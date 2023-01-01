СигналыРазделы
Ida Bagus Githa Dyatmika

Monstera EA

Ida Bagus Githa Dyatmika
0 отзывов
Надежность
91 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2024 315%
Exness-Real17
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
497
Прибыльных трейдов:
218 (43.86%)
Убыточных трейдов:
279 (56.14%)
Лучший трейд:
237.54 USD
Худший трейд:
-96.42 USD
Общая прибыль:
6 041.77 USD (9 371 573 pips)
Общий убыток:
-4 122.08 USD (7 225 590 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (297.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
297.66 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
9.12%
Макс. загрузка депозита:
10.39%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
8.27
Длинных трейдов:
285 (57.34%)
Коротких трейдов:
212 (42.66%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
3.86 USD
Средняя прибыль:
27.71 USD
Средний убыток:
-14.77 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-114.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-127.11 USD (6)
Прирост в месяц:
16.48%
Годовой прогноз:
199.90%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
78.01 USD
Максимальная:
232.21 USD (24.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.43% (232.21 USD)
По эквити:
9.92% (94.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 325
XAUUSD 90
ETHUSD 58
GBPJPY 24
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 342
XAUUSD 1.3K
ETHUSD 193
GBPJPY 103
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 1.5M
XAUUSD 613K
ETHUSD -12K
GBPJPY 2.5K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +237.54 USD
Худший трейд: -96 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +297.66 USD
Макс. убыток в серии: -114.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
VantageInternational-Demo
0.04 × 559
Exness-Real17
0.10 × 589
XMTrading-Real 12
0.40 × 72
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
1.56 × 99
Exness-Real16
3.54 × 13
HFMarketsSV-Live Server 3
6.53 × 17
VTMarkets-Live
7.00 × 7
Exness-Real9
9.02 × 312
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
RoboForex-ProCent-8
113.84 × 90
Reliability = ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

Onic Scalper is a long term signal, 

Minimum 3 months subscription is recommended to get profit, 

Recomended broker to scalp BTC is exness due to tight slippage

✅ Single Entry. Every order is protected with SL and TP 
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.

Opened transactions are closed on the same day, not left overnight or at the weekend.

Leverage 1/100 and above
initial balance should be 300 USD
Maximum Lost Per day 3% 
Calculated max DD: between 30-40%
Low latency vps recommended

For questions and suggestions, please contact me via PM.


Нет отзывов
2025.05.22 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 03:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.20 15:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.16 05:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.14 13:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 05:52
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.12 07:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.11 06:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.01 01:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 03:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 01:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 382 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 05:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 22:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 376 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.24 08:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.12 13:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 347 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.04 14:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.04 02:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 339 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.02 07:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.24 15:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 331 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.21 10:27
Share of days for 80% of growth is too low
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Monstera EA
50 USD в месяц
315%
0
0
USD
2.2K
USD
91
100%
497
43%
9%
1.46
3.86
USD
24%
1:500
