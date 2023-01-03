SignalsSections
Barry Delhez

BIRI

Barry Delhez
0 reviews
Reliability
153 weeks
0 / 0 USD
growth since 2023 26%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
13 291
Profit Trades:
9 065 (68.20%)
Loss Trades:
4 226 (31.80%)
Best trade:
979.34 EUR
Worst trade:
-1 030.37 EUR
Gross Profit:
68 148.34 EUR (1 510 800 pips)
Gross Loss:
-69 086.84 EUR (2 238 481 pips)
Maximum consecutive wins:
50 (49.50 EUR)
Maximal consecutive profit:
1 197.26 EUR (3)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading activity:
95.59%
Max deposit load:
20.47%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
39
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
-0.11
Long Trades:
6 379 (47.99%)
Short Trades:
6 912 (52.01%)
Profit Factor:
0.99
Expected Payoff:
-0.07 EUR
Average Profit:
7.52 EUR
Average Loss:
-16.35 EUR
Maximum consecutive losses:
23 (-2 207.81 EUR)
Maximal consecutive loss:
-2 207.81 EUR (23)
Monthly growth:
-0.23%
Annual Forecast:
-2.39%
Algo trading:
96%
Drawdown by balance:
Absolute:
3 456.28 EUR
Maximal:
8 419.69 EUR (154.11%)
Relative drawdown:
By Balance:
41.64% (8 419.69 EUR)
By Equity:
58.41% (4 813.95 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSDp 2415
AUDCADp 1075
AUDNZDp 828
USDCADp 682
EURCHFp 652
USDCHFp 635
NZDUSDp 626
XAUUSDp 617
GBPUSDp 598
NZDCADp 586
GBPCHFp 480
EURNZDp 479
AUDUSDp 464
EURCADp 357
EURGBPp 353
GBPCADp 317
AUDCHFp 271
CADCHFp 254
AUDJPYp 223
USDJPYp 210
EURAUDp 205
GBPAUDp 204
NZDCHFp 190
EURSGDp 92
GBPNZDp 86
CHFJPYp 83
EURJPYp 65
USDSGDp 48
GBPJPYp 47
AUDSGDp 39
SGDJPYp 38
NZDJPYp 37
CADJPYp 24
GBPSGDp 9
BTCUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDp 5.5K
AUDCADp -476
AUDNZDp -713
USDCADp -1.7K
EURCHFp 883
USDCHFp -2.2K
NZDUSDp -1.6K
XAUUSDp -2.1K
GBPUSDp 1.2K
NZDCADp -2.3K
GBPCHFp -1.5K
EURNZDp 526
AUDUSDp 1.3K
EURCADp 1.1K
EURGBPp 665
GBPCADp -1.8K
AUDCHFp 386
CADCHFp -263
AUDJPYp -28
USDJPYp 371
EURAUDp 724
GBPAUDp -399
NZDCHFp 543
EURSGDp 54
GBPNZDp 60
CHFJPYp 447
EURJPYp 98
USDSGDp 106
GBPJPYp 7
AUDSGDp -187
SGDJPYp 48
NZDJPYp 28
CADJPYp -65
GBPSGDp 20
BTCUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDp -20K
AUDCADp -174K
AUDNZDp -95K
USDCADp -79K
EURCHFp 644
USDCHFp -48K
NZDUSDp -48K
XAUUSDp -20K
GBPUSDp -83K
NZDCADp -88K
GBPCHFp -137K
EURNZDp 1.4K
AUDUSDp 13K
EURCADp 13K
EURGBPp 6.3K
GBPCADp -1.3K
AUDCHFp -2K
CADCHFp -2.2K
AUDJPYp 1.5K
USDJPYp 4K
EURAUDp 7.6K
GBPAUDp 2.2K
NZDCHFp 5.7K
EURSGDp 698
GBPNZDp 2K
CHFJPYp 3K
EURJPYp 4.3K
USDSGDp 4.8K
GBPJPYp 15K
AUDSGDp -16K
SGDJPYp 912
NZDJPYp 724
CADJPYp -3.3K
GBPSGDp 625
BTCUSD 12K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +979.34 EUR
Worst trade: -1 030 EUR
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 23
Maximal consecutive profit: +49.50 EUR
Maximal consecutive loss: -2 207.81 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "BlackBullMarkets-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

VantageInternational-Live 22
0.00 × 9
Money management account (MAM) with Black Bull Markets.

All clients of Black Bull Markets are eligible for participation, or copy this signal.


No reviews
2025.12.09 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 12:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 23:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 11:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 11:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 10:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 14:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 21:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 15:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.13 22:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 14:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 15:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 15:19
A large drawdown may occur on the account again
2024.12.30 21:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 19:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 14:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 13:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
BIRI
30 USD per month
26%
0
0
USD
10K
EUR
153
96%
13 291
68%
96%
0.98
-0.07
EUR
58%
1:500
