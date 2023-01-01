- Incremento
Total de Trades:
498
Transacciones Rentables:
218 (43.77%)
Transacciones Irrentables:
280 (56.22%)
Mejor transacción:
237.54 USD
Peor transacción:
-96.42 USD
Beneficio Bruto:
6 041.77 USD (9 371 573 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 170.40 USD (7 249 678 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (297.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
297.66 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
9.12%
Carga máxima del depósito:
10.39%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
8.06
Transacciones Largas:
286 (57.43%)
Transacciones Cortas:
212 (42.57%)
Factor de Beneficio:
1.45
Beneficio Esperado:
3.76 USD
Beneficio medio:
27.71 USD
Pérdidas medias:
-14.89 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-114.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-127.11 USD (6)
Crecimiento al mes:
12.60%
Pronóstico anual:
152.82%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
78.01 USD
Máxima:
232.21 USD (24.43%)
Reducción relativa:
De balance:
24.43% (232.21 USD)
De fondos:
9.92% (94.36 USD)
Distribución
Símbolo
Transacciones
Sell
Buy
|BTCUSD
|325
|XAUUSD
|91
|ETHUSD
|58
|GBPJPY
|24
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo
Beneficio Bruto, USD
Loss, USD
Beneficio, USD
|BTCUSD
|342
|XAUUSD
|1.2K
|ETHUSD
|193
|GBPJPY
|103
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo
Beneficio Bruto, pips
Loss, pips
Beneficio, pips
|BTCUSD
|1.5M
|XAUUSD
|589K
|ETHUSD
|-12K
|GBPJPY
|2.5K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +237.54 USD
Peor transacción: -96 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +297.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -114.32 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
|
Exness-Real17
|0.10 × 589
|
XMTrading-Real 12
|0.40 × 72
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real18
|1.56 × 99
|
Exness-Real16
|3.54 × 13
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|6.53 × 17
|
VTMarkets-Live
|7.00 × 7
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
|
RoboForex-ProCent-8
|112.28 × 92
Reliability = ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Onic Scalper is a long term signal,
Minimum 3 months subscription is recommended to get profit,
Recomended broker to scalp BTC is exness due to tight slippage
✅ Single Entry. Every order is protected with SL and TP
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.
Opened transactions are closed on the same day, not left overnight or at the weekend.
Leverage 1/100 and above
initial balance should be 300 USD
Maximum Lost Per day 3%
Calculated max DD: between 30-40%
Low latency vps recommended
For questions and suggestions, please contact me via PM.
No hay comentarios
