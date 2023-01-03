- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
13 293
Negociações com lucro:
9 067 (68.20%)
Negociações com perda:
4 226 (31.79%)
Melhor negociação:
979.34 EUR
Pior negociação:
-1 030.37 EUR
Lucro bruto:
68 149.41 EUR (1 510 937 pips)
Perda bruta:
-69 086.84 EUR (2 238 481 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
50 (49.50 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
1 197.26 EUR (3)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
95.59%
Depósito máximo carregado:
20.47%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.11
Negociações longas:
6 379 (47.99%)
Negociações curtas:
6 914 (52.01%)
Fator de lucro:
0.99
Valor esperado:
-0.07 EUR
Lucro médio:
7.52 EUR
Perda média:
-16.35 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-2 207.81 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-2 207.81 EUR (23)
Crescimento mensal:
-0.07%
Previsão anual:
-0.85%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 456.28 EUR
Máximo:
8 419.69 EUR (154.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.64% (8 419.69 EUR)
Pelo Capital Líquido:
58.41% (4 813.95 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|2417
|AUDCADp
|1075
|AUDNZDp
|828
|USDCADp
|682
|EURCHFp
|652
|USDCHFp
|635
|NZDUSDp
|626
|XAUUSDp
|617
|GBPUSDp
|598
|NZDCADp
|586
|GBPCHFp
|480
|EURNZDp
|479
|AUDUSDp
|464
|EURCADp
|357
|EURGBPp
|353
|GBPCADp
|317
|AUDCHFp
|271
|CADCHFp
|254
|AUDJPYp
|223
|USDJPYp
|210
|EURAUDp
|205
|GBPAUDp
|204
|NZDCHFp
|190
|EURSGDp
|92
|GBPNZDp
|86
|CHFJPYp
|83
|EURJPYp
|65
|USDSGDp
|48
|GBPJPYp
|47
|AUDSGDp
|39
|SGDJPYp
|38
|NZDJPYp
|37
|CADJPYp
|24
|GBPSGDp
|9
|BTCUSD
|2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDp
|5.5K
|AUDCADp
|-476
|AUDNZDp
|-713
|USDCADp
|-1.7K
|EURCHFp
|883
|USDCHFp
|-2.2K
|NZDUSDp
|-1.6K
|XAUUSDp
|-2.1K
|GBPUSDp
|1.2K
|NZDCADp
|-2.3K
|GBPCHFp
|-1.5K
|EURNZDp
|526
|AUDUSDp
|1.3K
|EURCADp
|1.1K
|EURGBPp
|665
|GBPCADp
|-1.8K
|AUDCHFp
|386
|CADCHFp
|-263
|AUDJPYp
|-28
|USDJPYp
|371
|EURAUDp
|724
|GBPAUDp
|-399
|NZDCHFp
|543
|EURSGDp
|54
|GBPNZDp
|60
|CHFJPYp
|447
|EURJPYp
|98
|USDSGDp
|106
|GBPJPYp
|7
|AUDSGDp
|-187
|SGDJPYp
|48
|NZDJPYp
|28
|CADJPYp
|-65
|GBPSGDp
|20
|BTCUSD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDp
|-20K
|AUDCADp
|-174K
|AUDNZDp
|-95K
|USDCADp
|-79K
|EURCHFp
|644
|USDCHFp
|-48K
|NZDUSDp
|-48K
|XAUUSDp
|-20K
|GBPUSDp
|-83K
|NZDCADp
|-88K
|GBPCHFp
|-137K
|EURNZDp
|1.4K
|AUDUSDp
|13K
|EURCADp
|13K
|EURGBPp
|6.3K
|GBPCADp
|-1.3K
|AUDCHFp
|-2K
|CADCHFp
|-2.2K
|AUDJPYp
|1.5K
|USDJPYp
|4K
|EURAUDp
|7.6K
|GBPAUDp
|2.2K
|NZDCHFp
|5.7K
|EURSGDp
|698
|GBPNZDp
|2K
|CHFJPYp
|3K
|EURJPYp
|4.3K
|USDSGDp
|4.8K
|GBPJPYp
|15K
|AUDSGDp
|-16K
|SGDJPYp
|912
|NZDJPYp
|724
|CADJPYp
|-3.3K
|GBPSGDp
|625
|BTCUSD
|12K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +979.34 EUR
Pior negociação: -1 030 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 23
Máximo lucro consecutivo: +49.50 EUR
Máxima perda consecutiva: -2 207.81 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 9
Money management account (MAM) with Black Bull Markets.
All clients of Black Bull Markets are eligible for participation, or copy this signal.
Sem comentários
