Trades insgesamt:
3 679
Gewinntrades:
2 846 (77.35%)
Verlusttrades:
833 (22.64%)
Bester Trade:
243.11 USD
Schlechtester Trade:
-174.78 USD
Bruttoprofit:
19 092.99 USD (408 662 pips)
Bruttoverlust:
-9 623.08 USD (257 948 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
36 (15.16 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
644.59 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
93.72%
Max deposit load:
77.59%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
6.28
Long-Positionen:
1 798 (48.87%)
Short-Positionen:
1 881 (51.13%)
Profit-Faktor:
1.98
Mathematische Gewinnerwartung:
2.57 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-511.77 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-794.44 USD (8)
Wachstum pro Monat :
2.69%
Jahresprognose:
32.66%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.86 USD
Maximaler:
1 508.50 USD (28.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.03% (1 435.63 USD)
Kapital:
44.18% (4 048.09 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCADrfd
|2332
|EURUSDrfd
|502
|EURGBPrfd
|351
|USDCADrfd
|157
|GBPUSDrfd
|113
|AUDUSDrfd
|60
|EURNZDrfd
|31
|EURCHFrfd
|30
|EURCADrfd
|28
|USDCHFrfd
|17
|GBPAUDrfd
|14
|NZDUSDrfd
|13
|GBPCADrfd
|10
|AUDNZDrfd
|10
|EURAUDrfd
|4
|GBPCHFrfd
|3
|AUDCHFrfd
|1
|USDSGDrfd
|1
|EURJPYrfd
|1
|GBPNZDrfd
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCADrfd
|3K
|EURUSDrfd
|753
|EURGBPrfd
|1.4K
|USDCADrfd
|661
|GBPUSDrfd
|226
|AUDUSDrfd
|490
|EURNZDrfd
|837
|EURCHFrfd
|436
|EURCADrfd
|329
|USDCHFrfd
|274
|GBPAUDrfd
|469
|NZDUSDrfd
|288
|GBPCADrfd
|52
|AUDNZDrfd
|63
|EURAUDrfd
|29
|GBPCHFrfd
|74
|AUDCHFrfd
|26
|USDSGDrfd
|1
|EURJPYrfd
|16
|GBPNZDrfd
|50
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCADrfd
|40K
|EURUSDrfd
|17K
|EURGBPrfd
|8.6K
|USDCADrfd
|8.5K
|GBPUSDrfd
|4K
|AUDUSDrfd
|7.3K
|EURNZDrfd
|19K
|EURCHFrfd
|7.2K
|EURCADrfd
|6K
|USDCHFrfd
|7.9K
|GBPAUDrfd
|13K
|NZDUSDrfd
|4.5K
|GBPCADrfd
|1.5K
|AUDNZDrfd
|1.9K
|EURAUDrfd
|771
|GBPCHFrfd
|910
|AUDCHFrfd
|334
|USDSGDrfd
|21
|EURJPYrfd
|400
|GBPNZDrfd
|2.2K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +243.11 USD
Schlechtester Trade: -175 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +15.16 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -511.77 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
In the latest version of the advisor, the entry and exit algorithm was improved in order to minimize drawdown, increase profitability and increase profit per transaction, to minimize slippage when copying
