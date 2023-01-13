SignaleKategorien
Dmitrii Urakov

ALFA RLT

Dmitrii Urakov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
221 Wochen
1 / 105K USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2021 253%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 679
Gewinntrades:
2 846 (77.35%)
Verlusttrades:
833 (22.64%)
Bester Trade:
243.11 USD
Schlechtester Trade:
-174.78 USD
Bruttoprofit:
19 092.99 USD (408 662 pips)
Bruttoverlust:
-9 623.08 USD (257 948 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
36 (15.16 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
644.59 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
93.72%
Max deposit load:
77.59%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
6.28
Long-Positionen:
1 798 (48.87%)
Short-Positionen:
1 881 (51.13%)
Profit-Faktor:
1.98
Mathematische Gewinnerwartung:
2.57 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-511.77 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-794.44 USD (8)
Wachstum pro Monat :
2.69%
Jahresprognose:
32.66%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.86 USD
Maximaler:
1 508.50 USD (28.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.03% (1 435.63 USD)
Kapital:
44.18% (4 048.09 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCADrfd 2332
EURUSDrfd 502
EURGBPrfd 351
USDCADrfd 157
GBPUSDrfd 113
AUDUSDrfd 60
EURNZDrfd 31
EURCHFrfd 30
EURCADrfd 28
USDCHFrfd 17
GBPAUDrfd 14
NZDUSDrfd 13
GBPCADrfd 10
AUDNZDrfd 10
EURAUDrfd 4
GBPCHFrfd 3
AUDCHFrfd 1
USDSGDrfd 1
EURJPYrfd 1
GBPNZDrfd 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCADrfd 3K
EURUSDrfd 753
EURGBPrfd 1.4K
USDCADrfd 661
GBPUSDrfd 226
AUDUSDrfd 490
EURNZDrfd 837
EURCHFrfd 436
EURCADrfd 329
USDCHFrfd 274
GBPAUDrfd 469
NZDUSDrfd 288
GBPCADrfd 52
AUDNZDrfd 63
EURAUDrfd 29
GBPCHFrfd 74
AUDCHFrfd 26
USDSGDrfd 1
EURJPYrfd 16
GBPNZDrfd 50
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCADrfd 40K
EURUSDrfd 17K
EURGBPrfd 8.6K
USDCADrfd 8.5K
GBPUSDrfd 4K
AUDUSDrfd 7.3K
EURNZDrfd 19K
EURCHFrfd 7.2K
EURCADrfd 6K
USDCHFrfd 7.9K
GBPAUDrfd 13K
NZDUSDrfd 4.5K
GBPCADrfd 1.5K
AUDNZDrfd 1.9K
EURAUDrfd 771
GBPCHFrfd 910
AUDCHFrfd 334
USDSGDrfd 21
EURJPYrfd 400
GBPNZDrfd 2.2K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +243.11 USD
Schlechtester Trade: -175 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +15.16 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -511.77 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

In the latest version of the advisor, the entry and exit algorithm was improved in order to minimize drawdown, increase profitability and increase profit per transaction, to minimize slippage when copying
Keine Bewertungen
