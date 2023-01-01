- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
395
Kârla kapanan işlemler:
160 (40.50%)
Zararla kapanan işlemler:
235 (59.49%)
En iyi işlem:
237.54 USD
En kötü işlem:
-96.42 USD
Brüt kâr:
4 360.23 USD (5 808 703 pips)
Brüt zarar:
-3 454.26 USD (5 164 035 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (297.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
297.66 USD (10)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
7.12%
Maks. mevduat yükü:
10.39%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
3.90
Alış işlemleri:
219 (55.44%)
Satış işlemleri:
176 (44.56%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
2.29 USD
Ortalama kâr:
27.25 USD
Ortalama zarar:
-14.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-114.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-127.11 USD (6)
Aylık büyüme:
14.90%
Yıllık tahmin:
180.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
78.01 USD
Maksimum:
232.21 USD (24.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.43% (232.21 USD)
Varlığa göre:
9.92% (94.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|285
|XAUUSD
|63
|ETHUSD
|47
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-46
|XAUUSD
|807
|ETHUSD
|145
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|334K
|XAUUSD
|330K
|ETHUSD
|-19K
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +237.54 USD
En kötü işlem: -96 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +297.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -114.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real17
|0.00 × 368
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 70
|
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
|
Exness-Real18
|1.94 × 79
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
Reliability = ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Onic Scalper is a long term signal,
Minimum 3 months subscription is recommended to get profit,
Recomended broker to scalp BTC is exness due to tight slippage
✅ Single Entry. Every order is protected with SL and TP
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.
Opened transactions are closed on the same day, not left overnight or at the weekend.
Leverage 1/100 and above
initial balance should be 300 USD
Maximum Lost Per day 3%
Calculated max DD: between 30-40%
Low latency vps recommended
For questions and suggestions, please contact me via PM.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
124%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
78
100%
395
40%
7%
1.26
2.29
USD
USD
24%
1:500