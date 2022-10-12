SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Pamm Capital 2
Damir Fakhreev

Pamm Capital 2

0 inceleme
Güvenilirlik
173 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 210%
RoboMarkets-ECN-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8 924
Kârla kapanan işlemler:
6 622 (74.20%)
Zararla kapanan işlemler:
2 302 (25.80%)
En iyi işlem:
1 131.97 USD
En kötü işlem:
-1 354.41 USD
Brüt kâr:
32 671.90 USD (1 109 781 pips)
Brüt zarar:
-24 377.39 USD (940 155 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (68.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 757.08 USD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
98.95%
Maks. mevduat yükü:
151.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.49
Alış işlemleri:
4 230 (47.40%)
Satış işlemleri:
4 694 (52.60%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
0.93 USD
Ortalama kâr:
4.93 USD
Ortalama zarar:
-10.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
35 (-604.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 374.21 USD (11)
Aylık büyüme:
1.70%
Yıllık tahmin:
21.01%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
94.40 USD
Maksimum:
2 374.21 USD (23.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.50% (2 374.21 USD)
Varlığa göre:
90.69% (10 275.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURGBP 1581
AUDCAD 1050
AUDUSD 1030
EURUSD 816
USDJPY 770
GBPUSD 634
EURCAD 629
GBPCAD 623
EURAUD 336
AUDNZD 322
NZDCAD 266
USDCAD 212
XAUUSD 133
EURCHF 89
NZDUSD 60
EURJPY 52
GM 34
HPE 28
BAC 28
DAL 26
CADJPY 24
CSCO 24
NEM 23
VZ 23
CMCSA 21
FOXA 21
INTC 18
KO 15
PFE 13
GBPJPY 8
CHFJPY 4
PYPL 4
GBPAUD 3
USDCHF 2
GBPCHF 1
NZDJPY 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURGBP 3K
AUDCAD 1.1K
AUDUSD 1.5K
EURUSD 626
USDJPY -453
GBPUSD -646
EURCAD 912
GBPCAD 186
EURAUD 1.2K
AUDNZD 208
NZDCAD 281
USDCAD 270
XAUUSD -151
EURCHF 420
NZDUSD 118
EURJPY 91
GM 10
HPE 9
BAC 2
DAL -110
CADJPY -16
CSCO -57
NEM -77
VZ 21
CMCSA 20
FOXA -133
INTC 24
KO -30
PFE -4
GBPJPY -4
CHFJPY -1
PYPL -2
GBPAUD 2
USDCHF -3
GBPCHF 1
NZDJPY 9
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURGBP 48K
AUDCAD 84K
AUDUSD 14K
EURUSD 2.3K
USDJPY -8.9K
GBPUSD -11K
EURCAD 31K
GBPCAD 4.2K
EURAUD 17K
AUDNZD 3.3K
NZDCAD 6.8K
USDCAD -6.2K
XAUUSD -2.1K
EURCHF 7K
NZDUSD -2.3K
EURJPY 7.7K
GM -133
HPE 319
BAC 134
DAL -4.1K
CADJPY -104
CSCO -2.1K
NEM -4.7K
VZ 1.5K
CMCSA 1.4K
FOXA -4.3K
INTC 78
KO -1.3K
PFE -129
GBPJPY 261
CHFJPY -252
PYPL -136
GBPAUD 151
USDCHF -104
GBPCHF 66
NZDJPY 657
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 131.97 USD
En kötü işlem: -1 354 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +68.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -604.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.25 × 24
FusionMarkets-Demo
0.78 × 5078
ICMarketsSC-Live05
1.24 × 25
TMGM.TradeMax-Demo
1.30 × 27
Coinexx-Demo
1.50 × 4
RoboForex-ECN
1.63 × 24
ICTrading-Live29
1.69 × 45
ICMarketsSC-Live25
1.85 × 13
ICMarketsSC-Live11
2.95 × 112
ICMarketsSC-Live31
3.50 × 6
Axi-US03-Demo
4.50 × 42
Axi-US06-Live
5.33 × 3
XMGlobal-Real 9
10.55 × 66
VantageInternational-Live 3
14.11 × 18
İnceleme yok
2025.07.03 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 19:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 19:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 17:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 05:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 04:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 03:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 01:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 08:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 15:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 14:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 09:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 08:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 05:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 02:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 01:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Pamm Capital 2
Ayda 30 USD
210%
0
0
USD
12K
USD
173
99%
8 924
74%
99%
1.34
0.93
USD
91%
1:500
