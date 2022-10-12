- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
9 236
Transacciones Rentables:
6 862 (74.29%)
Transacciones Irrentables:
2 374 (25.70%)
Mejor transacción:
1 385.77 USD
Peor transacción:
-1 354.41 USD
Beneficio Bruto:
35 360.04 USD (1 144 951 pips)
Pérdidas Brutas:
-25 864.57 USD (969 768 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (68.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 757.08 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
98.95%
Carga máxima del depósito:
151.89%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
4.00
Transacciones Largas:
4 372 (47.34%)
Transacciones Cortas:
4 864 (52.66%)
Factor de Beneficio:
1.37
Beneficio Esperado:
1.03 USD
Beneficio medio:
5.15 USD
Pérdidas medias:
-10.89 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
35 (-604.97 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 374.21 USD (11)
Crecimiento al mes:
1.03%
Pronóstico anual:
13.35%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
94.40 USD
Máxima:
2 374.21 USD (23.09%)
Reducción relativa:
De balance:
18.50% (2 374.21 USD)
De fondos:
90.69% (10 275.64 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURGBP
|1692
|AUDUSD
|1139
|AUDCAD
|1050
|EURUSD
|816
|USDJPY
|772
|EURCAD
|717
|GBPUSD
|634
|GBPCAD
|623
|EURAUD
|336
|AUDNZD
|322
|NZDCAD
|267
|USDCAD
|212
|XAUUSD
|133
|EURCHF
|89
|NZDUSD
|60
|EURJPY
|52
|GM
|34
|HPE
|28
|BAC
|28
|DAL
|26
|CADJPY
|24
|CSCO
|24
|NEM
|23
|VZ
|23
|CMCSA
|21
|FOXA
|21
|INTC
|18
|KO
|15
|PFE
|13
|GBPJPY
|8
|CHFJPY
|4
|PYPL
|4
|GBPAUD
|3
|USDCHF
|2
|GBPCHF
|1
|NZDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURGBP
|3.4K
|AUDUSD
|2.1K
|AUDCAD
|1.1K
|EURUSD
|626
|USDJPY
|-445
|EURCAD
|1.2K
|GBPUSD
|-646
|GBPCAD
|186
|EURAUD
|1.2K
|AUDNZD
|208
|NZDCAD
|279
|USDCAD
|270
|XAUUSD
|-151
|EURCHF
|420
|NZDUSD
|118
|EURJPY
|91
|GM
|10
|HPE
|9
|BAC
|2
|DAL
|-110
|CADJPY
|-16
|CSCO
|-57
|NEM
|-77
|VZ
|21
|CMCSA
|20
|FOXA
|-133
|INTC
|24
|KO
|-30
|PFE
|-4
|GBPJPY
|-4
|CHFJPY
|-1
|PYPL
|-2
|GBPAUD
|2
|USDCHF
|-3
|GBPCHF
|1
|NZDJPY
|9
|AUDCHF
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURGBP
|55K
|AUDUSD
|5.7K
|AUDCAD
|84K
|EURUSD
|2.3K
|USDJPY
|-7.9K
|EURCAD
|38K
|GBPUSD
|-11K
|GBPCAD
|4.2K
|EURAUD
|17K
|AUDNZD
|3.3K
|NZDCAD
|6.5K
|USDCAD
|-6.2K
|XAUUSD
|-2.1K
|EURCHF
|7K
|NZDUSD
|-2.3K
|EURJPY
|7.7K
|GM
|-133
|HPE
|319
|BAC
|134
|DAL
|-4.1K
|CADJPY
|-104
|CSCO
|-2.1K
|NEM
|-4.7K
|VZ
|1.5K
|CMCSA
|1.4K
|FOXA
|-4.3K
|INTC
|78
|KO
|-1.3K
|PFE
|-129
|GBPJPY
|261
|CHFJPY
|-252
|PYPL
|-136
|GBPAUD
|151
|USDCHF
|-104
|GBPCHF
|66
|NZDJPY
|657
|AUDCHF
|129
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 385.77 USD
Peor transacción: -1 354 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +68.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -604.97 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboMarketsCY-ECN-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-ECN-3
|0.25 × 24
|
FusionMarkets-Demo
|0.72 × 7366
|
ICMarketsSC-Live05
|1.24 × 25
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.30 × 23
|
RoboForex-ECN
|1.63 × 24
|
ICTrading-Live29
|1.69 × 45
|
ICMarketsSC-Live25
|1.85 × 13
|
ICMarketsSC-Live11
|2.95 × 112
|
ICMarketsSC-Live31
|4.00 × 5
|
Axi-US03-Demo
|4.51 × 41
|
XMGlobal-Real 9
|10.55 × 66
|
VantageInternational-Live 3
|14.11 × 18
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
252%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
189
99%
9 236
74%
99%
1.36
1.03
USD
USD
91%
1:500