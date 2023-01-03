SinaisSeções
Barry Delhez

BIRI

Barry Delhez
0 comentários
Confiabilidade
154 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 26%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
13 293
Negociações com lucro:
9 067 (68.20%)
Negociações com perda:
4 226 (31.79%)
Melhor negociação:
979.34 EUR
Pior negociação:
-1 030.37 EUR
Lucro bruto:
68 149.41 EUR (1 510 937 pips)
Perda bruta:
-69 086.84 EUR (2 238 481 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
50 (49.50 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
1 197.26 EUR (3)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
95.59%
Depósito máximo carregado:
20.47%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.11
Negociações longas:
6 379 (47.99%)
Negociações curtas:
6 914 (52.01%)
Fator de lucro:
0.99
Valor esperado:
-0.07 EUR
Lucro médio:
7.52 EUR
Perda média:
-16.35 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-2 207.81 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-2 207.81 EUR (23)
Crescimento mensal:
-0.07%
Previsão anual:
-0.85%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 456.28 EUR
Máximo:
8 419.69 EUR (154.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.64% (8 419.69 EUR)
Pelo Capital Líquido:
58.41% (4 813.95 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDp 2417
AUDCADp 1075
AUDNZDp 828
USDCADp 682
EURCHFp 652
USDCHFp 635
NZDUSDp 626
XAUUSDp 617
GBPUSDp 598
NZDCADp 586
GBPCHFp 480
EURNZDp 479
AUDUSDp 464
EURCADp 357
EURGBPp 353
GBPCADp 317
AUDCHFp 271
CADCHFp 254
AUDJPYp 223
USDJPYp 210
EURAUDp 205
GBPAUDp 204
NZDCHFp 190
EURSGDp 92
GBPNZDp 86
CHFJPYp 83
EURJPYp 65
USDSGDp 48
GBPJPYp 47
AUDSGDp 39
SGDJPYp 38
NZDJPYp 37
CADJPYp 24
GBPSGDp 9
BTCUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDp 5.5K
AUDCADp -476
AUDNZDp -713
USDCADp -1.7K
EURCHFp 883
USDCHFp -2.2K
NZDUSDp -1.6K
XAUUSDp -2.1K
GBPUSDp 1.2K
NZDCADp -2.3K
GBPCHFp -1.5K
EURNZDp 526
AUDUSDp 1.3K
EURCADp 1.1K
EURGBPp 665
GBPCADp -1.8K
AUDCHFp 386
CADCHFp -263
AUDJPYp -28
USDJPYp 371
EURAUDp 724
GBPAUDp -399
NZDCHFp 543
EURSGDp 54
GBPNZDp 60
CHFJPYp 447
EURJPYp 98
USDSGDp 106
GBPJPYp 7
AUDSGDp -187
SGDJPYp 48
NZDJPYp 28
CADJPYp -65
GBPSGDp 20
BTCUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDp -20K
AUDCADp -174K
AUDNZDp -95K
USDCADp -79K
EURCHFp 644
USDCHFp -48K
NZDUSDp -48K
XAUUSDp -20K
GBPUSDp -83K
NZDCADp -88K
GBPCHFp -137K
EURNZDp 1.4K
AUDUSDp 13K
EURCADp 13K
EURGBPp 6.3K
GBPCADp -1.3K
AUDCHFp -2K
CADCHFp -2.2K
AUDJPYp 1.5K
USDJPYp 4K
EURAUDp 7.6K
GBPAUDp 2.2K
NZDCHFp 5.7K
EURSGDp 698
GBPNZDp 2K
CHFJPYp 3K
EURJPYp 4.3K
USDSGDp 4.8K
GBPJPYp 15K
AUDSGDp -16K
SGDJPYp 912
NZDJPYp 724
CADJPYp -3.3K
GBPSGDp 625
BTCUSD 12K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +979.34 EUR
Pior negociação: -1 030 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 23
Máximo lucro consecutivo: +49.50 EUR
Máxima perda consecutiva: -2 207.81 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 22
0.00 × 9
Money management account (MAM) with Black Bull Markets.

All clients of Black Bull Markets are eligible for participation, or copy this signal.


Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.