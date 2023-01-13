SinaisSeções
Dmitrii Urakov

ALFA RLT

Dmitrii Urakov
0 comentários
Confiabilidade
221 semanas
1 / 105K USD
crescimento desde 2021 253%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 679
Negociações com lucro:
2 846 (77.35%)
Negociações com perda:
833 (22.64%)
Melhor negociação:
243.11 USD
Pior negociação:
-174.78 USD
Lucro bruto:
19 092.99 USD (408 662 pips)
Perda bruta:
-9 623.08 USD (257 948 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (15.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
644.59 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
93.72%
Depósito máximo carregado:
77.59%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
6.28
Negociações longas:
1 798 (48.87%)
Negociações curtas:
1 881 (51.13%)
Fator de lucro:
1.98
Valor esperado:
2.57 USD
Lucro médio:
6.71 USD
Perda média:
-11.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-511.77 USD)
Máxima perda consecutiva:
-794.44 USD (8)
Crescimento mensal:
2.69%
Previsão anual:
32.66%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.86 USD
Máximo:
1 508.50 USD (28.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.03% (1 435.63 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.18% (4 048.09 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCADrfd 2332
EURUSDrfd 502
EURGBPrfd 351
USDCADrfd 157
GBPUSDrfd 113
AUDUSDrfd 60
EURNZDrfd 31
EURCHFrfd 30
EURCADrfd 28
USDCHFrfd 17
GBPAUDrfd 14
NZDUSDrfd 13
GBPCADrfd 10
AUDNZDrfd 10
EURAUDrfd 4
GBPCHFrfd 3
AUDCHFrfd 1
USDSGDrfd 1
EURJPYrfd 1
GBPNZDrfd 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCADrfd 3K
EURUSDrfd 753
EURGBPrfd 1.4K
USDCADrfd 661
GBPUSDrfd 226
AUDUSDrfd 490
EURNZDrfd 837
EURCHFrfd 436
EURCADrfd 329
USDCHFrfd 274
GBPAUDrfd 469
NZDUSDrfd 288
GBPCADrfd 52
AUDNZDrfd 63
EURAUDrfd 29
GBPCHFrfd 74
AUDCHFrfd 26
USDSGDrfd 1
EURJPYrfd 16
GBPNZDrfd 50
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCADrfd 40K
EURUSDrfd 17K
EURGBPrfd 8.6K
USDCADrfd 8.5K
GBPUSDrfd 4K
AUDUSDrfd 7.3K
EURNZDrfd 19K
EURCHFrfd 7.2K
EURCADrfd 6K
USDCHFrfd 7.9K
GBPAUDrfd 13K
NZDUSDrfd 4.5K
GBPCADrfd 1.5K
AUDNZDrfd 1.9K
EURAUDrfd 771
GBPCHFrfd 910
AUDCHFrfd 334
USDSGDrfd 21
EURJPYrfd 400
GBPNZDrfd 2.2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +243.11 USD
Pior negociação: -175 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +15.16 USD
Máxima perda consecutiva: -511.77 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

In the latest version of the advisor, the entry and exit algorithm was improved in order to minimize drawdown, increase profitability and increase profit per transaction, to minimize slippage when copying
Sem comentários
2025.12.23 16:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 08:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 03:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 07:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 14:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 13:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 04:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 01:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 22:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
