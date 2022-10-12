SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Pamm Capital 2
Damir Fakhreev

Pamm Capital 2

Damir Fakhreev
0 avis
Fiabilité
173 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 210%
RoboMarkets-ECN-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8 923
Bénéfice trades:
6 621 (74.20%)
Perte trades:
2 302 (25.80%)
Meilleure transaction:
1 131.97 USD
Pire transaction:
-1 354.41 USD
Bénéfice brut:
32 671.35 USD (1 109 721 pips)
Perte brute:
-24 377.39 USD (940 155 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (68.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 757.08 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
98.95%
Charge de dépôt maximale:
151.89%
Dernier trade:
26 il y a des minutes
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
3.49
Longs trades:
4 230 (47.41%)
Courts trades:
4 693 (52.59%)
Facteur de profit:
1.34
Rendement attendu:
0.93 USD
Bénéfice moyen:
4.93 USD
Perte moyenne:
-10.59 USD
Pertes consécutives maximales:
35 (-604.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 374.21 USD (11)
Croissance mensuelle:
1.76%
Prévision annuelle:
21.32%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
94.40 USD
Maximal:
2 374.21 USD (23.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.50% (2 374.21 USD)
Par fonds propres:
90.69% (10 275.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURGBP 1581
AUDCAD 1050
AUDUSD 1029
EURUSD 816
USDJPY 770
GBPUSD 634
EURCAD 629
GBPCAD 623
EURAUD 336
AUDNZD 322
NZDCAD 266
USDCAD 212
XAUUSD 133
EURCHF 89
NZDUSD 60
EURJPY 52
GM 34
HPE 28
BAC 28
DAL 26
CADJPY 24
CSCO 24
NEM 23
VZ 23
CMCSA 21
FOXA 21
INTC 18
KO 15
PFE 13
GBPJPY 8
CHFJPY 4
PYPL 4
GBPAUD 3
USDCHF 2
GBPCHF 1
NZDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURGBP 3K
AUDCAD 1.1K
AUDUSD 1.5K
EURUSD 626
USDJPY -453
GBPUSD -646
EURCAD 912
GBPCAD 186
EURAUD 1.2K
AUDNZD 208
NZDCAD 281
USDCAD 270
XAUUSD -151
EURCHF 420
NZDUSD 118
EURJPY 91
GM 10
HPE 9
BAC 2
DAL -110
CADJPY -16
CSCO -57
NEM -77
VZ 21
CMCSA 20
FOXA -133
INTC 24
KO -30
PFE -4
GBPJPY -4
CHFJPY -1
PYPL -2
GBPAUD 2
USDCHF -3
GBPCHF 1
NZDJPY 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURGBP 48K
AUDCAD 84K
AUDUSD 14K
EURUSD 2.3K
USDJPY -8.9K
GBPUSD -11K
EURCAD 31K
GBPCAD 4.2K
EURAUD 17K
AUDNZD 3.3K
NZDCAD 6.8K
USDCAD -6.2K
XAUUSD -2.1K
EURCHF 7K
NZDUSD -2.3K
EURJPY 7.7K
GM -133
HPE 319
BAC 134
DAL -4.1K
CADJPY -104
CSCO -2.1K
NEM -4.7K
VZ 1.5K
CMCSA 1.4K
FOXA -4.3K
INTC 78
KO -1.3K
PFE -129
GBPJPY 261
CHFJPY -252
PYPL -136
GBPAUD 151
USDCHF -104
GBPCHF 66
NZDJPY 657
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 131.97 USD
Pire transaction: -1 354 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +68.69 USD
Perte consécutive maximale: -604.97 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboMarkets-ECN-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.25 × 24
FusionMarkets-Demo
0.78 × 5034
ICMarketsSC-Live05
1.24 × 25
TMGM.TradeMax-Demo
1.30 × 27
Coinexx-Demo
1.50 × 4
RoboForex-ECN
1.63 × 24
ICTrading-Live29
1.69 × 45
ICMarketsSC-Live25
1.85 × 13
ICMarketsSC-Live11
2.95 × 112
ICMarketsSC-Live31
3.50 × 6
Axi-US03-Demo
4.50 × 42
Axi-US06-Live
5.33 × 3
XMGlobal-Real 9
10.55 × 66
VantageInternational-Live 3
14.11 × 18
Aucun avis
2025.07.03 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 19:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 19:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 17:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 05:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 04:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 03:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 01:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 08:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 15:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 14:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 09:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 08:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 05:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 02:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 01:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
