Ida Bagus Githa Dyatmika

Monstera EA

0 comentarios
Fiabilidad
91 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2024 306%
Exness-Real17
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
498
Transacciones Rentables:
218 (43.77%)
Transacciones Irrentables:
280 (56.22%)
Mejor transacción:
237.54 USD
Peor transacción:
-96.42 USD
Beneficio Bruto:
6 041.77 USD (9 371 573 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 170.40 USD (7 249 678 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (297.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
297.66 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
9.12%
Carga máxima del depósito:
10.39%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
8.06
Transacciones Largas:
286 (57.43%)
Transacciones Cortas:
212 (42.57%)
Factor de Beneficio:
1.45
Beneficio Esperado:
3.76 USD
Beneficio medio:
27.71 USD
Pérdidas medias:
-14.89 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-114.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-127.11 USD (6)
Crecimiento al mes:
12.60%
Pronóstico anual:
152.82%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
78.01 USD
Máxima:
232.21 USD (24.43%)
Reducción relativa:
De balance:
24.43% (232.21 USD)
De fondos:
9.92% (94.36 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 325
XAUUSD 91
ETHUSD 58
GBPJPY 24
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 342
XAUUSD 1.2K
ETHUSD 193
GBPJPY 103
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 1.5M
XAUUSD 589K
ETHUSD -12K
GBPJPY 2.5K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +237.54 USD
Peor transacción: -96 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +297.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -114.32 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
VantageInternational-Demo
0.04 × 559
Exness-Real17
0.10 × 589
XMTrading-Real 12
0.40 × 72
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
1.56 × 99
Exness-Real16
3.54 × 13
HFMarketsSV-Live Server 3
6.53 × 17
VTMarkets-Live
7.00 × 7
Exness-Real9
9.02 × 312
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
RoboForex-ProCent-8
112.28 × 92
Reliability = ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

Onic Scalper is a long term signal, 

Minimum 3 months subscription is recommended to get profit, 

Recomended broker to scalp BTC is exness due to tight slippage

✅ Single Entry. Every order is protected with SL and TP 
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.

Opened transactions are closed on the same day, not left overnight or at the weekend.

Leverage 1/100 and above
initial balance should be 300 USD
Maximum Lost Per day 3% 
Calculated max DD: between 30-40%
Low latency vps recommended

For questions and suggestions, please contact me via PM.


