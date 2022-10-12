- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8 924
Kârla kapanan işlemler:
6 622 (74.20%)
Zararla kapanan işlemler:
2 302 (25.80%)
En iyi işlem:
1 131.97 USD
En kötü işlem:
-1 354.41 USD
Brüt kâr:
32 671.90 USD (1 109 781 pips)
Brüt zarar:
-24 377.39 USD (940 155 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (68.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 757.08 USD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
98.95%
Maks. mevduat yükü:
151.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.49
Alış işlemleri:
4 230 (47.40%)
Satış işlemleri:
4 694 (52.60%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
0.93 USD
Ortalama kâr:
4.93 USD
Ortalama zarar:
-10.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
35 (-604.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 374.21 USD (11)
Aylık büyüme:
1.70%
Yıllık tahmin:
21.01%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
94.40 USD
Maksimum:
2 374.21 USD (23.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.50% (2 374.21 USD)
Varlığa göre:
90.69% (10 275.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURGBP
|1581
|AUDCAD
|1050
|AUDUSD
|1030
|EURUSD
|816
|USDJPY
|770
|GBPUSD
|634
|EURCAD
|629
|GBPCAD
|623
|EURAUD
|336
|AUDNZD
|322
|NZDCAD
|266
|USDCAD
|212
|XAUUSD
|133
|EURCHF
|89
|NZDUSD
|60
|EURJPY
|52
|GM
|34
|HPE
|28
|BAC
|28
|DAL
|26
|CADJPY
|24
|CSCO
|24
|NEM
|23
|VZ
|23
|CMCSA
|21
|FOXA
|21
|INTC
|18
|KO
|15
|PFE
|13
|GBPJPY
|8
|CHFJPY
|4
|PYPL
|4
|GBPAUD
|3
|USDCHF
|2
|GBPCHF
|1
|NZDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURGBP
|3K
|AUDCAD
|1.1K
|AUDUSD
|1.5K
|EURUSD
|626
|USDJPY
|-453
|GBPUSD
|-646
|EURCAD
|912
|GBPCAD
|186
|EURAUD
|1.2K
|AUDNZD
|208
|NZDCAD
|281
|USDCAD
|270
|XAUUSD
|-151
|EURCHF
|420
|NZDUSD
|118
|EURJPY
|91
|GM
|10
|HPE
|9
|BAC
|2
|DAL
|-110
|CADJPY
|-16
|CSCO
|-57
|NEM
|-77
|VZ
|21
|CMCSA
|20
|FOXA
|-133
|INTC
|24
|KO
|-30
|PFE
|-4
|GBPJPY
|-4
|CHFJPY
|-1
|PYPL
|-2
|GBPAUD
|2
|USDCHF
|-3
|GBPCHF
|1
|NZDJPY
|9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURGBP
|48K
|AUDCAD
|84K
|AUDUSD
|14K
|EURUSD
|2.3K
|USDJPY
|-8.9K
|GBPUSD
|-11K
|EURCAD
|31K
|GBPCAD
|4.2K
|EURAUD
|17K
|AUDNZD
|3.3K
|NZDCAD
|6.8K
|USDCAD
|-6.2K
|XAUUSD
|-2.1K
|EURCHF
|7K
|NZDUSD
|-2.3K
|EURJPY
|7.7K
|GM
|-133
|HPE
|319
|BAC
|134
|DAL
|-4.1K
|CADJPY
|-104
|CSCO
|-2.1K
|NEM
|-4.7K
|VZ
|1.5K
|CMCSA
|1.4K
|FOXA
|-4.3K
|INTC
|78
|KO
|-1.3K
|PFE
|-129
|GBPJPY
|261
|CHFJPY
|-252
|PYPL
|-136
|GBPAUD
|151
|USDCHF
|-104
|GBPCHF
|66
|NZDJPY
|657
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 131.97 USD
En kötü işlem: -1 354 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +68.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -604.97 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.25 × 24
|
FusionMarkets-Demo
|0.78 × 5078
|
ICMarketsSC-Live05
|1.24 × 25
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.30 × 27
|
Coinexx-Demo
|1.50 × 4
|
RoboForex-ECN
|1.63 × 24
|
ICTrading-Live29
|1.69 × 45
|
ICMarketsSC-Live25
|1.85 × 13
|
ICMarketsSC-Live11
|2.95 × 112
|
ICMarketsSC-Live31
|3.50 × 6
|
Axi-US03-Demo
|4.50 × 42
|
Axi-US06-Live
|5.33 × 3
|
XMGlobal-Real 9
|10.55 × 66
|
VantageInternational-Live 3
|14.11 × 18
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
210%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
173
99%
8 924
74%
99%
1.34
0.93
USD
USD
91%
1:500