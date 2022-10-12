СигналыРазделы
Damir Fakhreev

Pamm Capital 2

Damir Fakhreev
0 отзывов
Надежность
185 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 250%
RoboMarkets-ECN-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9 203
Прибыльных трейдов:
6 836 (74.28%)
Убыточных трейдов:
2 367 (25.72%)
Лучший трейд:
1 385.77 USD
Худший трейд:
-1 354.41 USD
Общая прибыль:
35 260.25 USD (1 142 042 pips)
Общий убыток:
-25 841.95 USD (967 784 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (68.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 757.08 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
98.95%
Макс. загрузка депозита:
151.89%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
3.97
Длинных трейдов:
4 360 (47.38%)
Коротких трейдов:
4 843 (52.62%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
1.02 USD
Средняя прибыль:
5.16 USD
Средний убыток:
-10.92 USD
Макс. серия проигрышей:
35 (-604.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 374.21 USD (11)
Прирост в месяц:
6.83%
Годовой прогноз:
85.28%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
94.40 USD
Максимальная:
2 374.21 USD (23.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.50% (2 374.21 USD)
По эквити:
90.69% (10 275.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURGBP 1683
AUDUSD 1124
AUDCAD 1050
EURUSD 816
USDJPY 772
EURCAD 708
GBPUSD 634
GBPCAD 623
EURAUD 336
AUDNZD 322
NZDCAD 267
USDCAD 212
XAUUSD 133
EURCHF 89
NZDUSD 60
EURJPY 52
GM 34
HPE 28
BAC 28
DAL 26
CADJPY 24
CSCO 24
NEM 23
VZ 23
CMCSA 21
FOXA 21
INTC 18
KO 15
PFE 13
GBPJPY 8
CHFJPY 4
PYPL 4
GBPAUD 3
USDCHF 2
GBPCHF 1
NZDJPY 1
AUDCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURGBP 3.4K
AUDUSD 2K
AUDCAD 1.1K
EURUSD 626
USDJPY -445
EURCAD 1.2K
GBPUSD -646
GBPCAD 186
EURAUD 1.2K
AUDNZD 208
NZDCAD 279
USDCAD 270
XAUUSD -151
EURCHF 420
NZDUSD 118
EURJPY 91
GM 10
HPE 9
BAC 2
DAL -110
CADJPY -16
CSCO -57
NEM -77
VZ 21
CMCSA 20
FOXA -133
INTC 24
KO -30
PFE -4
GBPJPY -4
CHFJPY -1
PYPL -2
GBPAUD 2
USDCHF -3
GBPCHF 1
NZDJPY 9
AUDCHF 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURGBP 54K
AUDUSD 6.5K
AUDCAD 84K
EURUSD 2.3K
USDJPY -7.9K
EURCAD 37K
GBPUSD -11K
GBPCAD 4.2K
EURAUD 17K
AUDNZD 3.3K
NZDCAD 6.5K
USDCAD -6.2K
XAUUSD -2.1K
EURCHF 7K
NZDUSD -2.3K
EURJPY 7.7K
GM -133
HPE 319
BAC 134
DAL -4.1K
CADJPY -104
CSCO -2.1K
NEM -4.7K
VZ 1.5K
CMCSA 1.4K
FOXA -4.3K
INTC 78
KO -1.3K
PFE -129
GBPJPY 261
CHFJPY -252
PYPL -136
GBPAUD 151
USDCHF -104
GBPCHF 66
NZDJPY 657
AUDCHF 129
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 385.77 USD
Худший трейд: -1 354 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +68.69 USD
Макс. убыток в серии: -604.97 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarkets-ECN-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.25 × 24
FusionMarkets-Demo
0.72 × 6975
ICMarketsSC-Live05
1.24 × 25
TMGM.TradeMax-Demo
1.30 × 27
Coinexx-Demo
1.50 × 4
RoboForex-ECN
1.63 × 24
ICTrading-Live29
1.69 × 45
ICMarketsSC-Live25
1.85 × 13
ICMarketsSC-Live11
2.95 × 112
ICMarketsSC-Live31
3.50 × 6
Axi-US03-Demo
4.50 × 42
Axi-US06-Live
5.33 × 3
XMGlobal-Real 9
10.55 × 66
VantageInternational-Live 3
14.11 × 18
