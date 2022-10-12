SignalsSections
Damir Fakhreev

Pamm Capital 2

Damir Fakhreev
0 reviews
Reliability
185 weeks
0 / 0 USD
growth since 2022 250%
RoboMarkets-ECN-2
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
9 203
Profit Trades:
6 836 (74.28%)
Loss Trades:
2 367 (25.72%)
Best trade:
1 385.77 USD
Worst trade:
-1 354.41 USD
Gross Profit:
35 260.25 USD (1 142 042 pips)
Gross Loss:
-25 841.95 USD (967 784 pips)
Maximum consecutive wins:
32 (68.69 USD)
Maximal consecutive profit:
1 757.08 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading activity:
98.95%
Max deposit load:
151.89%
Latest trade:
15 hours ago
Trades per week:
17
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
3.97
Long Trades:
4 360 (47.38%)
Short Trades:
4 843 (52.62%)
Profit Factor:
1.36
Expected Payoff:
1.02 USD
Average Profit:
5.16 USD
Average Loss:
-10.92 USD
Maximum consecutive losses:
35 (-604.97 USD)
Maximal consecutive loss:
-2 374.21 USD (11)
Monthly growth:
7.03%
Annual Forecast:
85.28%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
94.40 USD
Maximal:
2 374.21 USD (23.09%)
Relative drawdown:
By Balance:
18.50% (2 374.21 USD)
By Equity:
90.69% (10 275.64 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURGBP 1683
AUDUSD 1124
AUDCAD 1050
EURUSD 816
USDJPY 772
EURCAD 708
GBPUSD 634
GBPCAD 623
EURAUD 336
AUDNZD 322
NZDCAD 267
USDCAD 212
XAUUSD 133
EURCHF 89
NZDUSD 60
EURJPY 52
GM 34
HPE 28
BAC 28
DAL 26
CADJPY 24
CSCO 24
NEM 23
VZ 23
CMCSA 21
FOXA 21
INTC 18
KO 15
PFE 13
GBPJPY 8
CHFJPY 4
PYPL 4
GBPAUD 3
USDCHF 2
GBPCHF 1
NZDJPY 1
AUDCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURGBP 3.4K
AUDUSD 2K
AUDCAD 1.1K
EURUSD 626
USDJPY -445
EURCAD 1.2K
GBPUSD -646
GBPCAD 186
EURAUD 1.2K
AUDNZD 208
NZDCAD 279
USDCAD 270
XAUUSD -151
EURCHF 420
NZDUSD 118
EURJPY 91
GM 10
HPE 9
BAC 2
DAL -110
CADJPY -16
CSCO -57
NEM -77
VZ 21
CMCSA 20
FOXA -133
INTC 24
KO -30
PFE -4
GBPJPY -4
CHFJPY -1
PYPL -2
GBPAUD 2
USDCHF -3
GBPCHF 1
NZDJPY 9
AUDCHF 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURGBP 54K
AUDUSD 6.5K
AUDCAD 84K
EURUSD 2.3K
USDJPY -7.9K
EURCAD 37K
GBPUSD -11K
GBPCAD 4.2K
EURAUD 17K
AUDNZD 3.3K
NZDCAD 6.5K
USDCAD -6.2K
XAUUSD -2.1K
EURCHF 7K
NZDUSD -2.3K
EURJPY 7.7K
GM -133
HPE 319
BAC 134
DAL -4.1K
CADJPY -104
CSCO -2.1K
NEM -4.7K
VZ 1.5K
CMCSA 1.4K
FOXA -4.3K
INTC 78
KO -1.3K
PFE -129
GBPJPY 261
CHFJPY -252
PYPL -136
GBPAUD 151
USDCHF -104
GBPCHF 66
NZDJPY 657
AUDCHF 129
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +1 385.77 USD
Worst trade: -1 354 USD
Maximum consecutive wins: 4
Maximum consecutive losses: 11
Maximal consecutive profit: +68.69 USD
Maximal consecutive loss: -604.97 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboMarkets-ECN-2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.25 × 24
FusionMarkets-Demo
0.72 × 6964
ICMarketsSC-Live05
1.24 × 25
TMGM.TradeMax-Demo
1.30 × 27
Coinexx-Demo
1.50 × 4
RoboForex-ECN
1.63 × 24
ICTrading-Live29
1.69 × 45
ICMarketsSC-Live25
1.85 × 13
ICMarketsSC-Live11
2.95 × 112
ICMarketsSC-Live31
3.50 × 6
Axi-US03-Demo
4.50 × 42
Axi-US06-Live
5.33 × 3
XMGlobal-Real 9
10.55 × 66
VantageInternational-Live 3
14.11 × 18
No reviews
2025.07.03 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 19:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 19:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 17:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 05:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 04:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 03:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 01:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 08:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 15:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 14:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 09:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 08:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 05:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 02:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 01:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
