Trades:
9 203
Profit Trades:
6 836 (74.28%)
Loss Trades:
2 367 (25.72%)
Best trade:
1 385.77 USD
Worst trade:
-1 354.41 USD
Gross Profit:
35 260.25 USD (1 142 042 pips)
Gross Loss:
-25 841.95 USD (967 784 pips)
Maximum consecutive wins:
32 (68.69 USD)
Maximal consecutive profit:
1 757.08 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading activity:
98.95%
Max deposit load:
151.89%
Latest trade:
15 hours ago
Trades per week:
17
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
3.97
Long Trades:
4 360 (47.38%)
Short Trades:
4 843 (52.62%)
Profit Factor:
1.36
Expected Payoff:
1.02 USD
Average Profit:
5.16 USD
Average Loss:
-10.92 USD
Maximum consecutive losses:
35 (-604.97 USD)
Maximal consecutive loss:
-2 374.21 USD (11)
Monthly growth:
7.03%
Annual Forecast:
85.28%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
94.40 USD
Maximal:
2 374.21 USD (23.09%)
Relative drawdown:
By Balance:
18.50% (2 374.21 USD)
By Equity:
90.69% (10 275.64 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURGBP
|1683
|AUDUSD
|1124
|AUDCAD
|1050
|EURUSD
|816
|USDJPY
|772
|EURCAD
|708
|GBPUSD
|634
|GBPCAD
|623
|EURAUD
|336
|AUDNZD
|322
|NZDCAD
|267
|USDCAD
|212
|XAUUSD
|133
|EURCHF
|89
|NZDUSD
|60
|EURJPY
|52
|GM
|34
|HPE
|28
|BAC
|28
|DAL
|26
|CADJPY
|24
|CSCO
|24
|NEM
|23
|VZ
|23
|CMCSA
|21
|FOXA
|21
|INTC
|18
|KO
|15
|PFE
|13
|GBPJPY
|8
|CHFJPY
|4
|PYPL
|4
|GBPAUD
|3
|USDCHF
|2
|GBPCHF
|1
|NZDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURGBP
|3.4K
|AUDUSD
|2K
|AUDCAD
|1.1K
|EURUSD
|626
|USDJPY
|-445
|EURCAD
|1.2K
|GBPUSD
|-646
|GBPCAD
|186
|EURAUD
|1.2K
|AUDNZD
|208
|NZDCAD
|279
|USDCAD
|270
|XAUUSD
|-151
|EURCHF
|420
|NZDUSD
|118
|EURJPY
|91
|GM
|10
|HPE
|9
|BAC
|2
|DAL
|-110
|CADJPY
|-16
|CSCO
|-57
|NEM
|-77
|VZ
|21
|CMCSA
|20
|FOXA
|-133
|INTC
|24
|KO
|-30
|PFE
|-4
|GBPJPY
|-4
|CHFJPY
|-1
|PYPL
|-2
|GBPAUD
|2
|USDCHF
|-3
|GBPCHF
|1
|NZDJPY
|9
|AUDCHF
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURGBP
|54K
|AUDUSD
|6.5K
|AUDCAD
|84K
|EURUSD
|2.3K
|USDJPY
|-7.9K
|EURCAD
|37K
|GBPUSD
|-11K
|GBPCAD
|4.2K
|EURAUD
|17K
|AUDNZD
|3.3K
|NZDCAD
|6.5K
|USDCAD
|-6.2K
|XAUUSD
|-2.1K
|EURCHF
|7K
|NZDUSD
|-2.3K
|EURJPY
|7.7K
|GM
|-133
|HPE
|319
|BAC
|134
|DAL
|-4.1K
|CADJPY
|-104
|CSCO
|-2.1K
|NEM
|-4.7K
|VZ
|1.5K
|CMCSA
|1.4K
|FOXA
|-4.3K
|INTC
|78
|KO
|-1.3K
|PFE
|-129
|GBPJPY
|261
|CHFJPY
|-252
|PYPL
|-136
|GBPAUD
|151
|USDCHF
|-104
|GBPCHF
|66
|NZDJPY
|657
|AUDCHF
|129
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Best trade: +1 385.77 USD
Worst trade: -1 354 USD
Maximum consecutive wins: 4
Maximum consecutive losses: 11
Maximal consecutive profit: +68.69 USD
Maximal consecutive loss: -604.97 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboMarkets-ECN-2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.25 × 24
|
FusionMarkets-Demo
|0.72 × 6964
|
ICMarketsSC-Live05
|1.24 × 25
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.30 × 27
|
Coinexx-Demo
|1.50 × 4
|
RoboForex-ECN
|1.63 × 24
|
ICTrading-Live29
|1.69 × 45
|
ICMarketsSC-Live25
|1.85 × 13
|
ICMarketsSC-Live11
|2.95 × 112
|
ICMarketsSC-Live31
|3.50 × 6
|
Axi-US03-Demo
|4.50 × 42
|
Axi-US06-Live
|5.33 × 3
|
XMGlobal-Real 9
|10.55 × 66
|
VantageInternational-Live 3
|14.11 × 18
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
250%
0
0
USD
USD
9.9K
USD
USD
185
99%
9 203
74%
99%
1.36
1.02
USD
USD
91%
1:500