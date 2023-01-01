- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
497
Прибыльных трейдов:
218 (43.86%)
Убыточных трейдов:
279 (56.14%)
Лучший трейд:
237.54 USD
Худший трейд:
-96.42 USD
Общая прибыль:
6 041.77 USD (9 371 573 pips)
Общий убыток:
-4 122.08 USD (7 225 590 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (297.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
297.66 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
9.12%
Макс. загрузка депозита:
10.39%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
8.27
Длинных трейдов:
285 (57.34%)
Коротких трейдов:
212 (42.66%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
3.86 USD
Средняя прибыль:
27.71 USD
Средний убыток:
-14.77 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-114.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-127.11 USD (6)
Прирост в месяц:
16.48%
Годовой прогноз:
199.90%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
78.01 USD
Максимальная:
232.21 USD (24.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.43% (232.21 USD)
По эквити:
9.92% (94.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|325
|XAUUSD
|90
|ETHUSD
|58
|GBPJPY
|24
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|342
|XAUUSD
|1.3K
|ETHUSD
|193
|GBPJPY
|103
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|1.5M
|XAUUSD
|613K
|ETHUSD
|-12K
|GBPJPY
|2.5K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +237.54 USD
Худший трейд: -96 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +297.66 USD
Макс. убыток в серии: -114.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
|
Exness-Real17
|0.10 × 589
|
XMTrading-Real 12
|0.40 × 72
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real18
|1.56 × 99
|
Exness-Real16
|3.54 × 13
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|6.53 × 17
|
VTMarkets-Live
|7.00 × 7
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
|
RoboForex-ProCent-8
|113.84 × 90
Reliability = ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Onic Scalper is a long term signal,
Minimum 3 months subscription is recommended to get profit,
Recomended broker to scalp BTC is exness due to tight slippage
✅ Single Entry. Every order is protected with SL and TP
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.
Opened transactions are closed on the same day, not left overnight or at the weekend.
Leverage 1/100 and above
initial balance should be 300 USD
Maximum Lost Per day 3%
Calculated max DD: between 30-40%
Low latency vps recommended
For questions and suggestions, please contact me via PM.
Нет отзывов
