- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3 679
Прибыльных трейдов:
2 846 (77.35%)
Убыточных трейдов:
833 (22.64%)
Лучший трейд:
243.11 USD
Худший трейд:
-174.78 USD
Общая прибыль:
19 092.99 USD (408 662 pips)
Общий убыток:
-9 623.08 USD (257 948 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (15.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
644.59 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
93.72%
Макс. загрузка депозита:
77.59%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.28
Длинных трейдов:
1 798 (48.87%)
Коротких трейдов:
1 881 (51.13%)
Профит фактор:
1.98
Мат. ожидание:
2.57 USD
Средняя прибыль:
6.71 USD
Средний убыток:
-11.55 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-511.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-794.44 USD (8)
Прирост в месяц:
2.69%
Годовой прогноз:
32.66%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.86 USD
Максимальная:
1 508.50 USD (28.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.03% (1 435.63 USD)
По эквити:
44.18% (4 048.09 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCADrfd
|2332
|EURUSDrfd
|502
|EURGBPrfd
|351
|USDCADrfd
|157
|GBPUSDrfd
|113
|AUDUSDrfd
|60
|EURNZDrfd
|31
|EURCHFrfd
|30
|EURCADrfd
|28
|USDCHFrfd
|17
|GBPAUDrfd
|14
|NZDUSDrfd
|13
|GBPCADrfd
|10
|AUDNZDrfd
|10
|EURAUDrfd
|4
|GBPCHFrfd
|3
|AUDCHFrfd
|1
|USDSGDrfd
|1
|EURJPYrfd
|1
|GBPNZDrfd
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCADrfd
|3K
|EURUSDrfd
|753
|EURGBPrfd
|1.4K
|USDCADrfd
|661
|GBPUSDrfd
|226
|AUDUSDrfd
|490
|EURNZDrfd
|837
|EURCHFrfd
|436
|EURCADrfd
|329
|USDCHFrfd
|274
|GBPAUDrfd
|469
|NZDUSDrfd
|288
|GBPCADrfd
|52
|AUDNZDrfd
|63
|EURAUDrfd
|29
|GBPCHFrfd
|74
|AUDCHFrfd
|26
|USDSGDrfd
|1
|EURJPYrfd
|16
|GBPNZDrfd
|50
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCADrfd
|40K
|EURUSDrfd
|17K
|EURGBPrfd
|8.6K
|USDCADrfd
|8.5K
|GBPUSDrfd
|4K
|AUDUSDrfd
|7.3K
|EURNZDrfd
|19K
|EURCHFrfd
|7.2K
|EURCADrfd
|6K
|USDCHFrfd
|7.9K
|GBPAUDrfd
|13K
|NZDUSDrfd
|4.5K
|GBPCADrfd
|1.5K
|AUDNZDrfd
|1.9K
|EURAUDrfd
|771
|GBPCHFrfd
|910
|AUDCHFrfd
|334
|USDSGDrfd
|21
|EURJPYrfd
|400
|GBPNZDrfd
|2.2K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +243.11 USD
Худший трейд: -175 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +15.16 USD
Макс. убыток в серии: -511.77 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
В последней версии советника был доработан алгоритм входа и выхода с целью минимизации просадок, увеличения доходности и увеличения профита на сделку, для минимизации проскальзывания при копировании
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
253%
1
105K
USD
USD
12K
USD
USD
221
91%
3 679
77%
94%
1.98
2.57
USD
USD
44%
1:40