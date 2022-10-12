SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Pamm Capital 2
Damir Fakhreev

Pamm Capital 2

Damir Fakhreev
0 comentários
Confiabilidade
189 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2022 252%
RoboMarketsCY-ECN-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
9 236
Negociações com lucro:
6 862 (74.29%)
Negociações com perda:
2 374 (25.70%)
Melhor negociação:
1 385.77 USD
Pior negociação:
-1 354.41 USD
Lucro bruto:
35 360.04 USD (1 144 951 pips)
Perda bruta:
-25 864.57 USD (969 768 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (68.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 757.08 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
98.95%
Depósito máximo carregado:
151.89%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
4.00
Negociações longas:
4 372 (47.34%)
Negociações curtas:
4 864 (52.66%)
Fator de lucro:
1.37
Valor esperado:
1.03 USD
Lucro médio:
5.15 USD
Perda média:
-10.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
35 (-604.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 374.21 USD (11)
Crescimento mensal:
0.93%
Previsão anual:
13.35%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
94.40 USD
Máximo:
2 374.21 USD (23.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.50% (2 374.21 USD)
Pelo Capital Líquido:
90.69% (10 275.64 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURGBP 1692
AUDUSD 1139
AUDCAD 1050
EURUSD 816
USDJPY 772
EURCAD 717
GBPUSD 634
GBPCAD 623
EURAUD 336
AUDNZD 322
NZDCAD 267
USDCAD 212
XAUUSD 133
EURCHF 89
NZDUSD 60
EURJPY 52
GM 34
HPE 28
BAC 28
DAL 26
CADJPY 24
CSCO 24
NEM 23
VZ 23
CMCSA 21
FOXA 21
INTC 18
KO 15
PFE 13
GBPJPY 8
CHFJPY 4
PYPL 4
GBPAUD 3
USDCHF 2
GBPCHF 1
NZDJPY 1
AUDCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURGBP 3.4K
AUDUSD 2.1K
AUDCAD 1.1K
EURUSD 626
USDJPY -445
EURCAD 1.2K
GBPUSD -646
GBPCAD 186
EURAUD 1.2K
AUDNZD 208
NZDCAD 279
USDCAD 270
XAUUSD -151
EURCHF 420
NZDUSD 118
EURJPY 91
GM 10
HPE 9
BAC 2
DAL -110
CADJPY -16
CSCO -57
NEM -77
VZ 21
CMCSA 20
FOXA -133
INTC 24
KO -30
PFE -4
GBPJPY -4
CHFJPY -1
PYPL -2
GBPAUD 2
USDCHF -3
GBPCHF 1
NZDJPY 9
AUDCHF 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURGBP 55K
AUDUSD 5.7K
AUDCAD 84K
EURUSD 2.3K
USDJPY -7.9K
EURCAD 38K
GBPUSD -11K
GBPCAD 4.2K
EURAUD 17K
AUDNZD 3.3K
NZDCAD 6.5K
USDCAD -6.2K
XAUUSD -2.1K
EURCHF 7K
NZDUSD -2.3K
EURJPY 7.7K
GM -133
HPE 319
BAC 134
DAL -4.1K
CADJPY -104
CSCO -2.1K
NEM -4.7K
VZ 1.5K
CMCSA 1.4K
FOXA -4.3K
INTC 78
KO -1.3K
PFE -129
GBPJPY 261
CHFJPY -252
PYPL -136
GBPAUD 151
USDCHF -104
GBPCHF 66
NZDJPY 657
AUDCHF 129
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 385.77 USD
Pior negociação: -1 354 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +68.69 USD
Máxima perda consecutiva: -604.97 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboMarketsCY-ECN-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-ECN-3
0.25 × 24
FusionMarkets-Demo
0.72 × 7366
ICMarketsSC-Live05
1.24 × 25
TMGM.TradeMax-Demo
1.30 × 23
RoboForex-ECN
1.63 × 24
ICTrading-Live29
1.69 × 45
ICMarketsSC-Live25
1.85 × 13
ICMarketsSC-Live11
2.95 × 112
ICMarketsSC-Live31
4.00 × 5
Axi-US03-Demo
4.51 × 41
XMGlobal-Real 9
10.55 × 66
VantageInternational-Live 3
14.11 × 18
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.