Barry Delhez

BIRI

Barry Delhez
0 отзывов
Надежность
154 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 26%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13 292
Прибыльных трейдов:
9 066 (68.20%)
Убыточных трейдов:
4 226 (31.79%)
Лучший трейд:
979.34 EUR
Худший трейд:
-1 030.37 EUR
Общая прибыль:
68 148.87 EUR (1 510 868 pips)
Общий убыток:
-69 086.84 EUR (2 238 481 pips)
Макс. серия выигрышей:
50 (49.50 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 197.26 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
95.59%
Макс. загрузка депозита:
20.47%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.11
Длинных трейдов:
6 379 (47.99%)
Коротких трейдов:
6 913 (52.01%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.07 EUR
Средняя прибыль:
7.52 EUR
Средний убыток:
-16.35 EUR
Макс. серия проигрышей:
23 (-2 207.81 EUR)
Макс. убыток в серии:
-2 207.81 EUR (23)
Прирост в месяц:
-0.23%
Годовой прогноз:
-2.76%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 456.28 EUR
Максимальная:
8 419.69 EUR (154.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.64% (8 419.69 EUR)
По эквити:
58.41% (4 813.95 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDp 2416
AUDCADp 1075
AUDNZDp 828
USDCADp 682
EURCHFp 652
USDCHFp 635
NZDUSDp 626
XAUUSDp 617
GBPUSDp 598
NZDCADp 586
GBPCHFp 480
EURNZDp 479
AUDUSDp 464
EURCADp 357
EURGBPp 353
GBPCADp 317
AUDCHFp 271
CADCHFp 254
AUDJPYp 223
USDJPYp 210
EURAUDp 205
GBPAUDp 204
NZDCHFp 190
EURSGDp 92
GBPNZDp 86
CHFJPYp 83
EURJPYp 65
USDSGDp 48
GBPJPYp 47
AUDSGDp 39
SGDJPYp 38
NZDJPYp 37
CADJPYp 24
GBPSGDp 9
BTCUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDp 5.5K
AUDCADp -476
AUDNZDp -713
USDCADp -1.7K
EURCHFp 883
USDCHFp -2.2K
NZDUSDp -1.6K
XAUUSDp -2.1K
GBPUSDp 1.2K
NZDCADp -2.3K
GBPCHFp -1.5K
EURNZDp 526
AUDUSDp 1.3K
EURCADp 1.1K
EURGBPp 665
GBPCADp -1.8K
AUDCHFp 386
CADCHFp -263
AUDJPYp -28
USDJPYp 371
EURAUDp 724
GBPAUDp -399
NZDCHFp 543
EURSGDp 54
GBPNZDp 60
CHFJPYp 447
EURJPYp 98
USDSGDp 106
GBPJPYp 7
AUDSGDp -187
SGDJPYp 48
NZDJPYp 28
CADJPYp -65
GBPSGDp 20
BTCUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDp -20K
AUDCADp -174K
AUDNZDp -95K
USDCADp -79K
EURCHFp 644
USDCHFp -48K
NZDUSDp -48K
XAUUSDp -20K
GBPUSDp -83K
NZDCADp -88K
GBPCHFp -137K
EURNZDp 1.4K
AUDUSDp 13K
EURCADp 13K
EURGBPp 6.3K
GBPCADp -1.3K
AUDCHFp -2K
CADCHFp -2.2K
AUDJPYp 1.5K
USDJPYp 4K
EURAUDp 7.6K
GBPAUDp 2.2K
NZDCHFp 5.7K
EURSGDp 698
GBPNZDp 2K
CHFJPYp 3K
EURJPYp 4.3K
USDSGDp 4.8K
GBPJPYp 15K
AUDSGDp -16K
SGDJPYp 912
NZDJPYp 724
CADJPYp -3.3K
GBPSGDp 625
BTCUSD 12K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +979.34 EUR
Худший трейд: -1 030 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +49.50 EUR
Макс. убыток в серии: -2 207.81 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 22
0.00 × 9
Money management account (MAM) with Black Bull Markets.

All clients of Black Bull Markets are eligible for participation, or copy this signal.


Нет отзывов
2025.12.09 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 12:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 23:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 11:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 11:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 10:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 14:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 21:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 15:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.13 22:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 14:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 15:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 15:19
A large drawdown may occur on the account again
2024.12.30 21:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 19:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 14:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 13:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
