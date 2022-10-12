- Crescita
Trade:
8 924
Profit Trade:
6 622 (74.20%)
Loss Trade:
2 302 (25.80%)
Best Trade:
1 131.97 USD
Worst Trade:
-1 354.41 USD
Profitto lordo:
32 671.90 USD (1 109 781 pips)
Perdita lorda:
-24 377.39 USD (940 155 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (68.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 757.08 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
98.95%
Massimo carico di deposito:
151.89%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.49
Long Trade:
4 230 (47.40%)
Short Trade:
4 694 (52.60%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
0.93 USD
Profitto medio:
4.93 USD
Perdita media:
-10.59 USD
Massime perdite consecutive:
35 (-604.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 374.21 USD (11)
Crescita mensile:
1.70%
Previsione annuale:
21.01%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
94.40 USD
Massimale:
2 374.21 USD (23.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.50% (2 374.21 USD)
Per equità:
90.69% (10 275.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURGBP
|1581
|AUDCAD
|1050
|AUDUSD
|1030
|EURUSD
|816
|USDJPY
|770
|GBPUSD
|634
|EURCAD
|629
|GBPCAD
|623
|EURAUD
|336
|AUDNZD
|322
|NZDCAD
|266
|USDCAD
|212
|XAUUSD
|133
|EURCHF
|89
|NZDUSD
|60
|EURJPY
|52
|GM
|34
|HPE
|28
|BAC
|28
|DAL
|26
|CADJPY
|24
|CSCO
|24
|NEM
|23
|VZ
|23
|CMCSA
|21
|FOXA
|21
|INTC
|18
|KO
|15
|PFE
|13
|GBPJPY
|8
|CHFJPY
|4
|PYPL
|4
|GBPAUD
|3
|USDCHF
|2
|GBPCHF
|1
|NZDJPY
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURGBP
|3K
|AUDCAD
|1.1K
|AUDUSD
|1.5K
|EURUSD
|626
|USDJPY
|-453
|GBPUSD
|-646
|EURCAD
|912
|GBPCAD
|186
|EURAUD
|1.2K
|AUDNZD
|208
|NZDCAD
|281
|USDCAD
|270
|XAUUSD
|-151
|EURCHF
|420
|NZDUSD
|118
|EURJPY
|91
|GM
|10
|HPE
|9
|BAC
|2
|DAL
|-110
|CADJPY
|-16
|CSCO
|-57
|NEM
|-77
|VZ
|21
|CMCSA
|20
|FOXA
|-133
|INTC
|24
|KO
|-30
|PFE
|-4
|GBPJPY
|-4
|CHFJPY
|-1
|PYPL
|-2
|GBPAUD
|2
|USDCHF
|-3
|GBPCHF
|1
|NZDJPY
|9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURGBP
|48K
|AUDCAD
|84K
|AUDUSD
|14K
|EURUSD
|2.3K
|USDJPY
|-8.9K
|GBPUSD
|-11K
|EURCAD
|31K
|GBPCAD
|4.2K
|EURAUD
|17K
|AUDNZD
|3.3K
|NZDCAD
|6.8K
|USDCAD
|-6.2K
|XAUUSD
|-2.1K
|EURCHF
|7K
|NZDUSD
|-2.3K
|EURJPY
|7.7K
|GM
|-133
|HPE
|319
|BAC
|134
|DAL
|-4.1K
|CADJPY
|-104
|CSCO
|-2.1K
|NEM
|-4.7K
|VZ
|1.5K
|CMCSA
|1.4K
|FOXA
|-4.3K
|INTC
|78
|KO
|-1.3K
|PFE
|-129
|GBPJPY
|261
|CHFJPY
|-252
|PYPL
|-136
|GBPAUD
|151
|USDCHF
|-104
|GBPCHF
|66
|NZDJPY
|657
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 131.97 USD
Worst Trade: -1 354 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +68.69 USD
Massima perdita consecutiva: -604.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.25 × 24
|
FusionMarkets-Demo
|0.78 × 5078
|
ICMarketsSC-Live05
|1.24 × 25
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.30 × 27
|
Coinexx-Demo
|1.50 × 4
|
RoboForex-ECN
|1.63 × 24
|
ICTrading-Live29
|1.69 × 45
|
ICMarketsSC-Live25
|1.85 × 13
|
ICMarketsSC-Live11
|2.95 × 112
|
ICMarketsSC-Live31
|3.50 × 6
|
Axi-US03-Demo
|4.50 × 42
|
Axi-US06-Live
|5.33 × 3
|
XMGlobal-Real 9
|10.55 × 66
|
VantageInternational-Live 3
|14.11 × 18
