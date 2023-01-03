- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
13 293
利益トレード:
9 067 (68.20%)
損失トレード:
4 226 (31.79%)
ベストトレード:
979.34 EUR
最悪のトレード:
-1 030.37 EUR
総利益:
68 149.41 EUR (1 510 937 pips)
総損失:
-69 086.84 EUR (2 238 481 pips)
最大連続の勝ち:
50 (49.50 EUR)
最大連続利益:
1 197.26 EUR (3)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
95.59%
最大入金額:
20.47%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.11
長いトレード:
6 379 (47.99%)
短いトレード:
6 914 (52.01%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-0.07 EUR
平均利益:
7.52 EUR
平均損失:
-16.35 EUR
最大連続の負け:
23 (-2 207.81 EUR)
最大連続損失:
-2 207.81 EUR (23)
月間成長:
-0.20%
年間予想:
-0.85%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 456.28 EUR
最大の:
8 419.69 EUR (154.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
41.64% (8 419.69 EUR)
エクイティによる:
58.41% (4 813.95 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|2417
|AUDCADp
|1075
|AUDNZDp
|828
|USDCADp
|682
|EURCHFp
|652
|USDCHFp
|635
|NZDUSDp
|626
|XAUUSDp
|617
|GBPUSDp
|598
|NZDCADp
|586
|GBPCHFp
|480
|EURNZDp
|479
|AUDUSDp
|464
|EURCADp
|357
|EURGBPp
|353
|GBPCADp
|317
|AUDCHFp
|271
|CADCHFp
|254
|AUDJPYp
|223
|USDJPYp
|210
|EURAUDp
|205
|GBPAUDp
|204
|NZDCHFp
|190
|EURSGDp
|92
|GBPNZDp
|86
|CHFJPYp
|83
|EURJPYp
|65
|USDSGDp
|48
|GBPJPYp
|47
|AUDSGDp
|39
|SGDJPYp
|38
|NZDJPYp
|37
|CADJPYp
|24
|GBPSGDp
|9
|BTCUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDp
|5.5K
|AUDCADp
|-476
|AUDNZDp
|-713
|USDCADp
|-1.7K
|EURCHFp
|883
|USDCHFp
|-2.2K
|NZDUSDp
|-1.6K
|XAUUSDp
|-2.1K
|GBPUSDp
|1.2K
|NZDCADp
|-2.3K
|GBPCHFp
|-1.5K
|EURNZDp
|526
|AUDUSDp
|1.3K
|EURCADp
|1.1K
|EURGBPp
|665
|GBPCADp
|-1.8K
|AUDCHFp
|386
|CADCHFp
|-263
|AUDJPYp
|-28
|USDJPYp
|371
|EURAUDp
|724
|GBPAUDp
|-399
|NZDCHFp
|543
|EURSGDp
|54
|GBPNZDp
|60
|CHFJPYp
|447
|EURJPYp
|98
|USDSGDp
|106
|GBPJPYp
|7
|AUDSGDp
|-187
|SGDJPYp
|48
|NZDJPYp
|28
|CADJPYp
|-65
|GBPSGDp
|20
|BTCUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDp
|-20K
|AUDCADp
|-174K
|AUDNZDp
|-95K
|USDCADp
|-79K
|EURCHFp
|644
|USDCHFp
|-48K
|NZDUSDp
|-48K
|XAUUSDp
|-20K
|GBPUSDp
|-83K
|NZDCADp
|-88K
|GBPCHFp
|-137K
|EURNZDp
|1.4K
|AUDUSDp
|13K
|EURCADp
|13K
|EURGBPp
|6.3K
|GBPCADp
|-1.3K
|AUDCHFp
|-2K
|CADCHFp
|-2.2K
|AUDJPYp
|1.5K
|USDJPYp
|4K
|EURAUDp
|7.6K
|GBPAUDp
|2.2K
|NZDCHFp
|5.7K
|EURSGDp
|698
|GBPNZDp
|2K
|CHFJPYp
|3K
|EURJPYp
|4.3K
|USDSGDp
|4.8K
|GBPJPYp
|15K
|AUDSGDp
|-16K
|SGDJPYp
|912
|NZDJPYp
|724
|CADJPYp
|-3.3K
|GBPSGDp
|625
|BTCUSD
|12K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +979.34 EUR
最悪のトレード: -1 030 EUR
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 23
最大連続利益: +49.50 EUR
最大連続損失: -2 207.81 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 9
Money management account (MAM) with Black Bull Markets.
All clients of Black Bull Markets are eligible for participation, or copy this signal.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
26%
0
0
USD
USD
10K
EUR
EUR
154
96%
13 293
68%
96%
0.98
-0.07
EUR
EUR
58%
1:500