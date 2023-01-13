信号部分
Dmitrii Urakov

ALFA RLT

Dmitrii Urakov
0条评论
可靠性
221
1 / 105K USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2021 253%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 679
盈利交易:
2 846 (77.35%)
亏损交易:
833 (22.64%)
最好交易:
243.11 USD
最差交易:
-174.78 USD
毛利:
19 092.99 USD (408 662 pips)
毛利亏损:
-9 623.08 USD (257 948 pips)
最大连续赢利:
36 (15.16 USD)
最大连续盈利:
644.59 USD (7)
夏普比率:
0.12
交易活动:
93.72%
最大入金加载:
77.59%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 天
采收率:
6.28
长期交易:
1 798 (48.87%)
短期交易:
1 881 (51.13%)
利润因子:
1.98
预期回报:
2.57 USD
平均利润:
6.71 USD
平均损失:
-11.55 USD
最大连续失误:
10 (-511.77 USD)
最大连续亏损:
-794.44 USD (8)
每月增长:
2.69%
年度预测:
32.66%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
0.86 USD
最大值:
1 508.50 USD (28.69%)
相对跌幅:
结余:
20.03% (1 435.63 USD)
净值:
44.18% (4 048.09 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCADrfd 2332
EURUSDrfd 502
EURGBPrfd 351
USDCADrfd 157
GBPUSDrfd 113
AUDUSDrfd 60
EURNZDrfd 31
EURCHFrfd 30
EURCADrfd 28
USDCHFrfd 17
GBPAUDrfd 14
NZDUSDrfd 13
GBPCADrfd 10
AUDNZDrfd 10
EURAUDrfd 4
GBPCHFrfd 3
AUDCHFrfd 1
USDSGDrfd 1
EURJPYrfd 1
GBPNZDrfd 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCADrfd 3K
EURUSDrfd 753
EURGBPrfd 1.4K
USDCADrfd 661
GBPUSDrfd 226
AUDUSDrfd 490
EURNZDrfd 837
EURCHFrfd 436
EURCADrfd 329
USDCHFrfd 274
GBPAUDrfd 469
NZDUSDrfd 288
GBPCADrfd 52
AUDNZDrfd 63
EURAUDrfd 29
GBPCHFrfd 74
AUDCHFrfd 26
USDSGDrfd 1
EURJPYrfd 16
GBPNZDrfd 50
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCADrfd 40K
EURUSDrfd 17K
EURGBPrfd 8.6K
USDCADrfd 8.5K
GBPUSDrfd 4K
AUDUSDrfd 7.3K
EURNZDrfd 19K
EURCHFrfd 7.2K
EURCADrfd 6K
USDCHFrfd 7.9K
GBPAUDrfd 13K
NZDUSDrfd 4.5K
GBPCADrfd 1.5K
AUDNZDrfd 1.9K
EURAUDrfd 771
GBPCHFrfd 910
AUDCHFrfd 334
USDSGDrfd 21
EURJPYrfd 400
GBPNZDrfd 2.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +243.11 USD
最差交易: -175 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +15.16 USD
最大连续亏损: -511.77 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

In the latest version of the advisor, the entry and exit algorithm was improved in order to minimize drawdown, increase profitability and increase profit per transaction, to minimize slippage when copying
没有评论
2025.12.23 16:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 08:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 03:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 07:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 14:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 13:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 04:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 01:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 22:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
