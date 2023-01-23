- 자본
- 축소
트레이드:
565
이익 거래:
439 (77.69%)
손실 거래:
126 (22.30%)
최고의 거래:
46.33 EUR
최악의 거래:
-311.61 EUR
총 수익:
1 701.60 EUR (228 587 pips)
총 손실:
-1 828.20 EUR (168 778 pips)
연속 최대 이익:
25 (82.56 EUR)
연속 최대 이익:
143.76 EUR (15)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
85.36%
최대 입금량:
117.03%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.17
롱(주식매수):
118 (20.88%)
숏(주식차입매도):
447 (79.12%)
수익 요인:
0.93
기대수익:
-0.22 EUR
평균 이익:
3.88 EUR
평균 손실:
-14.51 EUR
연속 최대 손실:
12 (-473.53 EUR)
연속 최대 손실:
-602.27 EUR (8)
월별 성장률:
11.63%
연간 예측:
141.13%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
214.44 EUR
최대한의:
730.56 EUR (129.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
75.39% (603.94 EUR)
자본금별:
64.70% (438.44 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|61
|GBPJPY
|56
|EURJPY
|47
|EURUSD
|32
|CADCHF
|29
|USDCHF
|28
|EURCAD
|27
|USDJPY
|26
|GBPAUD
|22
|USDCAD
|21
|GBPNZD
|20
|EURNZD
|20
|AUDCAD
|19
|GBPUSD
|18
|NZDUSD
|16
|GBPCAD
|16
|EURAUD
|14
|CADJPY
|13
|AUDUSD
|11
|AUDCHF
|10
|NZDCHF
|10
|EURCHF
|9
|AUDJPY
|9
|NZDCAD
|8
|AUDNZD
|7
|XAUUSD
|6
|EURGBP
|5
|NZDJPY
|4
|GBPCHF
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CHFJPY
|48
|GBPJPY
|-360
|EURJPY
|75
|EURUSD
|99
|CADCHF
|70
|USDCHF
|80
|EURCAD
|71
|USDJPY
|-16
|GBPAUD
|27
|USDCAD
|-20
|GBPNZD
|5
|EURNZD
|49
|AUDCAD
|40
|GBPUSD
|55
|NZDUSD
|57
|GBPCAD
|45
|EURAUD
|33
|CADJPY
|-41
|AUDUSD
|45
|AUDCHF
|39
|NZDCHF
|-8
|EURCHF
|37
|AUDJPY
|-9
|NZDCAD
|-15
|AUDNZD
|20
|XAUUSD
|-592
|EURGBP
|6
|NZDJPY
|5
|GBPCHF
|9
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CHFJPY
|9.3K
|GBPJPY
|-3.9K
|EURJPY
|14K
|EURUSD
|9K
|CADCHF
|7K
|USDCHF
|6K
|EURCAD
|8K
|USDJPY
|16K
|GBPAUD
|4.1K
|USDCAD
|1.9K
|GBPNZD
|5.4K
|EURNZD
|6.4K
|AUDCAD
|4.6K
|GBPUSD
|5.2K
|NZDUSD
|4.7K
|GBPCAD
|6.2K
|EURAUD
|4.4K
|CADJPY
|-3.8K
|AUDUSD
|4.3K
|AUDCHF
|2.2K
|NZDCHF
|411
|EURCHF
|3.1K
|AUDJPY
|-457
|NZDCAD
|694
|AUDNZD
|3K
|XAUUSD
|-61K
|EURGBP
|602
|NZDJPY
|1.7K
|GBPCHF
|713
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +46.33 EUR
최악의 거래: -312 EUR
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +82.56 EUR
연속 최대 손실: -473.53 EUR
Торговый счет с реальной деятельностью трейдера
리뷰 없음
