Profalgo Limited

Stable growth pro

Profalgo Limited
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
172 Wochen
0 / 0 USD
Für 75 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 149%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
7 649
Gewinntrades:
5 338 (69.78%)
Verlusttrades:
2 311 (30.21%)
Bester Trade:
365.91 EUR
Schlechtester Trade:
-471.30 EUR
Bruttoprofit:
44 484.12 EUR (3 260 326 pips)
Bruttoverlust:
-37 181.95 EUR (1 699 297 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
50 (359.62 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
648.64 EUR (24)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
92.31%
Max deposit load:
8.50%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.24
Long-Positionen:
3 705 (48.44%)
Short-Positionen:
3 944 (51.56%)
Profit-Faktor:
1.20
Mathematische Gewinnerwartung:
0.95 EUR
Durchschnittlicher Profit:
8.33 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-16.09 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-2 110.27 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 110.27 EUR (24)
Wachstum pro Monat :
2.48%
Jahresprognose:
30.15%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
2 256.08 EUR (34.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.58% (2 256.08 EUR)
Kapital:
29.09% (2 416.39 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 1378
NZDCAD 1184
AUDNZD 1143
USDJPY 862
EURAUD 514
GBPAUD 513
GBPUSD 310
EURCAD 260
XAUUSD 215
EURUSD 212
USDCHF 166
EURCHF 141
AUDUSD 132
ETHUSD 122
GBPCHF 118
CHFJPY 101
GBPJPY 61
EURGBP 58
EURNZD 52
GBPCAD 46
USDCAD 44
BTCUSD 9
CADJPY 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 5K
NZDCAD 2.5K
AUDNZD -259
USDJPY -390
EURAUD 178
GBPAUD 1.5K
GBPUSD -220
EURCAD -431
XAUUSD 663
EURUSD -279
USDCHF -140
EURCHF 3
AUDUSD -60
ETHUSD 470
GBPCHF -232
CHFJPY -24
GBPJPY 83
EURGBP 4
EURNZD 177
GBPCAD -5
USDCAD -201
BTCUSD -1
CADJPY -12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 76K
NZDCAD 55K
AUDNZD 9.1K
USDJPY 3.9K
EURAUD -4K
GBPAUD 15K
GBPUSD 1.1K
EURCAD -7.9K
XAUUSD 68K
EURUSD -15K
USDCHF -8.9K
EURCHF -356
AUDUSD 2.3K
ETHUSD 1.3M
GBPCHF 1.9K
CHFJPY 3.7K
GBPJPY 4.4K
EURGBP 297
EURNZD 3.6K
GBPCAD 347
USDCAD -2.3K
BTCUSD 45K
CADJPY -511
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +365.91 EUR
Schlechtester Trade: -471 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 24
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +359.62 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 110.27 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live33" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ECMarkets-Live10
0.00 × 2
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.42 × 821
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live12
0.48 × 756
ICMarketsSC-Live23
0.49 × 841
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 1343
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 9672
ICMarketsSC-Live11
0.54 × 3847
ICMarketsSC-Live18
0.58 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
Exness-Real17
0.67 × 21
ICMarketsSC-Live15
0.68 × 19
ICMarkets-Live22
0.69 × 152
Tickmill-Live02
0.71 × 197
TickmillUK-Live03
0.73 × 15
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 624
ICMarkets-Live15
0.76 × 74
FusionMarkets-Demo
0.76 × 4329
Running a compilation of EA's which have been tested to the extreme.

Drawdown should remain below 30%, while ROI will be between 50-100%.

Account is protected with stoploss in case historical max DD is exceeded.

for best copying speed use this broker: https://www.icmarkets.com/?camp=48854

the setup might change as new EA's are added, or bad performing EA's are removed.

Sometimes, manual interventions are done in the trading.


Best broker: https://shorturl.at/uEH12 

Best broker european clients: https://shorturl.at/kvHPY 

Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279


Keine Bewertungen
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged on the signal account
2024.03.22 12:11
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.66% of days out of 558 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.19 17:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.01.03 22:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.02 05:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.02.20 01:04
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.94% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.17 07:39
Share of days for 80% of growth is too low
2023.02.17 05:55
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.4% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.14 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2023.02.10 03:52
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.61% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.09 23:47
Share of days for 80% of growth is too low
2023.02.09 17:23
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.64% of days out of 151 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.07 19:30
Share of days for 80% of growth is too low
2023.01.26 04:52
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.38% of days out of 137 days of the signal's entire lifetime.
2023.01.25 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2023.01.24 16:35
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.44% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
2023.01.24 15:28
Share of days for 80% of growth is too low
2023.01.05 14:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
