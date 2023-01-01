SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / MEA Exness
Ida Bagus Githa Dyatmika

MEA Exness

Ida Bagus Githa Dyatmika
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
92 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 309%
Exness-Real17
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
499
Gewinntrades:
219 (43.88%)
Verlusttrades:
280 (56.11%)
Bester Trade:
237.54 USD
Schlechtester Trade:
-96.42 USD
Bruttoprofit:
6 055.25 USD (9 405 684 pips)
Bruttoverlust:
-4 170.40 USD (7 249 678 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (297.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
297.66 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
9.12%
Max deposit load:
10.39%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
8.12
Long-Positionen:
287 (57.52%)
Short-Positionen:
212 (42.48%)
Profit-Faktor:
1.45
Mathematische Gewinnerwartung:
3.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
27.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-114.32 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-127.11 USD (6)
Wachstum pro Monat :
9.86%
Jahresprognose:
119.63%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
78.01 USD
Maximaler:
232.21 USD (24.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.43% (232.21 USD)
Kapital:
9.92% (94.36 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 326
XAUUSD 91
ETHUSD 58
GBPJPY 24
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 356
XAUUSD 1.2K
ETHUSD 193
GBPJPY 103
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 1.6M
XAUUSD 589K
ETHUSD -12K
GBPJPY 2.5K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +237.54 USD
Schlechtester Trade: -96 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +297.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -114.32 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
VantageInternational-Demo
0.04 × 559
Exness-Real17
0.10 × 589
XMTrading-Real 12
0.40 × 72
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
1.56 × 99
Exness-Real16
3.54 × 13
HFMarketsSV-Live Server 3
6.53 × 17
VTMarkets-Live
7.00 × 7
Exness-Real9
9.02 × 312
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
RoboForex-ProCent-8
109.56 × 100
Reliability = ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

Onic Scalper is a long term signal, 

Minimum 3 months subscription is recommended to get profit, 

Recomended broker to scalp BTC is exness due to tight slippage

✅ Single Entry. Every order is protected with SL and TP 
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.

Opened transactions are closed on the same day, not left overnight or at the weekend.

Leverage 1/100 and above
initial balance should be 300 USD
Maximum Lost Per day 3% 
Calculated max DD: between 30-40%
Low latency vps recommended

For questions and suggestions, please contact me via PM.


Keine Bewertungen
