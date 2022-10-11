SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Stable growth pro
Profalgo Limited

Stable growth pro

Profalgo Limited
0 inceleme
Güvenilirlik
159 hafta
0 / 0 USD
Ayda 75 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 153%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 257
Kârla kapanan işlemler:
5 059 (69.71%)
Zararla kapanan işlemler:
2 198 (30.29%)
En iyi işlem:
365.91 EUR
En kötü işlem:
-471.30 EUR
Brüt kâr:
41 320.20 EUR (2 072 540 pips)
Brüt zarar:
-33 819.73 EUR (910 078 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (359.62 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
648.64 EUR (24)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
91.31%
Maks. mevduat yükü:
8.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.32
Alış işlemleri:
3 475 (47.88%)
Satış işlemleri:
3 782 (52.12%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
1.03 EUR
Ortalama kâr:
8.17 EUR
Ortalama zarar:
-15.39 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-2 110.27 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 110.27 EUR (24)
Aylık büyüme:
2.19%
Yıllık tahmin:
27.95%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
2 256.08 EUR (34.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.58% (2 256.08 EUR)
Varlığa göre:
29.09% (2 416.39 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 1291
NZDCAD 1145
AUDNZD 1082
USDJPY 862
EURAUD 479
GBPAUD 468
GBPUSD 310
EURCAD 260
EURUSD 212
USDCHF 166
XAUUSD 164
EURCHF 141
GBPCHF 118
AUDUSD 118
CHFJPY 101
ETHUSD 71
GBPJPY 61
EURGBP 58
EURNZD 52
GBPCAD 46
USDCAD 44
CADJPY 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 4.5K
NZDCAD 2.2K
AUDNZD 729
USDJPY -390
EURAUD 25
GBPAUD 1.6K
GBPUSD -220
EURCAD -431
EURUSD -279
USDCHF -140
XAUUSD 577
EURCHF 3
GBPCHF -232
AUDUSD 105
CHFJPY -24
ETHUSD 456
GBPJPY 83
EURGBP 4
EURNZD 177
GBPCAD -5
USDCAD -201
CADJPY -12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 70K
NZDCAD 52K
AUDNZD 16K
USDJPY 3.9K
EURAUD -3.4K
GBPAUD 16K
GBPUSD 1.1K
EURCAD -7.9K
EURUSD -15K
USDCHF -8.9K
XAUUSD 54K
EURCHF -356
GBPCHF 1.9K
AUDUSD 3.1K
CHFJPY 3.7K
ETHUSD 975K
GBPJPY 4.4K
EURGBP 297
EURNZD 3.6K
GBPCAD 347
USDCAD -2.3K
CADJPY -511
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +365.91 EUR
En kötü işlem: -471 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +359.62 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2 110.27 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 2
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.21 × 19
ICMarketsSC-Live10
0.25 × 16
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.43 × 821
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live12
0.48 × 756
ICMarketsSC-Live23
0.49 × 841
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 1343
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 9672
ICMarketsSC-Live11
0.52 × 3816
ICMarketsSC-Live18
0.58 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
ICMarketsSC-Live05
0.66 × 44
ICMarkets-Live22
0.69 × 152
Exness-Real17
0.70 × 20
Tickmill-Live02
0.72 × 195
TickmillUK-Live03
0.73 × 15
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 624
Running a compilation of EA's which have been tested to the extreme.

Drawdown should remain below 20%, while ROI will be between 50-100%.

Account is protected with stoploss in case historical max DD is exceeded.

for best copying speed use this broker: https://www.icmarkets.com/?camp=48854

the setup might change as new EA's are added, or bad performing EA's are removed.

Sometimes, manual interventions are done in the trading.


Best broker: https://shorturl.at/uEH12 

Best broker european clients: https://shorturl.at/kvHPY 

Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279


İnceleme yok
2024.03.22 12:11
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.66% of days out of 558 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.19 17:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.01.03 22:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.02 05:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.02.20 01:04
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.94% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.17 07:39
Share of days for 80% of growth is too low
2023.02.17 05:55
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.4% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.14 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2023.02.10 03:52
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.61% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.09 23:47
Share of days for 80% of growth is too low
2023.02.09 17:23
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.64% of days out of 151 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.07 19:30
Share of days for 80% of growth is too low
2023.01.26 04:52
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.38% of days out of 137 days of the signal's entire lifetime.
2023.01.25 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2023.01.24 16:35
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.44% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
2023.01.24 15:28
Share of days for 80% of growth is too low
2023.01.05 14:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.01.02 11:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.12.16 15:14
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.17% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2022.12.14 13:39
Share of days for 80% of growth is too low
