SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / BIRI
Barry Delhez

BIRI

Barry Delhez
0 recensioni
Affidabilità
141 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 27%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12 434
Profit Trade:
8 596 (69.13%)
Loss Trade:
3 838 (30.87%)
Best Trade:
979.34 EUR
Worst Trade:
-1 030.37 EUR
Profitto lordo:
63 549.51 EUR (1 417 634 pips)
Perdita lorda:
-64 398.69 EUR (2 044 326 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (49.50 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 197.26 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
95.59%
Massimo carico di deposito:
20.47%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.10
Long Trade:
5 988 (48.16%)
Short Trade:
6 446 (51.84%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.07 EUR
Profitto medio:
7.39 EUR
Perdita media:
-16.78 EUR
Massime perdite consecutive:
23 (-2 207.81 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 207.81 EUR (23)
Crescita mensile:
1.03%
Previsione annuale:
10.17%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 456.28 EUR
Massimale:
8 419.69 EUR (154.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.64% (8 419.69 EUR)
Per equità:
58.41% (4 813.95 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDp 2296
AUDCADp 964
USDCADp 682
EURCHFp 649
NZDUSDp 620
XAUUSDp 617
USDCHFp 617
AUDNZDp 615
NZDCADp 572
GBPUSDp 496
GBPCHFp 480
AUDUSDp 436
EURNZDp 376
EURGBPp 349
EURCADp 332
GBPCADp 317
AUDCHFp 269
AUDJPYp 223
USDJPYp 210
EURAUDp 205
GBPAUDp 204
NZDCHFp 181
CADCHFp 156
EURSGDp 92
GBPNZDp 86
CHFJPYp 83
EURJPYp 65
USDSGDp 48
GBPJPYp 47
AUDSGDp 39
SGDJPYp 38
NZDJPYp 37
CADJPYp 24
GBPSGDp 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDp 5.2K
AUDCADp -550
USDCADp -1.7K
EURCHFp 879
NZDUSDp -1.6K
XAUUSDp -2.1K
USDCHFp -2.1K
AUDNZDp -111
NZDCADp -2.3K
GBPUSDp 1.2K
GBPCHFp -1.5K
AUDUSDp 1.3K
EURNZDp 382
EURGBPp 635
EURCADp 1.1K
GBPCADp -1.8K
AUDCHFp 368
AUDJPYp -28
USDJPYp 371
EURAUDp 724
GBPAUDp -399
NZDCHFp 524
CADCHFp -175
EURSGDp 54
GBPNZDp 60
CHFJPYp 447
EURJPYp 98
USDSGDp 106
GBPJPYp 7
AUDSGDp -187
SGDJPYp 48
NZDJPYp 28
CADJPYp -65
GBPSGDp 20
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDp -24K
AUDCADp -168K
USDCADp -79K
EURCHFp 500
NZDUSDp -48K
XAUUSDp -20K
USDCHFp -46K
AUDNZDp 1.5K
NZDCADp -88K
GBPUSDp -76K
GBPCHFp -137K
AUDUSDp 14K
EURNZDp 7.5K
EURGBPp 5.8K
EURCADp 12K
GBPCADp -1.3K
AUDCHFp -2.2K
AUDJPYp 1.5K
USDJPYp 4K
EURAUDp 7.6K
GBPAUDp 2.2K
NZDCHFp 6K
CADCHFp -3.2K
EURSGDp 698
GBPNZDp 2K
CHFJPYp 3K
EURJPYp 4.3K
USDSGDp 4.8K
GBPJPYp 15K
AUDSGDp -16K
SGDJPYp 912
NZDJPYp 724
CADJPYp -3.3K
GBPSGDp 625
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +979.34 EUR
Worst Trade: -1 030 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +49.50 EUR
Massima perdita consecutiva: -2 207.81 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Money management account (MAM) with Black Bull Markets.

All clients of Black Bull Markets are eligible for participation, or copy this signal.


Non ci sono recensioni
2025.05.14 11:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 11:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 10:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 14:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 21:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 15:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.13 22:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 14:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 15:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 15:19
A large drawdown may occur on the account again
2024.12.30 21:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 19:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 14:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 13:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.26 07:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.26 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.23 11:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.23 10:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.23 09:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.12.23 02:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BIRI
30USD al mese
27%
0
0
USD
10K
EUR
141
96%
12 434
69%
96%
0.98
-0.07
EUR
58%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.