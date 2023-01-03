시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / BIRI
Barry Delhez

BIRI

Barry Delhez
0 리뷰
안정성
156
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 26%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
13 316
이익 거래:
9 080 (68.18%)
손실 거래:
4 236 (31.81%)
최고의 거래:
979.34 EUR
최악의 거래:
-1 030.37 EUR
총 수익:
68 337.79 EUR (1 513 827 pips)
총 손실:
-69 247.50 EUR (2 244 103 pips)
연속 최대 이익:
50 (49.50 EUR)
연속 최대 이익:
1 197.26 EUR (3)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
95.59%
최대 입금량:
20.47%
최근 거래:
7 분 전
주별 거래 수:
31
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.11
롱(주식매수):
6 388 (47.97%)
숏(주식차입매도):
6 928 (52.03%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.07 EUR
평균 이익:
7.53 EUR
평균 손실:
-16.35 EUR
연속 최대 손실:
23 (-2 207.81 EUR)
연속 최대 손실:
-2 207.81 EUR (23)
월별 성장률:
-0.07%
연간 예측:
-0.86%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 456.28 EUR
최대한의:
8 419.69 EUR (154.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
41.64% (8 419.69 EUR)
자본금별:
58.41% (4 813.95 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSDp 2428
AUDCADp 1085
AUDNZDp 830
USDCADp 682
EURCHFp 652
USDCHFp 635
NZDUSDp 626
XAUUSDp 617
GBPUSDp 598
NZDCADp 586
GBPCHFp 480
EURNZDp 479
AUDUSDp 464
EURCADp 357
EURGBPp 353
GBPCADp 317
AUDCHFp 271
CADCHFp 254
AUDJPYp 223
USDJPYp 210
EURAUDp 205
GBPAUDp 204
NZDCHFp 190
EURSGDp 92
GBPNZDp 86
CHFJPYp 83
EURJPYp 65
USDSGDp 48
GBPJPYp 47
AUDSGDp 39
SGDJPYp 38
NZDJPYp 37
CADJPYp 24
GBPSGDp 9
BTCUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSDp 5.6K
AUDCADp -515
AUDNZDp -712
USDCADp -1.7K
EURCHFp 883
USDCHFp -2.2K
NZDUSDp -1.6K
XAUUSDp -2.1K
GBPUSDp 1.2K
NZDCADp -2.3K
GBPCHFp -1.5K
EURNZDp 526
AUDUSDp 1.3K
EURCADp 1.1K
EURGBPp 665
GBPCADp -1.8K
AUDCHFp 386
CADCHFp -263
AUDJPYp -28
USDJPYp 371
EURAUDp 724
GBPAUDp -399
NZDCHFp 543
EURSGDp 54
GBPNZDp 60
CHFJPYp 447
EURJPYp 98
USDSGDp 106
GBPJPYp 7
AUDSGDp -187
SGDJPYp 48
NZDJPYp 28
CADJPYp -65
GBPSGDp 20
BTCUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSDp -19K
AUDCADp -177K
AUDNZDp -96K
USDCADp -79K
EURCHFp 644
USDCHFp -48K
NZDUSDp -48K
XAUUSDp -20K
GBPUSDp -83K
NZDCADp -88K
GBPCHFp -137K
EURNZDp 1.4K
AUDUSDp 13K
EURCADp 13K
EURGBPp 6.3K
GBPCADp -1.3K
AUDCHFp -2K
CADCHFp -2.2K
AUDJPYp 1.5K
USDJPYp 4K
EURAUDp 7.6K
GBPAUDp 2.2K
NZDCHFp 5.7K
EURSGDp 698
GBPNZDp 2K
CHFJPYp 3K
EURJPYp 4.3K
USDSGDp 4.8K
GBPJPYp 15K
AUDSGDp -16K
SGDJPYp 912
NZDJPYp 724
CADJPYp -3.3K
GBPSGDp 625
BTCUSD 12K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +979.34 EUR
최악의 거래: -1 030 EUR
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 23
연속 최대 이익: +49.50 EUR
연속 최대 손실: -2 207.81 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlackBullMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageInternational-Live 22
0.00 × 9
Money management account (MAM) with Black Bull Markets.

All clients of Black Bull Markets are eligible for participation, or copy this signal.


리뷰 없음
2026.01.07 03:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 12:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 23:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 11:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 11:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 10:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 14:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 21:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 15:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.13 22:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 14:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 15:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 15:19
A large drawdown may occur on the account again
2024.12.30 21:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 19:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 14:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.