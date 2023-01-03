- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
13 292
盈利交易:
9 066 (68.20%)
亏损交易:
4 226 (31.79%)
最好交易:
979.34 EUR
最差交易:
-1 030.37 EUR
毛利:
68 148.87 EUR (1 510 868 pips)
毛利亏损:
-69 086.84 EUR (2 238 481 pips)
最大连续赢利:
50 (49.50 EUR)
最大连续盈利:
1 197.26 EUR (3)
夏普比率:
0.00
交易活动:
95.59%
最大入金加载:
20.47%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.11
长期交易:
6 379 (47.99%)
短期交易:
6 913 (52.01%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-0.07 EUR
平均利润:
7.52 EUR
平均损失:
-16.35 EUR
最大连续失误:
23 (-2 207.81 EUR)
最大连续亏损:
-2 207.81 EUR (23)
每月增长:
-0.48%
年度预测:
-2.76%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
3 456.28 EUR
最大值:
8 419.69 EUR (154.11%)
相对跌幅:
结余:
41.64% (8 419.69 EUR)
净值:
58.41% (4 813.95 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|2416
|AUDCADp
|1075
|AUDNZDp
|828
|USDCADp
|682
|EURCHFp
|652
|USDCHFp
|635
|NZDUSDp
|626
|XAUUSDp
|617
|GBPUSDp
|598
|NZDCADp
|586
|GBPCHFp
|480
|EURNZDp
|479
|AUDUSDp
|464
|EURCADp
|357
|EURGBPp
|353
|GBPCADp
|317
|AUDCHFp
|271
|CADCHFp
|254
|AUDJPYp
|223
|USDJPYp
|210
|EURAUDp
|205
|GBPAUDp
|204
|NZDCHFp
|190
|EURSGDp
|92
|GBPNZDp
|86
|CHFJPYp
|83
|EURJPYp
|65
|USDSGDp
|48
|GBPJPYp
|47
|AUDSGDp
|39
|SGDJPYp
|38
|NZDJPYp
|37
|CADJPYp
|24
|GBPSGDp
|9
|BTCUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDp
|5.5K
|AUDCADp
|-476
|AUDNZDp
|-713
|USDCADp
|-1.7K
|EURCHFp
|883
|USDCHFp
|-2.2K
|NZDUSDp
|-1.6K
|XAUUSDp
|-2.1K
|GBPUSDp
|1.2K
|NZDCADp
|-2.3K
|GBPCHFp
|-1.5K
|EURNZDp
|526
|AUDUSDp
|1.3K
|EURCADp
|1.1K
|EURGBPp
|665
|GBPCADp
|-1.8K
|AUDCHFp
|386
|CADCHFp
|-263
|AUDJPYp
|-28
|USDJPYp
|371
|EURAUDp
|724
|GBPAUDp
|-399
|NZDCHFp
|543
|EURSGDp
|54
|GBPNZDp
|60
|CHFJPYp
|447
|EURJPYp
|98
|USDSGDp
|106
|GBPJPYp
|7
|AUDSGDp
|-187
|SGDJPYp
|48
|NZDJPYp
|28
|CADJPYp
|-65
|GBPSGDp
|20
|BTCUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDp
|-20K
|AUDCADp
|-174K
|AUDNZDp
|-95K
|USDCADp
|-79K
|EURCHFp
|644
|USDCHFp
|-48K
|NZDUSDp
|-48K
|XAUUSDp
|-20K
|GBPUSDp
|-83K
|NZDCADp
|-88K
|GBPCHFp
|-137K
|EURNZDp
|1.4K
|AUDUSDp
|13K
|EURCADp
|13K
|EURGBPp
|6.3K
|GBPCADp
|-1.3K
|AUDCHFp
|-2K
|CADCHFp
|-2.2K
|AUDJPYp
|1.5K
|USDJPYp
|4K
|EURAUDp
|7.6K
|GBPAUDp
|2.2K
|NZDCHFp
|5.7K
|EURSGDp
|698
|GBPNZDp
|2K
|CHFJPYp
|3K
|EURJPYp
|4.3K
|USDSGDp
|4.8K
|GBPJPYp
|15K
|AUDSGDp
|-16K
|SGDJPYp
|912
|NZDJPYp
|724
|CADJPYp
|-3.3K
|GBPSGDp
|625
|BTCUSD
|12K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +979.34 EUR
最差交易: -1 030 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 23
最大连续盈利: +49.50 EUR
最大连续亏损: -2 207.81 EUR
Money management account (MAM) with Black Bull Markets.
All clients of Black Bull Markets are eligible for participation, or copy this signal.
