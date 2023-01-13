SeñalesSecciones
Dmitrii Urakov

ALFA RLT

Dmitrii Urakov
0 comentarios
Fiabilidad
221 semanas
1 / 105K USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2021 253%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 679
Transacciones Rentables:
2 846 (77.35%)
Transacciones Irrentables:
833 (22.64%)
Mejor transacción:
243.11 USD
Peor transacción:
-174.78 USD
Beneficio Bruto:
19 092.99 USD (408 662 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 623.08 USD (257 948 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
36 (15.16 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
644.59 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
93.72%
Carga máxima del depósito:
77.59%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
6.28
Transacciones Largas:
1 798 (48.87%)
Transacciones Cortas:
1 881 (51.13%)
Factor de Beneficio:
1.98
Beneficio Esperado:
2.57 USD
Beneficio medio:
6.71 USD
Pérdidas medias:
-11.55 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-511.77 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-794.44 USD (8)
Crecimiento al mes:
2.69%
Pronóstico anual:
32.66%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.86 USD
Máxima:
1 508.50 USD (28.69%)
Reducción relativa:
De balance:
20.03% (1 435.63 USD)
De fondos:
44.18% (4 048.09 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCADrfd 2332
EURUSDrfd 502
EURGBPrfd 351
USDCADrfd 157
GBPUSDrfd 113
AUDUSDrfd 60
EURNZDrfd 31
EURCHFrfd 30
EURCADrfd 28
USDCHFrfd 17
GBPAUDrfd 14
NZDUSDrfd 13
GBPCADrfd 10
AUDNZDrfd 10
EURAUDrfd 4
GBPCHFrfd 3
AUDCHFrfd 1
USDSGDrfd 1
EURJPYrfd 1
GBPNZDrfd 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCADrfd 3K
EURUSDrfd 753
EURGBPrfd 1.4K
USDCADrfd 661
GBPUSDrfd 226
AUDUSDrfd 490
EURNZDrfd 837
EURCHFrfd 436
EURCADrfd 329
USDCHFrfd 274
GBPAUDrfd 469
NZDUSDrfd 288
GBPCADrfd 52
AUDNZDrfd 63
EURAUDrfd 29
GBPCHFrfd 74
AUDCHFrfd 26
USDSGDrfd 1
EURJPYrfd 16
GBPNZDrfd 50
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCADrfd 40K
EURUSDrfd 17K
EURGBPrfd 8.6K
USDCADrfd 8.5K
GBPUSDrfd 4K
AUDUSDrfd 7.3K
EURNZDrfd 19K
EURCHFrfd 7.2K
EURCADrfd 6K
USDCHFrfd 7.9K
GBPAUDrfd 13K
NZDUSDrfd 4.5K
GBPCADrfd 1.5K
AUDNZDrfd 1.9K
EURAUDrfd 771
GBPCHFrfd 910
AUDCHFrfd 334
USDSGDrfd 21
EURJPYrfd 400
GBPNZDrfd 2.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +243.11 USD
Peor transacción: -175 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +15.16 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -511.77 USD

In the latest version of the advisor, the entry and exit algorithm was improved in order to minimize drawdown, increase profitability and increase profit per transaction, to minimize slippage when copying
