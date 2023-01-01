- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
395
Profit Trade:
160 (40.50%)
Loss Trade:
235 (59.49%)
Best Trade:
237.54 USD
Worst Trade:
-96.42 USD
Profitto lordo:
4 360.23 USD (5 808 703 pips)
Perdita lorda:
-3 454.26 USD (5 164 035 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (297.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
297.66 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
7.12%
Massimo carico di deposito:
10.39%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
3.90
Long Trade:
219 (55.44%)
Short Trade:
176 (44.56%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
2.29 USD
Profitto medio:
27.25 USD
Perdita media:
-14.70 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-114.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-127.11 USD (6)
Crescita mensile:
14.16%
Previsione annuale:
171.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
78.01 USD
Massimale:
232.21 USD (24.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.43% (232.21 USD)
Per equità:
9.92% (94.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|285
|XAUUSD
|63
|ETHUSD
|47
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-46
|XAUUSD
|807
|ETHUSD
|145
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|334K
|XAUUSD
|330K
|ETHUSD
|-19K
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +237.54 USD
Worst Trade: -96 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +297.66 USD
Massima perdita consecutiva: -114.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|0.00 × 368
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 70
|
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
|
Exness-Real18
|1.94 × 79
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
Reliability = ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Onic Scalper is a long term signal,
Minimum 3 months subscription is recommended to get profit,
Recomended broker to scalp BTC is exness due to tight slippage
✅ Single Entry. Every order is protected with SL and TP
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.
Opened transactions are closed on the same day, not left overnight or at the weekend.
Leverage 1/100 and above
initial balance should be 300 USD
Maximum Lost Per day 3%
Calculated max DD: between 30-40%
Low latency vps recommended
For questions and suggestions, please contact me via PM.
Non ci sono recensioni
