Ida Bagus Githa Dyatmika

MEA Exness

Ida Bagus Githa Dyatmika
レビュー0件
信頼性
91週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 306%
Exness-Real17
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
498
利益トレード:
218 (43.77%)
損失トレード:
280 (56.22%)
ベストトレード:
237.54 USD
最悪のトレード:
-96.42 USD
総利益:
6 041.77 USD (9 371 573 pips)
総損失:
-4 170.40 USD (7 249 678 pips)
最大連続の勝ち:
10 (297.66 USD)
最大連続利益:
297.66 USD (10)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
9.12%
最大入金額:
10.39%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
8.06
長いトレード:
286 (57.43%)
短いトレード:
212 (42.57%)
プロフィットファクター:
1.45
期待されたペイオフ:
3.76 USD
平均利益:
27.71 USD
平均損失:
-14.89 USD
最大連続の負け:
11 (-114.32 USD)
最大連続損失:
-127.11 USD (6)
月間成長:
9.18%
年間予想:
111.33%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
78.01 USD
最大の:
232.21 USD (24.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.43% (232.21 USD)
エクイティによる:
9.92% (94.36 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 325
XAUUSD 91
ETHUSD 58
GBPJPY 24
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 342
XAUUSD 1.2K
ETHUSD 193
GBPJPY 103
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 1.5M
XAUUSD 589K
ETHUSD -12K
GBPJPY 2.5K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +237.54 USD
最悪のトレード: -96 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +297.66 USD
最大連続損失: -114.32 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
VantageInternational-Demo
0.04 × 559
Exness-Real17
0.10 × 589
XMTrading-Real 12
0.40 × 72
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
1.56 × 99
Exness-Real16
3.54 × 13
HFMarketsSV-Live Server 3
6.53 × 17
VTMarkets-Live
7.00 × 7
Exness-Real9
9.02 × 312
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
RoboForex-ProCent-8
112.28 × 92
Reliability = ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

Onic Scalper is a long term signal, 

Minimum 3 months subscription is recommended to get profit, 

Recomended broker to scalp BTC is exness due to tight slippage

✅ Single Entry. Every order is protected with SL and TP 
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.

Opened transactions are closed on the same day, not left overnight or at the weekend.

Leverage 1/100 and above
initial balance should be 300 USD
Maximum Lost Per day 3% 
Calculated max DD: between 30-40%
Low latency vps recommended

For questions and suggestions, please contact me via PM.


レビューなし
2025.05.22 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 03:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.20 15:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.16 05:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.14 13:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 05:52
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.12 07:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.11 06:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.01 01:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 03:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 01:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 382 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 05:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 22:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 376 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.24 08:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.12 13:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 347 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.04 14:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.04 02:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 339 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.02 07:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.24 15:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 331 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.21 10:27
Share of days for 80% of growth is too low
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
MEA Exness
50 USD/月
306%
0
0
USD
2.2K
USD
91
100%
498
43%
9%
1.44
3.76
USD
24%
1:500
コピー

