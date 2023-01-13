- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3 679
利益トレード:
2 846 (77.35%)
損失トレード:
833 (22.64%)
ベストトレード:
243.11 USD
最悪のトレード:
-174.78 USD
総利益:
19 092.99 USD (408 662 pips)
総損失:
-9 623.08 USD (257 948 pips)
最大連続の勝ち:
36 (15.16 USD)
最大連続利益:
644.59 USD (7)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
93.72%
最大入金額:
77.59%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
6.28
長いトレード:
1 798 (48.87%)
短いトレード:
1 881 (51.13%)
プロフィットファクター:
1.98
期待されたペイオフ:
2.57 USD
平均利益:
6.71 USD
平均損失:
-11.55 USD
最大連続の負け:
10 (-511.77 USD)
最大連続損失:
-794.44 USD (8)
月間成長:
2.69%
年間予想:
32.66%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.86 USD
最大の:
1 508.50 USD (28.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.03% (1 435.63 USD)
エクイティによる:
44.18% (4 048.09 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCADrfd
|2332
|EURUSDrfd
|502
|EURGBPrfd
|351
|USDCADrfd
|157
|GBPUSDrfd
|113
|AUDUSDrfd
|60
|EURNZDrfd
|31
|EURCHFrfd
|30
|EURCADrfd
|28
|USDCHFrfd
|17
|GBPAUDrfd
|14
|NZDUSDrfd
|13
|GBPCADrfd
|10
|AUDNZDrfd
|10
|EURAUDrfd
|4
|GBPCHFrfd
|3
|AUDCHFrfd
|1
|USDSGDrfd
|1
|EURJPYrfd
|1
|GBPNZDrfd
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCADrfd
|3K
|EURUSDrfd
|753
|EURGBPrfd
|1.4K
|USDCADrfd
|661
|GBPUSDrfd
|226
|AUDUSDrfd
|490
|EURNZDrfd
|837
|EURCHFrfd
|436
|EURCADrfd
|329
|USDCHFrfd
|274
|GBPAUDrfd
|469
|NZDUSDrfd
|288
|GBPCADrfd
|52
|AUDNZDrfd
|63
|EURAUDrfd
|29
|GBPCHFrfd
|74
|AUDCHFrfd
|26
|USDSGDrfd
|1
|EURJPYrfd
|16
|GBPNZDrfd
|50
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCADrfd
|40K
|EURUSDrfd
|17K
|EURGBPrfd
|8.6K
|USDCADrfd
|8.5K
|GBPUSDrfd
|4K
|AUDUSDrfd
|7.3K
|EURNZDrfd
|19K
|EURCHFrfd
|7.2K
|EURCADrfd
|6K
|USDCHFrfd
|7.9K
|GBPAUDrfd
|13K
|NZDUSDrfd
|4.5K
|GBPCADrfd
|1.5K
|AUDNZDrfd
|1.9K
|EURAUDrfd
|771
|GBPCHFrfd
|910
|AUDCHFrfd
|334
|USDSGDrfd
|21
|EURJPYrfd
|400
|GBPNZDrfd
|2.2K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +243.11 USD
最悪のトレード: -175 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +15.16 USD
最大連続損失: -511.77 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
In the latest version of the advisor, the entry and exit algorithm was improved in order to minimize drawdown, increase profitability and increase profit per transaction, to minimize slippage when copying
