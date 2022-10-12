시그널섹션
Damir Fakhreev

Pamm Capital 2

Damir Fakhreev
0 리뷰
안정성
189
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2022 252%
RoboMarketsCY-ECN-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
9 236
이익 거래:
6 862 (74.29%)
손실 거래:
2 374 (25.70%)
최고의 거래:
1 385.77 USD
최악의 거래:
-1 354.41 USD
총 수익:
35 360.04 USD (1 144 951 pips)
총 손실:
-25 864.57 USD (969 768 pips)
연속 최대 이익:
32 (68.69 USD)
연속 최대 이익:
1 757.08 USD (4)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
98.95%
최대 입금량:
151.89%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
4.00
롱(주식매수):
4 372 (47.34%)
숏(주식차입매도):
4 864 (52.66%)
수익 요인:
1.37
기대수익:
1.03 USD
평균 이익:
5.15 USD
평균 손실:
-10.89 USD
연속 최대 손실:
35 (-604.97 USD)
연속 최대 손실:
-2 374.21 USD (11)
월별 성장률:
1.03%
연간 예측:
13.35%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
94.40 USD
최대한의:
2 374.21 USD (23.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.50% (2 374.21 USD)
자본금별:
90.69% (10 275.64 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURGBP 1692
AUDUSD 1139
AUDCAD 1050
EURUSD 816
USDJPY 772
EURCAD 717
GBPUSD 634
GBPCAD 623
EURAUD 336
AUDNZD 322
NZDCAD 267
USDCAD 212
XAUUSD 133
EURCHF 89
NZDUSD 60
EURJPY 52
GM 34
HPE 28
BAC 28
DAL 26
CADJPY 24
CSCO 24
NEM 23
VZ 23
CMCSA 21
FOXA 21
INTC 18
KO 15
PFE 13
GBPJPY 8
CHFJPY 4
PYPL 4
GBPAUD 3
USDCHF 2
GBPCHF 1
NZDJPY 1
AUDCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURGBP 3.4K
AUDUSD 2.1K
AUDCAD 1.1K
EURUSD 626
USDJPY -445
EURCAD 1.2K
GBPUSD -646
GBPCAD 186
EURAUD 1.2K
AUDNZD 208
NZDCAD 279
USDCAD 270
XAUUSD -151
EURCHF 420
NZDUSD 118
EURJPY 91
GM 10
HPE 9
BAC 2
DAL -110
CADJPY -16
CSCO -57
NEM -77
VZ 21
CMCSA 20
FOXA -133
INTC 24
KO -30
PFE -4
GBPJPY -4
CHFJPY -1
PYPL -2
GBPAUD 2
USDCHF -3
GBPCHF 1
NZDJPY 9
AUDCHF 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURGBP 55K
AUDUSD 5.7K
AUDCAD 84K
EURUSD 2.3K
USDJPY -7.9K
EURCAD 38K
GBPUSD -11K
GBPCAD 4.2K
EURAUD 17K
AUDNZD 3.3K
NZDCAD 6.5K
USDCAD -6.2K
XAUUSD -2.1K
EURCHF 7K
NZDUSD -2.3K
EURJPY 7.7K
GM -133
HPE 319
BAC 134
DAL -4.1K
CADJPY -104
CSCO -2.1K
NEM -4.7K
VZ 1.5K
CMCSA 1.4K
FOXA -4.3K
INTC 78
KO -1.3K
PFE -129
GBPJPY 261
CHFJPY -252
PYPL -136
GBPAUD 151
USDCHF -104
GBPCHF 66
NZDJPY 657
AUDCHF 129
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 385.77 USD
최악의 거래: -1 354 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +68.69 USD
연속 최대 손실: -604.97 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboMarketsCY-ECN-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-ECN-3
0.25 × 24
FusionMarkets-Demo
0.72 × 7366
ICMarketsSC-Live05
1.24 × 25
TMGM.TradeMax-Demo
1.30 × 23
RoboForex-ECN
1.63 × 24
ICTrading-Live29
1.69 × 45
ICMarketsSC-Live25
1.85 × 13
ICMarketsSC-Live11
2.95 × 112
ICMarketsSC-Live31
4.00 × 5
Axi-US03-Demo
4.51 × 41
XMGlobal-Real 9
10.55 × 66
VantageInternational-Live 3
14.11 × 18
리뷰 없음
2025.07.03 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 19:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 19:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 17:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 05:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 04:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 03:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 01:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 08:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 15:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 14:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 09:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 08:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 05:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 02:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 01:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.