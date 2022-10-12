SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Pamm Capital 2
Damir Fakhreev

Pamm Capital 2

Damir Fakhreev
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
189 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 252%
RoboMarketsCY-ECN-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
9 236
Gewinntrades:
6 862 (74.29%)
Verlusttrades:
2 374 (25.70%)
Bester Trade:
1 385.77 USD
Schlechtester Trade:
-1 354.41 USD
Bruttoprofit:
35 360.04 USD (1 144 951 pips)
Bruttoverlust:
-25 864.57 USD (969 768 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (68.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 757.08 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
98.95%
Max deposit load:
151.89%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
4.00
Long-Positionen:
4 372 (47.34%)
Short-Positionen:
4 864 (52.66%)
Profit-Faktor:
1.37
Mathematische Gewinnerwartung:
1.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
35 (-604.97 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 374.21 USD (11)
Wachstum pro Monat :
0.93%
Jahresprognose:
13.35%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
94.40 USD
Maximaler:
2 374.21 USD (23.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.50% (2 374.21 USD)
Kapital:
90.69% (10 275.64 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURGBP 1692
AUDUSD 1139
AUDCAD 1050
EURUSD 816
USDJPY 772
EURCAD 717
GBPUSD 634
GBPCAD 623
EURAUD 336
AUDNZD 322
NZDCAD 267
USDCAD 212
XAUUSD 133
EURCHF 89
NZDUSD 60
EURJPY 52
GM 34
HPE 28
BAC 28
DAL 26
CADJPY 24
CSCO 24
NEM 23
VZ 23
CMCSA 21
FOXA 21
INTC 18
KO 15
PFE 13
GBPJPY 8
CHFJPY 4
PYPL 4
GBPAUD 3
USDCHF 2
GBPCHF 1
NZDJPY 1
AUDCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURGBP 3.4K
AUDUSD 2.1K
AUDCAD 1.1K
EURUSD 626
USDJPY -445
EURCAD 1.2K
GBPUSD -646
GBPCAD 186
EURAUD 1.2K
AUDNZD 208
NZDCAD 279
USDCAD 270
XAUUSD -151
EURCHF 420
NZDUSD 118
EURJPY 91
GM 10
HPE 9
BAC 2
DAL -110
CADJPY -16
CSCO -57
NEM -77
VZ 21
CMCSA 20
FOXA -133
INTC 24
KO -30
PFE -4
GBPJPY -4
CHFJPY -1
PYPL -2
GBPAUD 2
USDCHF -3
GBPCHF 1
NZDJPY 9
AUDCHF 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURGBP 55K
AUDUSD 5.7K
AUDCAD 84K
EURUSD 2.3K
USDJPY -7.9K
EURCAD 38K
GBPUSD -11K
GBPCAD 4.2K
EURAUD 17K
AUDNZD 3.3K
NZDCAD 6.5K
USDCAD -6.2K
XAUUSD -2.1K
EURCHF 7K
NZDUSD -2.3K
EURJPY 7.7K
GM -133
HPE 319
BAC 134
DAL -4.1K
CADJPY -104
CSCO -2.1K
NEM -4.7K
VZ 1.5K
CMCSA 1.4K
FOXA -4.3K
INTC 78
KO -1.3K
PFE -129
GBPJPY 261
CHFJPY -252
PYPL -136
GBPAUD 151
USDCHF -104
GBPCHF 66
NZDJPY 657
AUDCHF 129
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 385.77 USD
Schlechtester Trade: -1 354 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +68.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -604.97 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboMarketsCY-ECN-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-ECN-3
0.25 × 24
FusionMarkets-Demo
0.72 × 7366
ICMarketsSC-Live05
1.24 × 25
TMGM.TradeMax-Demo
1.30 × 23
RoboForex-ECN
1.63 × 24
ICTrading-Live29
1.69 × 45
ICMarketsSC-Live25
1.85 × 13
ICMarketsSC-Live11
2.95 × 112
ICMarketsSC-Live31
4.00 × 5
Axi-US03-Demo
4.51 × 41
XMGlobal-Real 9
10.55 × 66
VantageInternational-Live 3
14.11 × 18
Keine Bewertungen
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.