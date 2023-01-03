信号部分
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
13 292
盈利交易:
9 066 (68.20%)
亏损交易:
4 226 (31.79%)
最好交易:
979.34 EUR
最差交易:
-1 030.37 EUR
毛利:
68 148.87 EUR (1 510 868 pips)
毛利亏损:
-69 086.84 EUR (2 238 481 pips)
最大连续赢利:
50 (49.50 EUR)
最大连续盈利:
1 197.26 EUR (3)
夏普比率:
0.00
交易活动:
95.59%
最大入金加载:
20.47%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.11
长期交易:
6 379 (47.99%)
短期交易:
6 913 (52.01%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-0.07 EUR
平均利润:
7.52 EUR
平均损失:
-16.35 EUR
最大连续失误:
23 (-2 207.81 EUR)
最大连续亏损:
-2 207.81 EUR (23)
每月增长:
-0.48%
年度预测:
-2.76%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
3 456.28 EUR
最大值:
8 419.69 EUR (154.11%)
相对跌幅:
结余:
41.64% (8 419.69 EUR)
净值:
58.41% (4 813.95 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSDp 2416
AUDCADp 1075
AUDNZDp 828
USDCADp 682
EURCHFp 652
USDCHFp 635
NZDUSDp 626
XAUUSDp 617
GBPUSDp 598
NZDCADp 586
GBPCHFp 480
EURNZDp 479
AUDUSDp 464
EURCADp 357
EURGBPp 353
GBPCADp 317
AUDCHFp 271
CADCHFp 254
AUDJPYp 223
USDJPYp 210
EURAUDp 205
GBPAUDp 204
NZDCHFp 190
EURSGDp 92
GBPNZDp 86
CHFJPYp 83
EURJPYp 65
USDSGDp 48
GBPJPYp 47
AUDSGDp 39
SGDJPYp 38
NZDJPYp 37
CADJPYp 24
GBPSGDp 9
BTCUSD 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSDp 5.5K
AUDCADp -476
AUDNZDp -713
USDCADp -1.7K
EURCHFp 883
USDCHFp -2.2K
NZDUSDp -1.6K
XAUUSDp -2.1K
GBPUSDp 1.2K
NZDCADp -2.3K
GBPCHFp -1.5K
EURNZDp 526
AUDUSDp 1.3K
EURCADp 1.1K
EURGBPp 665
GBPCADp -1.8K
AUDCHFp 386
CADCHFp -263
AUDJPYp -28
USDJPYp 371
EURAUDp 724
GBPAUDp -399
NZDCHFp 543
EURSGDp 54
GBPNZDp 60
CHFJPYp 447
EURJPYp 98
USDSGDp 106
GBPJPYp 7
AUDSGDp -187
SGDJPYp 48
NZDJPYp 28
CADJPYp -65
GBPSGDp 20
BTCUSD 1
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSDp -20K
AUDCADp -174K
AUDNZDp -95K
USDCADp -79K
EURCHFp 644
USDCHFp -48K
NZDUSDp -48K
XAUUSDp -20K
GBPUSDp -83K
NZDCADp -88K
GBPCHFp -137K
EURNZDp 1.4K
AUDUSDp 13K
EURCADp 13K
EURGBPp 6.3K
GBPCADp -1.3K
AUDCHFp -2K
CADCHFp -2.2K
AUDJPYp 1.5K
USDJPYp 4K
EURAUDp 7.6K
GBPAUDp 2.2K
NZDCHFp 5.7K
EURSGDp 698
GBPNZDp 2K
CHFJPYp 3K
EURJPYp 4.3K
USDSGDp 4.8K
GBPJPYp 15K
AUDSGDp -16K
SGDJPYp 912
NZDJPYp 724
CADJPYp -3.3K
GBPSGDp 625
BTCUSD 12K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +979.34 EUR
最差交易: -1 030 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 23
最大连续盈利: +49.50 EUR
最大连续亏损: -2 207.81 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 22
0.00 × 9
Money management account (MAM) with Black Bull Markets.

All clients of Black Bull Markets are eligible for participation, or copy this signal.


没有评论
2025.12.09 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 12:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 23:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 11:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 11:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 10:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 14:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 21:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 15:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.13 22:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 14:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 15:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 15:19
A large drawdown may occur on the account again
2024.12.30 21:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 19:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 14:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 13:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
