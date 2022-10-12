SegnaliSezioni
Damir Fakhreev

Pamm Capital 2

0 recensioni
Affidabilità
173 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2022 210%
RoboMarkets-ECN-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8 924
Profit Trade:
6 622 (74.20%)
Loss Trade:
2 302 (25.80%)
Best Trade:
1 131.97 USD
Worst Trade:
-1 354.41 USD
Profitto lordo:
32 671.90 USD (1 109 781 pips)
Perdita lorda:
-24 377.39 USD (940 155 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (68.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 757.08 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
98.95%
Massimo carico di deposito:
151.89%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.49
Long Trade:
4 230 (47.40%)
Short Trade:
4 694 (52.60%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
0.93 USD
Profitto medio:
4.93 USD
Perdita media:
-10.59 USD
Massime perdite consecutive:
35 (-604.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 374.21 USD (11)
Crescita mensile:
1.70%
Previsione annuale:
21.01%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
94.40 USD
Massimale:
2 374.21 USD (23.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.50% (2 374.21 USD)
Per equità:
90.69% (10 275.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURGBP 1581
AUDCAD 1050
AUDUSD 1030
EURUSD 816
USDJPY 770
GBPUSD 634
EURCAD 629
GBPCAD 623
EURAUD 336
AUDNZD 322
NZDCAD 266
USDCAD 212
XAUUSD 133
EURCHF 89
NZDUSD 60
EURJPY 52
GM 34
HPE 28
BAC 28
DAL 26
CADJPY 24
CSCO 24
NEM 23
VZ 23
CMCSA 21
FOXA 21
INTC 18
KO 15
PFE 13
GBPJPY 8
CHFJPY 4
PYPL 4
GBPAUD 3
USDCHF 2
GBPCHF 1
NZDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURGBP 3K
AUDCAD 1.1K
AUDUSD 1.5K
EURUSD 626
USDJPY -453
GBPUSD -646
EURCAD 912
GBPCAD 186
EURAUD 1.2K
AUDNZD 208
NZDCAD 281
USDCAD 270
XAUUSD -151
EURCHF 420
NZDUSD 118
EURJPY 91
GM 10
HPE 9
BAC 2
DAL -110
CADJPY -16
CSCO -57
NEM -77
VZ 21
CMCSA 20
FOXA -133
INTC 24
KO -30
PFE -4
GBPJPY -4
CHFJPY -1
PYPL -2
GBPAUD 2
USDCHF -3
GBPCHF 1
NZDJPY 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURGBP 48K
AUDCAD 84K
AUDUSD 14K
EURUSD 2.3K
USDJPY -8.9K
GBPUSD -11K
EURCAD 31K
GBPCAD 4.2K
EURAUD 17K
AUDNZD 3.3K
NZDCAD 6.8K
USDCAD -6.2K
XAUUSD -2.1K
EURCHF 7K
NZDUSD -2.3K
EURJPY 7.7K
GM -133
HPE 319
BAC 134
DAL -4.1K
CADJPY -104
CSCO -2.1K
NEM -4.7K
VZ 1.5K
CMCSA 1.4K
FOXA -4.3K
INTC 78
KO -1.3K
PFE -129
GBPJPY 261
CHFJPY -252
PYPL -136
GBPAUD 151
USDCHF -104
GBPCHF 66
NZDJPY 657
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 131.97 USD
Worst Trade: -1 354 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +68.69 USD
Massima perdita consecutiva: -604.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.25 × 24
FusionMarkets-Demo
0.78 × 5078
ICMarketsSC-Live05
1.24 × 25
TMGM.TradeMax-Demo
1.30 × 27
Coinexx-Demo
1.50 × 4
RoboForex-ECN
1.63 × 24
ICTrading-Live29
1.69 × 45
ICMarketsSC-Live25
1.85 × 13
ICMarketsSC-Live11
2.95 × 112
ICMarketsSC-Live31
3.50 × 6
Axi-US03-Demo
4.50 × 42
Axi-US06-Live
5.33 × 3
XMGlobal-Real 9
10.55 × 66
VantageInternational-Live 3
14.11 × 18
Non ci sono recensioni
2025.07.03 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 19:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 19:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 17:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 05:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 04:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 03:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 01:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 08:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 15:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 14:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 09:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 08:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 05:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 02:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 01:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Pamm Capital 2
30USD al mese
210%
0
0
USD
12K
USD
173
99%
8 924
74%
99%
1.34
0.93
USD
91%
1:500
