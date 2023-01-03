- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
12 430
Bénéfice trades:
8 593 (69.13%)
Perte trades:
3 837 (30.87%)
Meilleure transaction:
979.34 EUR
Pire transaction:
-1 030.37 EUR
Bénéfice brut:
63 547.87 EUR (1 417 498 pips)
Perte brute:
-64 397.58 EUR (2 044 203 pips)
Gains consécutifs maximales:
50 (49.50 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 197.26 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
95.59%
Charge de dépôt maximale:
20.47%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
57
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.10
Longs trades:
5 986 (48.16%)
Courts trades:
6 444 (51.84%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.07 EUR
Bénéfice moyen:
7.40 EUR
Perte moyenne:
-16.78 EUR
Pertes consécutives maximales:
23 (-2 207.81 EUR)
Perte consécutive maximale:
-2 207.81 EUR (23)
Croissance mensuelle:
0.83%
Prévision annuelle:
10.10%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 456.28 EUR
Maximal:
8 419.69 EUR (154.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.64% (8 419.69 EUR)
Par fonds propres:
58.41% (4 813.95 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|2294
|AUDCADp
|963
|USDCADp
|682
|EURCHFp
|649
|NZDUSDp
|620
|XAUUSDp
|617
|USDCHFp
|617
|AUDNZDp
|614
|NZDCADp
|572
|GBPUSDp
|496
|GBPCHFp
|480
|AUDUSDp
|436
|EURNZDp
|376
|EURGBPp
|349
|EURCADp
|332
|GBPCADp
|317
|AUDCHFp
|269
|AUDJPYp
|223
|USDJPYp
|210
|EURAUDp
|205
|GBPAUDp
|204
|NZDCHFp
|181
|CADCHFp
|156
|EURSGDp
|92
|GBPNZDp
|86
|CHFJPYp
|83
|EURJPYp
|65
|USDSGDp
|48
|GBPJPYp
|47
|AUDSGDp
|39
|SGDJPYp
|38
|NZDJPYp
|37
|CADJPYp
|24
|GBPSGDp
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSDp
|5.2K
|AUDCADp
|-550
|USDCADp
|-1.7K
|EURCHFp
|879
|NZDUSDp
|-1.6K
|XAUUSDp
|-2.1K
|USDCHFp
|-2.1K
|AUDNZDp
|-111
|NZDCADp
|-2.3K
|GBPUSDp
|1.2K
|GBPCHFp
|-1.5K
|AUDUSDp
|1.3K
|EURNZDp
|382
|EURGBPp
|635
|EURCADp
|1.1K
|GBPCADp
|-1.8K
|AUDCHFp
|368
|AUDJPYp
|-28
|USDJPYp
|371
|EURAUDp
|724
|GBPAUDp
|-399
|NZDCHFp
|524
|CADCHFp
|-175
|EURSGDp
|54
|GBPNZDp
|60
|CHFJPYp
|447
|EURJPYp
|98
|USDSGDp
|106
|GBPJPYp
|7
|AUDSGDp
|-187
|SGDJPYp
|48
|NZDJPYp
|28
|CADJPYp
|-65
|GBPSGDp
|20
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSDp
|-24K
|AUDCADp
|-168K
|USDCADp
|-79K
|EURCHFp
|500
|NZDUSDp
|-48K
|XAUUSDp
|-20K
|USDCHFp
|-46K
|AUDNZDp
|1.5K
|NZDCADp
|-88K
|GBPUSDp
|-76K
|GBPCHFp
|-137K
|AUDUSDp
|14K
|EURNZDp
|7.5K
|EURGBPp
|5.8K
|EURCADp
|12K
|GBPCADp
|-1.3K
|AUDCHFp
|-2.2K
|AUDJPYp
|1.5K
|USDJPYp
|4K
|EURAUDp
|7.6K
|GBPAUDp
|2.2K
|NZDCHFp
|6K
|CADCHFp
|-3.2K
|EURSGDp
|698
|GBPNZDp
|2K
|CHFJPYp
|3K
|EURJPYp
|4.3K
|USDSGDp
|4.8K
|GBPJPYp
|15K
|AUDSGDp
|-16K
|SGDJPYp
|912
|NZDJPYp
|724
|CADJPYp
|-3.3K
|GBPSGDp
|625
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +979.34 EUR
Pire transaction: -1 030 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 23
Bénéfice consécutif maximal: +49.50 EUR
Perte consécutive maximale: -2 207.81 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Money management account (MAM) with Black Bull Markets.
All clients of Black Bull Markets are eligible for participation, or copy this signal.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
27%
0
0
USD
USD
10K
EUR
EUR
141
96%
12 430
69%
96%
0.98
-0.07
EUR
EUR
58%
1:500