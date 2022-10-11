SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / Stable growth pro
Profalgo Limited

Stable growth pro

Profalgo Limited
0 reviews
Reliability
172 weeks
0 / 0 USD
Copy for 75 USD per month
growth since 2022 149%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
7 644
Profit Trades:
5 335 (69.79%)
Loss Trades:
2 309 (30.21%)
Best trade:
365.91 EUR
Worst trade:
-471.30 EUR
Gross Profit:
44 467.42 EUR (3 259 889 pips)
Gross Loss:
-37 177.54 EUR (1 688 236 pips)
Maximum consecutive wins:
50 (359.62 EUR)
Maximal consecutive profit:
648.64 EUR (24)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading activity:
92.31%
Max deposit load:
8.50%
Latest trade:
18 hours ago
Trades per week:
35
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
3.23
Long Trades:
3 704 (48.46%)
Short Trades:
3 940 (51.54%)
Profit Factor:
1.20
Expected Payoff:
0.95 EUR
Average Profit:
8.34 EUR
Average Loss:
-16.10 EUR
Maximum consecutive losses:
24 (-2 110.27 EUR)
Maximal consecutive loss:
-2 110.27 EUR (24)
Monthly growth:
2.92%
Annual Forecast:
37.17%
Algo trading:
96%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 EUR
Maximal:
2 256.08 EUR (34.94%)
Relative drawdown:
By Balance:
21.58% (2 256.08 EUR)
By Equity:
29.09% (2 416.39 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
AUDCAD 1376
NZDCAD 1183
AUDNZD 1143
USDJPY 862
EURAUD 514
GBPAUD 513
GBPUSD 310
EURCAD 260
XAUUSD 215
EURUSD 212
USDCHF 166
EURCHF 141
AUDUSD 132
ETHUSD 121
GBPCHF 118
CHFJPY 101
GBPJPY 61
EURGBP 58
EURNZD 52
GBPCAD 46
USDCAD 44
CADJPY 8
BTCUSD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 5K
NZDCAD 2.5K
AUDNZD -259
USDJPY -390
EURAUD 178
GBPAUD 1.5K
GBPUSD -220
EURCAD -431
XAUUSD 663
EURUSD -279
USDCHF -140
EURCHF 3
AUDUSD -60
ETHUSD 472
GBPCHF -232
CHFJPY -24
GBPJPY 83
EURGBP 4
EURNZD 177
GBPCAD -5
USDCAD -201
CADJPY -12
BTCUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 76K
NZDCAD 55K
AUDNZD 9.1K
USDJPY 3.9K
EURAUD -4K
GBPAUD 15K
GBPUSD 1.1K
EURCAD -7.9K
XAUUSD 68K
EURUSD -15K
USDCHF -8.9K
EURCHF -356
AUDUSD 2.3K
ETHUSD 1.3M
GBPCHF 1.9K
CHFJPY 3.7K
GBPJPY 4.4K
EURGBP 297
EURNZD 3.6K
GBPCAD 347
USDCAD -2.3K
CADJPY -511
BTCUSD 52K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +365.91 EUR
Worst trade: -471 EUR
Maximum consecutive wins: 24
Maximum consecutive losses: 24
Maximal consecutive profit: +359.62 EUR
Maximal consecutive loss: -2 110.27 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-Live33" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ECMarkets-Live10
0.00 × 2
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.42 × 821
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live12
0.48 × 756
ICMarketsSC-Live23
0.49 × 841
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 1343
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 9672
ICMarketsSC-Live11
0.54 × 3847
ICMarketsSC-Live18
0.58 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
Exness-Real17
0.67 × 21
ICMarketsSC-Live15
0.68 × 19
ICMarkets-Live22
0.69 × 152
Tickmill-Live02
0.71 × 197
TickmillUK-Live03
0.73 × 15
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 624
ICMarkets-Live15
0.76 × 74
FusionMarkets-Demo
0.76 × 4329
181 more...
Running a compilation of EA's which have been tested to the extreme.

Drawdown should remain below 30%, while ROI will be between 50-100%.

Account is protected with stoploss in case historical max DD is exceeded.

for best copying speed use this broker: https://www.icmarkets.com/?camp=48854

the setup might change as new EA's are added, or bad performing EA's are removed.

Sometimes, manual interventions are done in the trading.


Best broker: https://shorturl.at/uEH12 

Best broker european clients: https://shorturl.at/kvHPY 

Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279


No reviews
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged on the signal account
2024.03.22 12:11
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.66% of days out of 558 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.19 17:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.01.03 22:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.02 05:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.02.20 01:04
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.94% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.17 07:39
Share of days for 80% of growth is too low
2023.02.17 05:55
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.4% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.14 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2023.02.10 03:52
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.61% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.09 23:47
Share of days for 80% of growth is too low
2023.02.09 17:23
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.64% of days out of 151 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.07 19:30
Share of days for 80% of growth is too low
2023.01.26 04:52
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.38% of days out of 137 days of the signal's entire lifetime.
2023.01.25 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2023.01.24 16:35
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.44% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
2023.01.24 15:28
Share of days for 80% of growth is too low
2023.01.05 14:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.