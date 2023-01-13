시그널섹션
Dmitrii Urakov

ALFA RLT

Dmitrii Urakov
0 리뷰
안정성
222
1 / 105K USD
월별 35 USD  복사
다음 이후의 성장 2021 254%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 680
이익 거래:
2 847 (77.36%)
손실 거래:
833 (22.64%)
최고의 거래:
243.11 USD
최악의 거래:
-174.78 USD
총 수익:
19 108.47 USD (408 880 pips)
총 손실:
-9 623.08 USD (257 948 pips)
연속 최대 이익:
36 (15.16 USD)
연속 최대 이익:
644.59 USD (7)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
93.72%
최대 입금량:
77.59%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
6.29
롱(주식매수):
1 799 (48.89%)
숏(주식차입매도):
1 881 (51.11%)
수익 요인:
1.99
기대수익:
2.58 USD
평균 이익:
6.71 USD
평균 손실:
-11.55 USD
연속 최대 손실:
10 (-511.77 USD)
연속 최대 손실:
-794.44 USD (8)
월별 성장률:
2.82%
연간 예측:
34.20%
Algo 트레이딩:
91%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.86 USD
최대한의:
1 508.50 USD (28.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.03% (1 435.63 USD)
자본금별:
44.18% (4 048.09 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCADrfd 2332
EURUSDrfd 502
EURGBPrfd 351
USDCADrfd 158
GBPUSDrfd 113
AUDUSDrfd 60
EURNZDrfd 31
EURCHFrfd 30
EURCADrfd 28
USDCHFrfd 17
GBPAUDrfd 14
NZDUSDrfd 13
GBPCADrfd 10
AUDNZDrfd 10
EURAUDrfd 4
GBPCHFrfd 3
AUDCHFrfd 1
USDSGDrfd 1
EURJPYrfd 1
GBPNZDrfd 1
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCADrfd 3K
EURUSDrfd 753
EURGBPrfd 1.4K
USDCADrfd 676
GBPUSDrfd 226
AUDUSDrfd 490
EURNZDrfd 837
EURCHFrfd 436
EURCADrfd 329
USDCHFrfd 274
GBPAUDrfd 469
NZDUSDrfd 288
GBPCADrfd 52
AUDNZDrfd 63
EURAUDrfd 29
GBPCHFrfd 74
AUDCHFrfd 26
USDSGDrfd 1
EURJPYrfd 16
GBPNZDrfd 50
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCADrfd 40K
EURUSDrfd 17K
EURGBPrfd 8.6K
USDCADrfd 8.7K
GBPUSDrfd 4K
AUDUSDrfd 7.3K
EURNZDrfd 19K
EURCHFrfd 7.2K
EURCADrfd 6K
USDCHFrfd 7.9K
GBPAUDrfd 13K
NZDUSDrfd 4.5K
GBPCADrfd 1.5K
AUDNZDrfd 1.9K
EURAUDrfd 771
GBPCHFrfd 910
AUDCHFrfd 334
USDSGDrfd 21
EURJPYrfd 400
GBPNZDrfd 2.2K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +243.11 USD
최악의 거래: -175 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +15.16 USD
연속 최대 손실: -511.77 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

In the latest version of the advisor, the entry and exit algorithm was improved in order to minimize drawdown, increase profitability and increase profit per transaction, to minimize slippage when copying
리뷰 없음
2026.01.07 04:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 18:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.02 07:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 06:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 17:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 08:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 03:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 07:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
