Ida Bagus Githa Dyatmika

Monstera EA

Ida Bagus Githa Dyatmika
0 inceleme
Güvenilirlik
78 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 124%
Exness-Real17
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
395
Kârla kapanan işlemler:
160 (40.50%)
Zararla kapanan işlemler:
235 (59.49%)
En iyi işlem:
237.54 USD
En kötü işlem:
-96.42 USD
Brüt kâr:
4 360.23 USD (5 808 703 pips)
Brüt zarar:
-3 454.26 USD (5 164 035 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (297.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
297.66 USD (10)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
7.12%
Maks. mevduat yükü:
10.39%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
3.90
Alış işlemleri:
219 (55.44%)
Satış işlemleri:
176 (44.56%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
2.29 USD
Ortalama kâr:
27.25 USD
Ortalama zarar:
-14.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-114.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-127.11 USD (6)
Aylık büyüme:
14.90%
Yıllık tahmin:
180.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
78.01 USD
Maksimum:
232.21 USD (24.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.43% (232.21 USD)
Varlığa göre:
9.92% (94.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 285
XAUUSD 63
ETHUSD 47
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -46
XAUUSD 807
ETHUSD 145
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 334K
XAUUSD 330K
ETHUSD -19K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +237.54 USD
En kötü işlem: -96 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +297.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -114.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real17
0.00 × 368
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 70
VantageInternational-Demo
0.04 × 559
Exness-Real18
1.94 × 79
Exness-Real9
9.02 × 312
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
Reliability = ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

Onic Scalper is a long term signal, 

Minimum 3 months subscription is recommended to get profit, 

Recomended broker to scalp BTC is exness due to tight slippage

✅ Single Entry. Every order is protected with SL and TP 
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.

Opened transactions are closed on the same day, not left overnight or at the weekend.

Leverage 1/100 and above
initial balance should be 300 USD
Maximum Lost Per day 3% 
Calculated max DD: between 30-40%
Low latency vps recommended

For questions and suggestions, please contact me via PM.


