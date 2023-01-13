СигналыРазделы
ALFA RLT

Dmitrii Urakov
0 отзывов
Надежность
221 неделя
1 / 105K USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2021 253%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 679
Прибыльных трейдов:
2 846 (77.35%)
Убыточных трейдов:
833 (22.64%)
Лучший трейд:
243.11 USD
Худший трейд:
-174.78 USD
Общая прибыль:
19 092.99 USD (408 662 pips)
Общий убыток:
-9 623.08 USD (257 948 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (15.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
644.59 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
93.72%
Макс. загрузка депозита:
77.59%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.28
Длинных трейдов:
1 798 (48.87%)
Коротких трейдов:
1 881 (51.13%)
Профит фактор:
1.98
Мат. ожидание:
2.57 USD
Средняя прибыль:
6.71 USD
Средний убыток:
-11.55 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-511.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-794.44 USD (8)
Прирост в месяц:
2.69%
Годовой прогноз:
32.66%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.86 USD
Максимальная:
1 508.50 USD (28.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.03% (1 435.63 USD)
По эквити:
44.18% (4 048.09 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCADrfd 2332
EURUSDrfd 502
EURGBPrfd 351
USDCADrfd 157
GBPUSDrfd 113
AUDUSDrfd 60
EURNZDrfd 31
EURCHFrfd 30
EURCADrfd 28
USDCHFrfd 17
GBPAUDrfd 14
NZDUSDrfd 13
GBPCADrfd 10
AUDNZDrfd 10
EURAUDrfd 4
GBPCHFrfd 3
AUDCHFrfd 1
USDSGDrfd 1
EURJPYrfd 1
GBPNZDrfd 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCADrfd 3K
EURUSDrfd 753
EURGBPrfd 1.4K
USDCADrfd 661
GBPUSDrfd 226
AUDUSDrfd 490
EURNZDrfd 837
EURCHFrfd 436
EURCADrfd 329
USDCHFrfd 274
GBPAUDrfd 469
NZDUSDrfd 288
GBPCADrfd 52
AUDNZDrfd 63
EURAUDrfd 29
GBPCHFrfd 74
AUDCHFrfd 26
USDSGDrfd 1
EURJPYrfd 16
GBPNZDrfd 50
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCADrfd 40K
EURUSDrfd 17K
EURGBPrfd 8.6K
USDCADrfd 8.5K
GBPUSDrfd 4K
AUDUSDrfd 7.3K
EURNZDrfd 19K
EURCHFrfd 7.2K
EURCADrfd 6K
USDCHFrfd 7.9K
GBPAUDrfd 13K
NZDUSDrfd 4.5K
GBPCADrfd 1.5K
AUDNZDrfd 1.9K
EURAUDrfd 771
GBPCHFrfd 910
AUDCHFrfd 334
USDSGDrfd 21
EURJPYrfd 400
GBPNZDrfd 2.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +243.11 USD
Худший трейд: -175 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +15.16 USD
Макс. убыток в серии: -511.77 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

В последней версии советника был доработан алгоритм входа и выхода с целью минимизации просадок, увеличения доходности и увеличения профита на сделку, для минимизации проскальзывания при копировании
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ALFA RLT
35 USD в месяц
253%
1
105K
USD
12K
USD
221
91%
3 679
77%
94%
1.98
2.57
USD
44%
1:40
Копировать

