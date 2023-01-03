SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BIRI
Barry Delhez

BIRI

Barry Delhez
0 avis
Fiabilité
141 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 27%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
12 430
Bénéfice trades:
8 593 (69.13%)
Perte trades:
3 837 (30.87%)
Meilleure transaction:
979.34 EUR
Pire transaction:
-1 030.37 EUR
Bénéfice brut:
63 547.87 EUR (1 417 498 pips)
Perte brute:
-64 397.58 EUR (2 044 203 pips)
Gains consécutifs maximales:
50 (49.50 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 197.26 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
95.59%
Charge de dépôt maximale:
20.47%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
57
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.10
Longs trades:
5 986 (48.16%)
Courts trades:
6 444 (51.84%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.07 EUR
Bénéfice moyen:
7.40 EUR
Perte moyenne:
-16.78 EUR
Pertes consécutives maximales:
23 (-2 207.81 EUR)
Perte consécutive maximale:
-2 207.81 EUR (23)
Croissance mensuelle:
0.83%
Prévision annuelle:
10.10%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 456.28 EUR
Maximal:
8 419.69 EUR (154.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.64% (8 419.69 EUR)
Par fonds propres:
58.41% (4 813.95 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDp 2294
AUDCADp 963
USDCADp 682
EURCHFp 649
NZDUSDp 620
XAUUSDp 617
USDCHFp 617
AUDNZDp 614
NZDCADp 572
GBPUSDp 496
GBPCHFp 480
AUDUSDp 436
EURNZDp 376
EURGBPp 349
EURCADp 332
GBPCADp 317
AUDCHFp 269
AUDJPYp 223
USDJPYp 210
EURAUDp 205
GBPAUDp 204
NZDCHFp 181
CADCHFp 156
EURSGDp 92
GBPNZDp 86
CHFJPYp 83
EURJPYp 65
USDSGDp 48
GBPJPYp 47
AUDSGDp 39
SGDJPYp 38
NZDJPYp 37
CADJPYp 24
GBPSGDp 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDp 5.2K
AUDCADp -550
USDCADp -1.7K
EURCHFp 879
NZDUSDp -1.6K
XAUUSDp -2.1K
USDCHFp -2.1K
AUDNZDp -111
NZDCADp -2.3K
GBPUSDp 1.2K
GBPCHFp -1.5K
AUDUSDp 1.3K
EURNZDp 382
EURGBPp 635
EURCADp 1.1K
GBPCADp -1.8K
AUDCHFp 368
AUDJPYp -28
USDJPYp 371
EURAUDp 724
GBPAUDp -399
NZDCHFp 524
CADCHFp -175
EURSGDp 54
GBPNZDp 60
CHFJPYp 447
EURJPYp 98
USDSGDp 106
GBPJPYp 7
AUDSGDp -187
SGDJPYp 48
NZDJPYp 28
CADJPYp -65
GBPSGDp 20
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDp -24K
AUDCADp -168K
USDCADp -79K
EURCHFp 500
NZDUSDp -48K
XAUUSDp -20K
USDCHFp -46K
AUDNZDp 1.5K
NZDCADp -88K
GBPUSDp -76K
GBPCHFp -137K
AUDUSDp 14K
EURNZDp 7.5K
EURGBPp 5.8K
EURCADp 12K
GBPCADp -1.3K
AUDCHFp -2.2K
AUDJPYp 1.5K
USDJPYp 4K
EURAUDp 7.6K
GBPAUDp 2.2K
NZDCHFp 6K
CADCHFp -3.2K
EURSGDp 698
GBPNZDp 2K
CHFJPYp 3K
EURJPYp 4.3K
USDSGDp 4.8K
GBPJPYp 15K
AUDSGDp -16K
SGDJPYp 912
NZDJPYp 724
CADJPYp -3.3K
GBPSGDp 625
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +979.34 EUR
Pire transaction: -1 030 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 23
Bénéfice consécutif maximal: +49.50 EUR
Perte consécutive maximale: -2 207.81 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Money management account (MAM) with Black Bull Markets.

All clients of Black Bull Markets are eligible for participation, or copy this signal.


Aucun avis
2025.05.14 11:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 11:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 10:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 14:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 21:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 15:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.13 22:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 14:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 15:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 15:19
A large drawdown may occur on the account again
2024.12.30 21:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 19:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 14:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 13:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.26 07:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.26 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.23 11:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.23 10:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.23 09:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.12.23 02:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BIRI
30 USD par mois
27%
0
0
USD
10K
EUR
141
96%
12 430
69%
96%
0.98
-0.07
EUR
58%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.