信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Pamm Capital 2
Damir Fakhreev

Pamm Capital 2

Damir Fakhreev
0条评论
可靠性
189
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2022 252%
RoboMarketsCY-ECN-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
9 236
盈利交易:
6 862 (74.29%)
亏损交易:
2 374 (25.70%)
最好交易:
1 385.77 USD
最差交易:
-1 354.41 USD
毛利:
35 360.04 USD (1 144 951 pips)
毛利亏损:
-25 864.57 USD (969 768 pips)
最大连续赢利:
32 (68.69 USD)
最大连续盈利:
1 757.08 USD (4)
夏普比率:
0.03
交易活动:
98.95%
最大入金加载:
151.89%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
3 天
采收率:
4.00
长期交易:
4 372 (47.34%)
短期交易:
4 864 (52.66%)
利润因子:
1.37
预期回报:
1.03 USD
平均利润:
5.15 USD
平均损失:
-10.89 USD
最大连续失误:
35 (-604.97 USD)
最大连续亏损:
-2 374.21 USD (11)
每月增长:
0.93%
年度预测:
13.35%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
94.40 USD
最大值:
2 374.21 USD (23.09%)
相对跌幅:
结余:
18.50% (2 374.21 USD)
净值:
90.69% (10 275.64 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURGBP 1692
AUDUSD 1139
AUDCAD 1050
EURUSD 816
USDJPY 772
EURCAD 717
GBPUSD 634
GBPCAD 623
EURAUD 336
AUDNZD 322
NZDCAD 267
USDCAD 212
XAUUSD 133
EURCHF 89
NZDUSD 60
EURJPY 52
GM 34
HPE 28
BAC 28
DAL 26
CADJPY 24
CSCO 24
NEM 23
VZ 23
CMCSA 21
FOXA 21
INTC 18
KO 15
PFE 13
GBPJPY 8
CHFJPY 4
PYPL 4
GBPAUD 3
USDCHF 2
GBPCHF 1
NZDJPY 1
AUDCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURGBP 3.4K
AUDUSD 2.1K
AUDCAD 1.1K
EURUSD 626
USDJPY -445
EURCAD 1.2K
GBPUSD -646
GBPCAD 186
EURAUD 1.2K
AUDNZD 208
NZDCAD 279
USDCAD 270
XAUUSD -151
EURCHF 420
NZDUSD 118
EURJPY 91
GM 10
HPE 9
BAC 2
DAL -110
CADJPY -16
CSCO -57
NEM -77
VZ 21
CMCSA 20
FOXA -133
INTC 24
KO -30
PFE -4
GBPJPY -4
CHFJPY -1
PYPL -2
GBPAUD 2
USDCHF -3
GBPCHF 1
NZDJPY 9
AUDCHF 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURGBP 55K
AUDUSD 5.7K
AUDCAD 84K
EURUSD 2.3K
USDJPY -7.9K
EURCAD 38K
GBPUSD -11K
GBPCAD 4.2K
EURAUD 17K
AUDNZD 3.3K
NZDCAD 6.5K
USDCAD -6.2K
XAUUSD -2.1K
EURCHF 7K
NZDUSD -2.3K
EURJPY 7.7K
GM -133
HPE 319
BAC 134
DAL -4.1K
CADJPY -104
CSCO -2.1K
NEM -4.7K
VZ 1.5K
CMCSA 1.4K
FOXA -4.3K
INTC 78
KO -1.3K
PFE -129
GBPJPY 261
CHFJPY -252
PYPL -136
GBPAUD 151
USDCHF -104
GBPCHF 66
NZDJPY 657
AUDCHF 129
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 385.77 USD
最差交易: -1 354 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +68.69 USD
最大连续亏损: -604.97 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboMarketsCY-ECN-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-ECN-3
0.25 × 24
FusionMarkets-Demo
0.72 × 7366
ICMarketsSC-Live05
1.24 × 25
TMGM.TradeMax-Demo
1.30 × 23
RoboForex-ECN
1.63 × 24
ICTrading-Live29
1.69 × 45
ICMarketsSC-Live25
1.85 × 13
ICMarketsSC-Live11
2.95 × 112
ICMarketsSC-Live31
4.00 × 5
Axi-US03-Demo
4.51 × 41
XMGlobal-Real 9
10.55 × 66
VantageInternational-Live 3
14.11 × 18
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Pamm Capital 2
每月30 USD
252%
0
0
USD
10K
USD
189
99%
9 236
74%
99%
1.36
1.03
USD
91%
1:500
复制

