDCHF -8
EURCHF 37
AUDJPY -9
NZDCAD -15
AUDNZD 20
XAUUSD -592
EURGBP 6
NZDJPY 5
GBPCHF 9
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
CHFJPY 9.3K
GBPJPY -3.9K
EURJPY 14K
EURUSD 9K
CADCHF 7K
USDCHF 6K
EURCAD 8K
USDJPY 16K
GBPAUD 4.1K
USDCAD 1.9K
GBPNZD 5.4K
EURNZD 6.4K
AUDCAD 4.6K
GBPUSD 5.2K
NZDUSD 4.7K
GBPCAD 6.2K
EURAUD 4.4K
CADJPY -3.8K
AUDUSD 4.3K
AUDCHF 2.2K
NZDCHF 411
EURCHF 3.1K
AUDJPY -457
NZDCAD 694
AUDNZD 3K
XAUUSD -61K
EURGBP 602
NZDJPY 1.7K
GBPCHF 713
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +46.33 EUR
최악의 거래: -312 EUR
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +82.56 EUR
연속 최대 손실: -473.53 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BCSForex-MT5RUSP"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Alpari-MT5
0.25 × 3961
AlfaForexRU-Real
1.16 × 81
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
NTLF
월별 30 USD
-45%
0
0
USD
838
EUR
169
0%
565
77%
85%
0.93
-0.22
EUR
75%
1:40
