Barry Delhez

BIRI

Barry Delhez
0 inceleme
Güvenilirlik
141 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 27%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12 434
Kârla kapanan işlemler:
8 596 (69.13%)
Zararla kapanan işlemler:
3 838 (30.87%)
En iyi işlem:
979.34 EUR
En kötü işlem:
-1 030.37 EUR
Brüt kâr:
63 549.51 EUR (1 417 634 pips)
Brüt zarar:
-64 398.69 EUR (2 044 326 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (49.50 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 197.26 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
95.59%
Maks. mevduat yükü:
20.47%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.10
Alış işlemleri:
5 988 (48.16%)
Satış işlemleri:
6 446 (51.84%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.07 EUR
Ortalama kâr:
7.39 EUR
Ortalama zarar:
-16.78 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-2 207.81 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 207.81 EUR (23)
Aylık büyüme:
0.86%
Yıllık tahmin:
10.17%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 456.28 EUR
Maksimum:
8 419.69 EUR (154.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.64% (8 419.69 EUR)
Varlığa göre:
58.41% (4 813.95 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDp 2296
AUDCADp 964
USDCADp 682
EURCHFp 649
NZDUSDp 620
XAUUSDp 617
USDCHFp 617
AUDNZDp 615
NZDCADp 572
GBPUSDp 496
GBPCHFp 480
AUDUSDp 436
EURNZDp 376
EURGBPp 349
EURCADp 332
GBPCADp 317
AUDCHFp 269
AUDJPYp 223
USDJPYp 210
EURAUDp 205
GBPAUDp 204
NZDCHFp 181
CADCHFp 156
EURSGDp 92
GBPNZDp 86
CHFJPYp 83
EURJPYp 65
USDSGDp 48
GBPJPYp 47
AUDSGDp 39
SGDJPYp 38
NZDJPYp 37
CADJPYp 24
GBPSGDp 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDp 5.2K
AUDCADp -550
USDCADp -1.7K
EURCHFp 879
NZDUSDp -1.6K
XAUUSDp -2.1K
USDCHFp -2.1K
AUDNZDp -111
NZDCADp -2.3K
GBPUSDp 1.2K
GBPCHFp -1.5K
AUDUSDp 1.3K
EURNZDp 382
EURGBPp 635
EURCADp 1.1K
GBPCADp -1.8K
AUDCHFp 368
AUDJPYp -28
USDJPYp 371
EURAUDp 724
GBPAUDp -399
NZDCHFp 524
CADCHFp -175
EURSGDp 54
GBPNZDp 60
CHFJPYp 447
EURJPYp 98
USDSGDp 106
GBPJPYp 7
AUDSGDp -187
SGDJPYp 48
NZDJPYp 28
CADJPYp -65
GBPSGDp 20
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDp -24K
AUDCADp -168K
USDCADp -79K
EURCHFp 500
NZDUSDp -48K
XAUUSDp -20K
USDCHFp -46K
AUDNZDp 1.5K
NZDCADp -88K
GBPUSDp -76K
GBPCHFp -137K
AUDUSDp 14K
EURNZDp 7.5K
EURGBPp 5.8K
EURCADp 12K
GBPCADp -1.3K
AUDCHFp -2.2K
AUDJPYp 1.5K
USDJPYp 4K
EURAUDp 7.6K
GBPAUDp 2.2K
NZDCHFp 6K
CADCHFp -3.2K
EURSGDp 698
GBPNZDp 2K
CHFJPYp 3K
EURJPYp 4.3K
USDSGDp 4.8K
GBPJPYp 15K
AUDSGDp -16K
SGDJPYp 912
NZDJPYp 724
CADJPYp -3.3K
GBPSGDp 625
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +979.34 EUR
En kötü işlem: -1 030 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +49.50 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2 207.81 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Money management account (MAM) with Black Bull Markets.

All clients of Black Bull Markets are eligible for participation, or copy this signal.


