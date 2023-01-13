- Büyüme
İşlemler:
3 659
Kârla kapanan işlemler:
2 830 (77.34%)
Zararla kapanan işlemler:
829 (22.66%)
En iyi işlem:
243.11 USD
En kötü işlem:
-174.78 USD
Brüt kâr:
18 399.35 USD (401 944 pips)
Brüt zarar:
-9 575.81 USD (257 563 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (15.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
644.59 USD (7)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
92.72%
Maks. mevduat yükü:
77.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.85
Alış işlemleri:
1 792 (48.98%)
Satış işlemleri:
1 867 (51.02%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
2.41 USD
Ortalama kâr:
6.50 USD
Ortalama zarar:
-11.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-511.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-794.44 USD (8)
Aylık büyüme:
3.39%
Yıllık tahmin:
42.34%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.86 USD
Maksimum:
1 508.50 USD (28.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.03% (1 435.63 USD)
Varlığa göre:
44.18% (4 048.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCADrfd
|2329
|EURUSDrfd
|500
|EURGBPrfd
|345
|USDCADrfd
|157
|GBPUSDrfd
|112
|AUDUSDrfd
|58
|EURNZDrfd
|29
|EURCHFrfd
|29
|EURCADrfd
|27
|USDCHFrfd
|17
|GBPAUDrfd
|14
|NZDUSDrfd
|13
|GBPCADrfd
|10
|AUDNZDrfd
|10
|EURAUDrfd
|4
|AUDCHFrfd
|1
|USDSGDrfd
|1
|GBPCHFrfd
|1
|EURJPYrfd
|1
|GBPNZDrfd
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCADrfd
|3K
|EURUSDrfd
|631
|EURGBPrfd
|1K
|USDCADrfd
|661
|GBPUSDrfd
|219
|AUDUSDrfd
|488
|EURNZDrfd
|781
|EURCHFrfd
|403
|EURCADrfd
|318
|USDCHFrfd
|274
|GBPAUDrfd
|469
|NZDUSDrfd
|288
|GBPCADrfd
|52
|AUDNZDrfd
|63
|EURAUDrfd
|29
|AUDCHFrfd
|26
|USDSGDrfd
|1
|GBPCHFrfd
|22
|EURJPYrfd
|16
|GBPNZDrfd
|50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCADrfd
|39K
|EURUSDrfd
|16K
|EURGBPrfd
|6.1K
|USDCADrfd
|8.5K
|GBPUSDrfd
|4K
|AUDUSDrfd
|7.3K
|EURNZDrfd
|18K
|EURCHFrfd
|6.9K
|EURCADrfd
|5.9K
|USDCHFrfd
|7.9K
|GBPAUDrfd
|13K
|NZDUSDrfd
|4.5K
|GBPCADrfd
|1.5K
|AUDNZDrfd
|1.9K
|EURAUDrfd
|771
|AUDCHFrfd
|334
|USDSGDrfd
|21
|GBPCHFrfd
|486
|EURJPYrfd
|400
|GBPNZDrfd
|2.2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +243.11 USD
En kötü işlem: -175 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +15.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -511.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
In the latest version of the advisor, the entry and exit algorithm was improved in order to minimize drawdown, increase profitability and increase profit per transaction, to minimize slippage when copying
İnceleme yok
