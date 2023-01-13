シグナルセクション
Dmitrii Urakov

ALFA RLT

Dmitrii Urakov
レビュー0件
信頼性
221週間
1 / 105K USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2021 253%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 679
利益トレード:
2 846 (77.35%)
損失トレード:
833 (22.64%)
ベストトレード:
243.11 USD
最悪のトレード:
-174.78 USD
総利益:
19 092.99 USD (408 662 pips)
総損失:
-9 623.08 USD (257 948 pips)
最大連続の勝ち:
36 (15.16 USD)
最大連続利益:
644.59 USD (7)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
93.72%
最大入金額:
77.59%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
6.28
長いトレード:
1 798 (48.87%)
短いトレード:
1 881 (51.13%)
プロフィットファクター:
1.98
期待されたペイオフ:
2.57 USD
平均利益:
6.71 USD
平均損失:
-11.55 USD
最大連続の負け:
10 (-511.77 USD)
最大連続損失:
-794.44 USD (8)
月間成長:
2.69%
年間予想:
32.66%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.86 USD
最大の:
1 508.50 USD (28.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.03% (1 435.63 USD)
エクイティによる:
44.18% (4 048.09 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCADrfd 2332
EURUSDrfd 502
EURGBPrfd 351
USDCADrfd 157
GBPUSDrfd 113
AUDUSDrfd 60
EURNZDrfd 31
EURCHFrfd 30
EURCADrfd 28
USDCHFrfd 17
GBPAUDrfd 14
NZDUSDrfd 13
GBPCADrfd 10
AUDNZDrfd 10
EURAUDrfd 4
GBPCHFrfd 3
AUDCHFrfd 1
USDSGDrfd 1
EURJPYrfd 1
GBPNZDrfd 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCADrfd 3K
EURUSDrfd 753
EURGBPrfd 1.4K
USDCADrfd 661
GBPUSDrfd 226
AUDUSDrfd 490
EURNZDrfd 837
EURCHFrfd 436
EURCADrfd 329
USDCHFrfd 274
GBPAUDrfd 469
NZDUSDrfd 288
GBPCADrfd 52
AUDNZDrfd 63
EURAUDrfd 29
GBPCHFrfd 74
AUDCHFrfd 26
USDSGDrfd 1
EURJPYrfd 16
GBPNZDrfd 50
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCADrfd 40K
EURUSDrfd 17K
EURGBPrfd 8.6K
USDCADrfd 8.5K
GBPUSDrfd 4K
AUDUSDrfd 7.3K
EURNZDrfd 19K
EURCHFrfd 7.2K
EURCADrfd 6K
USDCHFrfd 7.9K
GBPAUDrfd 13K
NZDUSDrfd 4.5K
GBPCADrfd 1.5K
AUDNZDrfd 1.9K
EURAUDrfd 771
GBPCHFrfd 910
AUDCHFrfd 334
USDSGDrfd 21
EURJPYrfd 400
GBPNZDrfd 2.2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +243.11 USD
最悪のトレード: -175 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +15.16 USD
最大連続損失: -511.77 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

In the latest version of the advisor, the entry and exit algorithm was improved in order to minimize drawdown, increase profitability and increase profit per transaction, to minimize slippage when copying
レビューなし
2025.12.23 16:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 08:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 03:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 07:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 14:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 13:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 04:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 01:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 22:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
