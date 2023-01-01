- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
499
Gewinntrades:
219 (43.88%)
Verlusttrades:
280 (56.11%)
Bester Trade:
237.54 USD
Schlechtester Trade:
-96.42 USD
Bruttoprofit:
6 055.25 USD (9 405 684 pips)
Bruttoverlust:
-4 170.40 USD (7 249 678 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (297.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
297.66 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
9.12%
Max deposit load:
10.39%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
8.12
Long-Positionen:
287 (57.52%)
Short-Positionen:
212 (42.48%)
Profit-Faktor:
1.45
Mathematische Gewinnerwartung:
3.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
27.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-114.32 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-127.11 USD (6)
Wachstum pro Monat :
9.86%
Jahresprognose:
119.63%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
78.01 USD
Maximaler:
232.21 USD (24.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.43% (232.21 USD)
Kapital:
9.92% (94.36 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|326
|XAUUSD
|91
|ETHUSD
|58
|GBPJPY
|24
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|356
|XAUUSD
|1.2K
|ETHUSD
|193
|GBPJPY
|103
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|1.6M
|XAUUSD
|589K
|ETHUSD
|-12K
|GBPJPY
|2.5K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +237.54 USD
Schlechtester Trade: -96 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +297.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -114.32 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
|
Exness-Real17
|0.10 × 589
|
XMTrading-Real 12
|0.40 × 72
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real18
|1.56 × 99
|
Exness-Real16
|3.54 × 13
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|6.53 × 17
|
VTMarkets-Live
|7.00 × 7
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
|
RoboForex-ProCent-8
|109.56 × 100
Reliability = ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Onic Scalper is a long term signal,
Minimum 3 months subscription is recommended to get profit,
Recomended broker to scalp BTC is exness due to tight slippage
✅ Single Entry. Every order is protected with SL and TP
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.
Opened transactions are closed on the same day, not left overnight or at the weekend.
Leverage 1/100 and above
initial balance should be 300 USD
Maximum Lost Per day 3%
Calculated max DD: between 30-40%
Low latency vps recommended
For questions and suggestions, please contact me via PM.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
309%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
92
100%
499
43%
9%
1.45
3.78
USD
USD
24%
1:500