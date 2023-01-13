SinyallerBölümler
Dmitrii Urakov

ALFA RLT

Dmitrii Urakov
0 inceleme
Güvenilirlik
208 hafta
1 / 97K USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 235%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 659
Kârla kapanan işlemler:
2 830 (77.34%)
Zararla kapanan işlemler:
829 (22.66%)
En iyi işlem:
243.11 USD
En kötü işlem:
-174.78 USD
Brüt kâr:
18 399.35 USD (401 944 pips)
Brüt zarar:
-9 575.81 USD (257 563 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (15.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
644.59 USD (7)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
92.72%
Maks. mevduat yükü:
77.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.85
Alış işlemleri:
1 792 (48.98%)
Satış işlemleri:
1 867 (51.02%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
2.41 USD
Ortalama kâr:
6.50 USD
Ortalama zarar:
-11.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-511.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-794.44 USD (8)
Aylık büyüme:
3.39%
Yıllık tahmin:
42.34%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.86 USD
Maksimum:
1 508.50 USD (28.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.03% (1 435.63 USD)
Varlığa göre:
44.18% (4 048.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCADrfd 2329
EURUSDrfd 500
EURGBPrfd 345
USDCADrfd 157
GBPUSDrfd 112
AUDUSDrfd 58
EURNZDrfd 29
EURCHFrfd 29
EURCADrfd 27
USDCHFrfd 17
GBPAUDrfd 14
NZDUSDrfd 13
GBPCADrfd 10
AUDNZDrfd 10
EURAUDrfd 4
AUDCHFrfd 1
USDSGDrfd 1
GBPCHFrfd 1
EURJPYrfd 1
GBPNZDrfd 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCADrfd 3K
EURUSDrfd 631
EURGBPrfd 1K
USDCADrfd 661
GBPUSDrfd 219
AUDUSDrfd 488
EURNZDrfd 781
EURCHFrfd 403
EURCADrfd 318
USDCHFrfd 274
GBPAUDrfd 469
NZDUSDrfd 288
GBPCADrfd 52
AUDNZDrfd 63
EURAUDrfd 29
AUDCHFrfd 26
USDSGDrfd 1
GBPCHFrfd 22
EURJPYrfd 16
GBPNZDrfd 50
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCADrfd 39K
EURUSDrfd 16K
EURGBPrfd 6.1K
USDCADrfd 8.5K
GBPUSDrfd 4K
AUDUSDrfd 7.3K
EURNZDrfd 18K
EURCHFrfd 6.9K
EURCADrfd 5.9K
USDCHFrfd 7.9K
GBPAUDrfd 13K
NZDUSDrfd 4.5K
GBPCADrfd 1.5K
AUDNZDrfd 1.9K
EURAUDrfd 771
AUDCHFrfd 334
USDSGDrfd 21
GBPCHFrfd 486
EURJPYrfd 400
GBPNZDrfd 2.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +243.11 USD
En kötü işlem: -175 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +15.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -511.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

In the latest version of the advisor, the entry and exit algorithm was improved in order to minimize drawdown, increase profitability and increase profit per transaction, to minimize slippage when copying
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ALFA RLT
Ayda 35 USD
235%
1
97K
USD
12K
USD
208
91%
3 659
77%
93%
1.92
2.41
USD
44%
1:40
