- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9 236
盈利交易:
6 862 (74.29%)
亏损交易:
2 374 (25.70%)
最好交易:
1 385.77 USD
最差交易:
-1 354.41 USD
毛利:
35 360.04 USD (1 144 951 pips)
毛利亏损:
-25 864.57 USD (969 768 pips)
最大连续赢利:
32 (68.69 USD)
最大连续盈利:
1 757.08 USD (4)
夏普比率:
0.03
交易活动:
98.95%
最大入金加载:
151.89%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
3 天
采收率:
4.00
长期交易:
4 372 (47.34%)
短期交易:
4 864 (52.66%)
利润因子:
1.37
预期回报:
1.03 USD
平均利润:
5.15 USD
平均损失:
-10.89 USD
最大连续失误:
35 (-604.97 USD)
最大连续亏损:
-2 374.21 USD (11)
每月增长:
0.93%
年度预测:
13.35%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
94.40 USD
最大值:
2 374.21 USD (23.09%)
相对跌幅:
结余:
18.50% (2 374.21 USD)
净值:
90.69% (10 275.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURGBP
|1692
|AUDUSD
|1139
|AUDCAD
|1050
|EURUSD
|816
|USDJPY
|772
|EURCAD
|717
|GBPUSD
|634
|GBPCAD
|623
|EURAUD
|336
|AUDNZD
|322
|NZDCAD
|267
|USDCAD
|212
|XAUUSD
|133
|EURCHF
|89
|NZDUSD
|60
|EURJPY
|52
|GM
|34
|HPE
|28
|BAC
|28
|DAL
|26
|CADJPY
|24
|CSCO
|24
|NEM
|23
|VZ
|23
|CMCSA
|21
|FOXA
|21
|INTC
|18
|KO
|15
|PFE
|13
|GBPJPY
|8
|CHFJPY
|4
|PYPL
|4
|GBPAUD
|3
|USDCHF
|2
|GBPCHF
|1
|NZDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURGBP
|3.4K
|AUDUSD
|2.1K
|AUDCAD
|1.1K
|EURUSD
|626
|USDJPY
|-445
|EURCAD
|1.2K
|GBPUSD
|-646
|GBPCAD
|186
|EURAUD
|1.2K
|AUDNZD
|208
|NZDCAD
|279
|USDCAD
|270
|XAUUSD
|-151
|EURCHF
|420
|NZDUSD
|118
|EURJPY
|91
|GM
|10
|HPE
|9
|BAC
|2
|DAL
|-110
|CADJPY
|-16
|CSCO
|-57
|NEM
|-77
|VZ
|21
|CMCSA
|20
|FOXA
|-133
|INTC
|24
|KO
|-30
|PFE
|-4
|GBPJPY
|-4
|CHFJPY
|-1
|PYPL
|-2
|GBPAUD
|2
|USDCHF
|-3
|GBPCHF
|1
|NZDJPY
|9
|AUDCHF
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURGBP
|55K
|AUDUSD
|5.7K
|AUDCAD
|84K
|EURUSD
|2.3K
|USDJPY
|-7.9K
|EURCAD
|38K
|GBPUSD
|-11K
|GBPCAD
|4.2K
|EURAUD
|17K
|AUDNZD
|3.3K
|NZDCAD
|6.5K
|USDCAD
|-6.2K
|XAUUSD
|-2.1K
|EURCHF
|7K
|NZDUSD
|-2.3K
|EURJPY
|7.7K
|GM
|-133
|HPE
|319
|BAC
|134
|DAL
|-4.1K
|CADJPY
|-104
|CSCO
|-2.1K
|NEM
|-4.7K
|VZ
|1.5K
|CMCSA
|1.4K
|FOXA
|-4.3K
|INTC
|78
|KO
|-1.3K
|PFE
|-129
|GBPJPY
|261
|CHFJPY
|-252
|PYPL
|-136
|GBPAUD
|151
|USDCHF
|-104
|GBPCHF
|66
|NZDJPY
|657
|AUDCHF
|129
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 385.77 USD
最差交易: -1 354 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +68.69 USD
最大连续亏损: -604.97 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboMarketsCY-ECN-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-ECN-3
|0.25 × 24
|
FusionMarkets-Demo
|0.72 × 7366
|
ICMarketsSC-Live05
|1.24 × 25
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.30 × 23
|
RoboForex-ECN
|1.63 × 24
|
ICTrading-Live29
|1.69 × 45
|
ICMarketsSC-Live25
|1.85 × 13
|
ICMarketsSC-Live11
|2.95 × 112
|
ICMarketsSC-Live31
|4.00 × 5
|
Axi-US03-Demo
|4.51 × 41
|
XMGlobal-Real 9
|10.55 × 66
|
VantageInternational-Live 3
|14.11 × 18
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
252%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
189
99%
9 236
74%
99%
1.36
1.03
USD
USD
91%
1:500