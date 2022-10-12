SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Pamm Capital 2
Damir Fakhreev

Pamm Capital 2

Damir Fakhreev
0 comentarios
Fiabilidad
189 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2022 252%
RoboMarketsCY-ECN-2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
9 236
Transacciones Rentables:
6 862 (74.29%)
Transacciones Irrentables:
2 374 (25.70%)
Mejor transacción:
1 385.77 USD
Peor transacción:
-1 354.41 USD
Beneficio Bruto:
35 360.04 USD (1 144 951 pips)
Pérdidas Brutas:
-25 864.57 USD (969 768 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (68.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 757.08 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
98.95%
Carga máxima del depósito:
151.89%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
4.00
Transacciones Largas:
4 372 (47.34%)
Transacciones Cortas:
4 864 (52.66%)
Factor de Beneficio:
1.37
Beneficio Esperado:
1.03 USD
Beneficio medio:
5.15 USD
Pérdidas medias:
-10.89 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
35 (-604.97 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 374.21 USD (11)
Crecimiento al mes:
1.03%
Pronóstico anual:
13.35%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
94.40 USD
Máxima:
2 374.21 USD (23.09%)
Reducción relativa:
De balance:
18.50% (2 374.21 USD)
De fondos:
90.69% (10 275.64 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURGBP 1692
AUDUSD 1139
AUDCAD 1050
EURUSD 816
USDJPY 772
EURCAD 717
GBPUSD 634
GBPCAD 623
EURAUD 336
AUDNZD 322
NZDCAD 267
USDCAD 212
XAUUSD 133
EURCHF 89
NZDUSD 60
EURJPY 52
GM 34
HPE 28
BAC 28
DAL 26
CADJPY 24
CSCO 24
NEM 23
VZ 23
CMCSA 21
FOXA 21
INTC 18
KO 15
PFE 13
GBPJPY 8
CHFJPY 4
PYPL 4
GBPAUD 3
USDCHF 2
GBPCHF 1
NZDJPY 1
AUDCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURGBP 3.4K
AUDUSD 2.1K
AUDCAD 1.1K
EURUSD 626
USDJPY -445
EURCAD 1.2K
GBPUSD -646
GBPCAD 186
EURAUD 1.2K
AUDNZD 208
NZDCAD 279
USDCAD 270
XAUUSD -151
EURCHF 420
NZDUSD 118
EURJPY 91
GM 10
HPE 9
BAC 2
DAL -110
CADJPY -16
CSCO -57
NEM -77
VZ 21
CMCSA 20
FOXA -133
INTC 24
KO -30
PFE -4
GBPJPY -4
CHFJPY -1
PYPL -2
GBPAUD 2
USDCHF -3
GBPCHF 1
NZDJPY 9
AUDCHF 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURGBP 55K
AUDUSD 5.7K
AUDCAD 84K
EURUSD 2.3K
USDJPY -7.9K
EURCAD 38K
GBPUSD -11K
GBPCAD 4.2K
EURAUD 17K
AUDNZD 3.3K
NZDCAD 6.5K
USDCAD -6.2K
XAUUSD -2.1K
EURCHF 7K
NZDUSD -2.3K
EURJPY 7.7K
GM -133
HPE 319
BAC 134
DAL -4.1K
CADJPY -104
CSCO -2.1K
NEM -4.7K
VZ 1.5K
CMCSA 1.4K
FOXA -4.3K
INTC 78
KO -1.3K
PFE -129
GBPJPY 261
CHFJPY -252
PYPL -136
GBPAUD 151
USDCHF -104
GBPCHF 66
NZDJPY 657
AUDCHF 129
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 385.77 USD
Peor transacción: -1 354 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +68.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -604.97 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboMarketsCY-ECN-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-ECN-3
0.25 × 24
FusionMarkets-Demo
0.72 × 7366
ICMarketsSC-Live05
1.24 × 25
TMGM.TradeMax-Demo
1.30 × 23
RoboForex-ECN
1.63 × 24
ICTrading-Live29
1.69 × 45
ICMarketsSC-Live25
1.85 × 13
ICMarketsSC-Live11
2.95 × 112
ICMarketsSC-Live31
4.00 × 5
Axi-US03-Demo
4.51 × 41
XMGlobal-Real 9
10.55 × 66
VantageInternational-Live 3
14.11 × 18
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.07.03 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 19:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 19:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 17:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 05:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 04:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 03:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 01:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 08:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 15:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 14:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 09:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 08:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 05:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 02:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 01:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Pamm Capital 2
30 USD al mes
252%
0
0
USD
10K
USD
189
99%
9 236
74%
99%
1.36
1.03
USD
91%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.