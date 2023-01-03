SignaleKategorien
Barry Delhez

BIRI

Barry Delhez
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
154 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 26%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
13 293
Gewinntrades:
9 067 (68.20%)
Verlusttrades:
4 226 (31.79%)
Bester Trade:
979.34 EUR
Schlechtester Trade:
-1 030.37 EUR
Bruttoprofit:
68 149.41 EUR (1 510 937 pips)
Bruttoverlust:
-69 086.84 EUR (2 238 481 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
50 (49.50 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 197.26 EUR (3)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
95.59%
Max deposit load:
20.47%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.11
Long-Positionen:
6 379 (47.99%)
Short-Positionen:
6 914 (52.01%)
Profit-Faktor:
0.99
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.07 EUR
Durchschnittlicher Profit:
7.52 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-16.35 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-2 207.81 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 207.81 EUR (23)
Wachstum pro Monat :
-0.11%
Jahresprognose:
-0.85%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 456.28 EUR
Maximaler:
8 419.69 EUR (154.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
41.64% (8 419.69 EUR)
Kapital:
58.41% (4 813.95 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDp 2417
AUDCADp 1075
AUDNZDp 828
USDCADp 682
EURCHFp 652
USDCHFp 635
NZDUSDp 626
XAUUSDp 617
GBPUSDp 598
NZDCADp 586
GBPCHFp 480
EURNZDp 479
AUDUSDp 464
EURCADp 357
EURGBPp 353
GBPCADp 317
AUDCHFp 271
CADCHFp 254
AUDJPYp 223
USDJPYp 210
EURAUDp 205
GBPAUDp 204
NZDCHFp 190
EURSGDp 92
GBPNZDp 86
CHFJPYp 83
EURJPYp 65
USDSGDp 48
GBPJPYp 47
AUDSGDp 39
SGDJPYp 38
NZDJPYp 37
CADJPYp 24
GBPSGDp 9
BTCUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDp 5.5K
AUDCADp -476
AUDNZDp -713
USDCADp -1.7K
EURCHFp 883
USDCHFp -2.2K
NZDUSDp -1.6K
XAUUSDp -2.1K
GBPUSDp 1.2K
NZDCADp -2.3K
GBPCHFp -1.5K
EURNZDp 526
AUDUSDp 1.3K
EURCADp 1.1K
EURGBPp 665
GBPCADp -1.8K
AUDCHFp 386
CADCHFp -263
AUDJPYp -28
USDJPYp 371
EURAUDp 724
GBPAUDp -399
NZDCHFp 543
EURSGDp 54
GBPNZDp 60
CHFJPYp 447
EURJPYp 98
USDSGDp 106
GBPJPYp 7
AUDSGDp -187
SGDJPYp 48
NZDJPYp 28
CADJPYp -65
GBPSGDp 20
BTCUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDp -20K
AUDCADp -174K
AUDNZDp -95K
USDCADp -79K
EURCHFp 644
USDCHFp -48K
NZDUSDp -48K
XAUUSDp -20K
GBPUSDp -83K
NZDCADp -88K
GBPCHFp -137K
EURNZDp 1.4K
AUDUSDp 13K
EURCADp 13K
EURGBPp 6.3K
GBPCADp -1.3K
AUDCHFp -2K
CADCHFp -2.2K
AUDJPYp 1.5K
USDJPYp 4K
EURAUDp 7.6K
GBPAUDp 2.2K
NZDCHFp 5.7K
EURSGDp 698
GBPNZDp 2K
CHFJPYp 3K
EURJPYp 4.3K
USDSGDp 4.8K
GBPJPYp 15K
AUDSGDp -16K
SGDJPYp 912
NZDJPYp 724
CADJPYp -3.3K
GBPSGDp 625
BTCUSD 12K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +979.34 EUR
Schlechtester Trade: -1 030 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 23
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +49.50 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 207.81 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackBullMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 22
0.00 × 9
Money management account (MAM) with Black Bull Markets.

All clients of Black Bull Markets are eligible for participation, or copy this signal.


Keine Bewertungen
2025.12.09 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 12:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 23:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 11:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 11:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 10:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 14:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 21:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 15:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.13 22:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 14:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 15:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 15:19
A large drawdown may occur on the account again
2024.12.30 21:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 19:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 14:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 13:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
BIRI
30 USD pro Monat
26%
0
0
USD
10K
EUR
154
96%
13 293
68%
96%
0.98
-0.07
EUR
58%
1:500
