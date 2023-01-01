- 成長
トレード:
498
利益トレード:
218 (43.77%)
損失トレード:
280 (56.22%)
ベストトレード:
237.54 USD
最悪のトレード:
-96.42 USD
総利益:
6 041.77 USD (9 371 573 pips)
総損失:
-4 170.40 USD (7 249 678 pips)
最大連続の勝ち:
10 (297.66 USD)
最大連続利益:
297.66 USD (10)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
9.12%
最大入金額:
10.39%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
8.06
長いトレード:
286 (57.43%)
短いトレード:
212 (42.57%)
プロフィットファクター:
1.45
期待されたペイオフ:
3.76 USD
平均利益:
27.71 USD
平均損失:
-14.89 USD
最大連続の負け:
11 (-114.32 USD)
最大連続損失:
-127.11 USD (6)
月間成長:
9.18%
年間予想:
111.33%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
78.01 USD
最大の:
232.21 USD (24.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.43% (232.21 USD)
エクイティによる:
9.92% (94.36 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|325
|XAUUSD
|91
|ETHUSD
|58
|GBPJPY
|24
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|342
|XAUUSD
|1.2K
|ETHUSD
|193
|GBPJPY
|103
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|1.5M
|XAUUSD
|589K
|ETHUSD
|-12K
|GBPJPY
|2.5K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +237.54 USD
最悪のトレード: -96 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +297.66 USD
最大連続損失: -114.32 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
|
Exness-Real17
|0.10 × 589
|
XMTrading-Real 12
|0.40 × 72
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real18
|1.56 × 99
|
Exness-Real16
|3.54 × 13
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|6.53 × 17
|
VTMarkets-Live
|7.00 × 7
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
|
RoboForex-ProCent-8
|112.28 × 92
Reliability = ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Onic Scalper is a long term signal,
Minimum 3 months subscription is recommended to get profit,
Recomended broker to scalp BTC is exness due to tight slippage
✅ Single Entry. Every order is protected with SL and TP
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.
Opened transactions are closed on the same day, not left overnight or at the weekend.
Leverage 1/100 and above
initial balance should be 300 USD
Maximum Lost Per day 3%
Calculated max DD: between 30-40%
Low latency vps recommended
For questions and suggestions, please contact me via PM.
レビューなし
