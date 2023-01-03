- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
13 291
Profit Trades:
9 065 (68.20%)
Loss Trades:
4 226 (31.80%)
Best trade:
979.34 EUR
Worst trade:
-1 030.37 EUR
Gross Profit:
68 148.34 EUR (1 510 800 pips)
Gross Loss:
-69 086.84 EUR (2 238 481 pips)
Maximum consecutive wins:
50 (49.50 EUR)
Maximal consecutive profit:
1 197.26 EUR (3)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading activity:
95.59%
Max deposit load:
20.47%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
39
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
-0.11
Long Trades:
6 379 (47.99%)
Short Trades:
6 912 (52.01%)
Profit Factor:
0.99
Expected Payoff:
-0.07 EUR
Average Profit:
7.52 EUR
Average Loss:
-16.35 EUR
Maximum consecutive losses:
23 (-2 207.81 EUR)
Maximal consecutive loss:
-2 207.81 EUR (23)
Monthly growth:
-0.23%
Annual Forecast:
-2.39%
Algo trading:
96%
Drawdown by balance:
Absolute:
3 456.28 EUR
Maximal:
8 419.69 EUR (154.11%)
Relative drawdown:
By Balance:
41.64% (8 419.69 EUR)
By Equity:
58.41% (4 813.95 EUR)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|2415
|AUDCADp
|1075
|AUDNZDp
|828
|USDCADp
|682
|EURCHFp
|652
|USDCHFp
|635
|NZDUSDp
|626
|XAUUSDp
|617
|GBPUSDp
|598
|NZDCADp
|586
|GBPCHFp
|480
|EURNZDp
|479
|AUDUSDp
|464
|EURCADp
|357
|EURGBPp
|353
|GBPCADp
|317
|AUDCHFp
|271
|CADCHFp
|254
|AUDJPYp
|223
|USDJPYp
|210
|EURAUDp
|205
|GBPAUDp
|204
|NZDCHFp
|190
|EURSGDp
|92
|GBPNZDp
|86
|CHFJPYp
|83
|EURJPYp
|65
|USDSGDp
|48
|GBPJPYp
|47
|AUDSGDp
|39
|SGDJPYp
|38
|NZDJPYp
|37
|CADJPYp
|24
|GBPSGDp
|9
|BTCUSD
|2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSDp
|5.5K
|AUDCADp
|-476
|AUDNZDp
|-713
|USDCADp
|-1.7K
|EURCHFp
|883
|USDCHFp
|-2.2K
|NZDUSDp
|-1.6K
|XAUUSDp
|-2.1K
|GBPUSDp
|1.2K
|NZDCADp
|-2.3K
|GBPCHFp
|-1.5K
|EURNZDp
|526
|AUDUSDp
|1.3K
|EURCADp
|1.1K
|EURGBPp
|665
|GBPCADp
|-1.8K
|AUDCHFp
|386
|CADCHFp
|-263
|AUDJPYp
|-28
|USDJPYp
|371
|EURAUDp
|724
|GBPAUDp
|-399
|NZDCHFp
|543
|EURSGDp
|54
|GBPNZDp
|60
|CHFJPYp
|447
|EURJPYp
|98
|USDSGDp
|106
|GBPJPYp
|7
|AUDSGDp
|-187
|SGDJPYp
|48
|NZDJPYp
|28
|CADJPYp
|-65
|GBPSGDp
|20
|BTCUSD
|1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSDp
|-20K
|AUDCADp
|-174K
|AUDNZDp
|-95K
|USDCADp
|-79K
|EURCHFp
|644
|USDCHFp
|-48K
|NZDUSDp
|-48K
|XAUUSDp
|-20K
|GBPUSDp
|-83K
|NZDCADp
|-88K
|GBPCHFp
|-137K
|EURNZDp
|1.4K
|AUDUSDp
|13K
|EURCADp
|13K
|EURGBPp
|6.3K
|GBPCADp
|-1.3K
|AUDCHFp
|-2K
|CADCHFp
|-2.2K
|AUDJPYp
|1.5K
|USDJPYp
|4K
|EURAUDp
|7.6K
|GBPAUDp
|2.2K
|NZDCHFp
|5.7K
|EURSGDp
|698
|GBPNZDp
|2K
|CHFJPYp
|3K
|EURJPYp
|4.3K
|USDSGDp
|4.8K
|GBPJPYp
|15K
|AUDSGDp
|-16K
|SGDJPYp
|912
|NZDJPYp
|724
|CADJPYp
|-3.3K
|GBPSGDp
|625
|BTCUSD
|12K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +979.34 EUR
Worst trade: -1 030 EUR
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 23
Maximal consecutive profit: +49.50 EUR
Maximal consecutive loss: -2 207.81 EUR
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "BlackBullMarkets-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
Money management account (MAM) with Black Bull Markets.
All clients of Black Bull Markets are eligible for participation, or copy this signal.
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
26%
0
0
USD
USD
10K
EUR
EUR
153
96%
13 291
68%
96%
0.98
-0.07
EUR
EUR
58%
1:500