Segnali / MetaTrader 4 / Monstera EA
Ida Bagus Githa Dyatmika

Monstera EA

Ida Bagus Githa Dyatmika
0 recensioni
Affidabilità
78 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 124%
Exness-Real17
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
395
Profit Trade:
160 (40.50%)
Loss Trade:
235 (59.49%)
Best Trade:
237.54 USD
Worst Trade:
-96.42 USD
Profitto lordo:
4 360.23 USD (5 808 703 pips)
Perdita lorda:
-3 454.26 USD (5 164 035 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (297.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
297.66 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
7.12%
Massimo carico di deposito:
10.39%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
3.90
Long Trade:
219 (55.44%)
Short Trade:
176 (44.56%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
2.29 USD
Profitto medio:
27.25 USD
Perdita media:
-14.70 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-114.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-127.11 USD (6)
Crescita mensile:
14.16%
Previsione annuale:
171.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
78.01 USD
Massimale:
232.21 USD (24.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.43% (232.21 USD)
Per equità:
9.92% (94.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 285
XAUUSD 63
ETHUSD 47
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -46
XAUUSD 807
ETHUSD 145
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 334K
XAUUSD 330K
ETHUSD -19K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +237.54 USD
Worst Trade: -96 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +297.66 USD
Massima perdita consecutiva: -114.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real17
0.00 × 368
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 70
VantageInternational-Demo
0.04 × 559
Exness-Real18
1.94 × 79
Exness-Real9
9.02 × 312
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
Reliability = ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

Onic Scalper is a long term signal, 

Minimum 3 months subscription is recommended to get profit, 

Recomended broker to scalp BTC is exness due to tight slippage

✅ Single Entry. Every order is protected with SL and TP 
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.

Opened transactions are closed on the same day, not left overnight or at the weekend.

Leverage 1/100 and above
initial balance should be 300 USD
Maximum Lost Per day 3% 
Calculated max DD: between 30-40%
Low latency vps recommended

For questions and suggestions, please contact me via PM.


Non ci sono recensioni
2025.05.22 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 03:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.20 15:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.16 05:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.14 13:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 05:52
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.12 07:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.11 06:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.01 01:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 03:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 01:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 382 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 05:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 22:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 376 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.24 08:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.12 13:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 347 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.04 14:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.04 02:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 339 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.02 07:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.24 15:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 331 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.21 10:27
Share of days for 80% of growth is too low
