- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9 236
利益トレード:
6 862 (74.29%)
損失トレード:
2 374 (25.70%)
ベストトレード:
1 385.77 USD
最悪のトレード:
-1 354.41 USD
総利益:
35 360.04 USD (1 144 951 pips)
総損失:
-25 864.57 USD (969 768 pips)
最大連続の勝ち:
32 (68.69 USD)
最大連続利益:
1 757.08 USD (4)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
98.95%
最大入金額:
151.89%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
4.00
長いトレード:
4 372 (47.34%)
短いトレード:
4 864 (52.66%)
プロフィットファクター:
1.37
期待されたペイオフ:
1.03 USD
平均利益:
5.15 USD
平均損失:
-10.89 USD
最大連続の負け:
35 (-604.97 USD)
最大連続損失:
-2 374.21 USD (11)
月間成長:
0.93%
年間予想:
13.35%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
94.40 USD
最大の:
2 374.21 USD (23.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.50% (2 374.21 USD)
エクイティによる:
90.69% (10 275.64 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURGBP
|1692
|AUDUSD
|1139
|AUDCAD
|1050
|EURUSD
|816
|USDJPY
|772
|EURCAD
|717
|GBPUSD
|634
|GBPCAD
|623
|EURAUD
|336
|AUDNZD
|322
|NZDCAD
|267
|USDCAD
|212
|XAUUSD
|133
|EURCHF
|89
|NZDUSD
|60
|EURJPY
|52
|GM
|34
|HPE
|28
|BAC
|28
|DAL
|26
|CADJPY
|24
|CSCO
|24
|NEM
|23
|VZ
|23
|CMCSA
|21
|FOXA
|21
|INTC
|18
|KO
|15
|PFE
|13
|GBPJPY
|8
|CHFJPY
|4
|PYPL
|4
|GBPAUD
|3
|USDCHF
|2
|GBPCHF
|1
|NZDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURGBP
|3.4K
|AUDUSD
|2.1K
|AUDCAD
|1.1K
|EURUSD
|626
|USDJPY
|-445
|EURCAD
|1.2K
|GBPUSD
|-646
|GBPCAD
|186
|EURAUD
|1.2K
|AUDNZD
|208
|NZDCAD
|279
|USDCAD
|270
|XAUUSD
|-151
|EURCHF
|420
|NZDUSD
|118
|EURJPY
|91
|GM
|10
|HPE
|9
|BAC
|2
|DAL
|-110
|CADJPY
|-16
|CSCO
|-57
|NEM
|-77
|VZ
|21
|CMCSA
|20
|FOXA
|-133
|INTC
|24
|KO
|-30
|PFE
|-4
|GBPJPY
|-4
|CHFJPY
|-1
|PYPL
|-2
|GBPAUD
|2
|USDCHF
|-3
|GBPCHF
|1
|NZDJPY
|9
|AUDCHF
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURGBP
|55K
|AUDUSD
|5.7K
|AUDCAD
|84K
|EURUSD
|2.3K
|USDJPY
|-7.9K
|EURCAD
|38K
|GBPUSD
|-11K
|GBPCAD
|4.2K
|EURAUD
|17K
|AUDNZD
|3.3K
|NZDCAD
|6.5K
|USDCAD
|-6.2K
|XAUUSD
|-2.1K
|EURCHF
|7K
|NZDUSD
|-2.3K
|EURJPY
|7.7K
|GM
|-133
|HPE
|319
|BAC
|134
|DAL
|-4.1K
|CADJPY
|-104
|CSCO
|-2.1K
|NEM
|-4.7K
|VZ
|1.5K
|CMCSA
|1.4K
|FOXA
|-4.3K
|INTC
|78
|KO
|-1.3K
|PFE
|-129
|GBPJPY
|261
|CHFJPY
|-252
|PYPL
|-136
|GBPAUD
|151
|USDCHF
|-104
|GBPCHF
|66
|NZDJPY
|657
|AUDCHF
|129
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 385.77 USD
最悪のトレード: -1 354 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +68.69 USD
最大連続損失: -604.97 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboMarketsCY-ECN-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-ECN-3
|0.25 × 24
|
FusionMarkets-Demo
|0.72 × 7366
|
ICMarketsSC-Live05
|1.24 × 25
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.30 × 23
|
RoboForex-ECN
|1.63 × 24
|
ICTrading-Live29
|1.69 × 45
|
ICMarketsSC-Live25
|1.85 × 13
|
ICMarketsSC-Live11
|2.95 × 112
|
ICMarketsSC-Live31
|4.00 × 5
|
Axi-US03-Demo
|4.51 × 41
|
XMGlobal-Real 9
|10.55 × 66
|
VantageInternational-Live 3
|14.11 × 18
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
252%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
189
99%
9 236
74%
99%
1.36
1.03
USD
USD
91%
1:500