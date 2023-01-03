SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / BIRI
Barry Delhez

BIRI

Barry Delhez
0 comentarios
Fiabilidad
154 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 26%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
13 293
Transacciones Rentables:
9 067 (68.20%)
Transacciones Irrentables:
4 226 (31.79%)
Mejor transacción:
979.34 EUR
Peor transacción:
-1 030.37 EUR
Beneficio Bruto:
68 149.41 EUR (1 510 937 pips)
Pérdidas Brutas:
-69 086.84 EUR (2 238 481 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
50 (49.50 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
1 197.26 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
95.59%
Carga máxima del depósito:
20.47%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.11
Transacciones Largas:
6 379 (47.99%)
Transacciones Cortas:
6 914 (52.01%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.07 EUR
Beneficio medio:
7.52 EUR
Pérdidas medias:
-16.35 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
23 (-2 207.81 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 207.81 EUR (23)
Crecimiento al mes:
-0.34%
Pronóstico anual:
-5.07%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 456.28 EUR
Máxima:
8 419.69 EUR (154.11%)
Reducción relativa:
De balance:
41.64% (8 419.69 EUR)
De fondos:
58.41% (4 813.95 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDp 2417
AUDCADp 1075
AUDNZDp 828
USDCADp 682
EURCHFp 652
USDCHFp 635
NZDUSDp 626
XAUUSDp 617
GBPUSDp 598
NZDCADp 586
GBPCHFp 480
EURNZDp 479
AUDUSDp 464
EURCADp 357
EURGBPp 353
GBPCADp 317
AUDCHFp 271
CADCHFp 254
AUDJPYp 223
USDJPYp 210
EURAUDp 205
GBPAUDp 204
NZDCHFp 190
EURSGDp 92
GBPNZDp 86
CHFJPYp 83
EURJPYp 65
USDSGDp 48
GBPJPYp 47
AUDSGDp 39
SGDJPYp 38
NZDJPYp 37
CADJPYp 24
GBPSGDp 9
BTCUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDp 5.5K
AUDCADp -476
AUDNZDp -713
USDCADp -1.7K
EURCHFp 883
USDCHFp -2.2K
NZDUSDp -1.6K
XAUUSDp -2.1K
GBPUSDp 1.2K
NZDCADp -2.3K
GBPCHFp -1.5K
EURNZDp 526
AUDUSDp 1.3K
EURCADp 1.1K
EURGBPp 665
GBPCADp -1.8K
AUDCHFp 386
CADCHFp -263
AUDJPYp -28
USDJPYp 371
EURAUDp 724
GBPAUDp -399
NZDCHFp 543
EURSGDp 54
GBPNZDp 60
CHFJPYp 447
EURJPYp 98
USDSGDp 106
GBPJPYp 7
AUDSGDp -187
SGDJPYp 48
NZDJPYp 28
CADJPYp -65
GBPSGDp 20
BTCUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDp -20K
AUDCADp -174K
AUDNZDp -95K
USDCADp -79K
EURCHFp 644
USDCHFp -48K
NZDUSDp -48K
XAUUSDp -20K
GBPUSDp -83K
NZDCADp -88K
GBPCHFp -137K
EURNZDp 1.4K
AUDUSDp 13K
EURCADp 13K
EURGBPp 6.3K
GBPCADp -1.3K
AUDCHFp -2K
CADCHFp -2.2K
AUDJPYp 1.5K
USDJPYp 4K
EURAUDp 7.6K
GBPAUDp 2.2K
NZDCHFp 5.7K
EURSGDp 698
GBPNZDp 2K
CHFJPYp 3K
EURJPYp 4.3K
USDSGDp 4.8K
GBPJPYp 15K
AUDSGDp -16K
SGDJPYp 912
NZDJPYp 724
CADJPYp -3.3K
GBPSGDp 625
BTCUSD 12K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +979.34 EUR
Peor transacción: -1 030 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 23
Beneficio máximo consecutivo: +49.50 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -2 207.81 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackBullMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 22
0.00 × 9
Money management account (MAM) with Black Bull Markets.

All clients of Black Bull Markets are eligible for participation, or copy this signal.


No hay comentarios
