信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Stable growth pro
Profalgo Limited

Stable growth pro

Profalgo Limited
0条评论
可靠性
172
0 / 0 USD
每月复制 75 USD per 
增长自 2022 149%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
7 647
盈利交易:
5 337 (69.79%)
亏损交易:
2 310 (30.21%)
最好交易:
365.91 EUR
最差交易:
-471.30 EUR
毛利:
44 476.47 EUR (3 260 202 pips)
毛利亏损:
-37 180.64 EUR (1 695 436 pips)
最大连续赢利:
50 (359.62 EUR)
最大连续盈利:
648.64 EUR (24)
夏普比率:
0.05
交易活动:
92.31%
最大入金加载:
8.50%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.23
长期交易:
3 705 (48.45%)
短期交易:
3 942 (51.55%)
利润因子:
1.20
预期回报:
0.95 EUR
平均利润:
8.33 EUR
平均损失:
-16.10 EUR
最大连续失误:
24 (-2 110.27 EUR)
最大连续亏损:
-2 110.27 EUR (24)
每月增长:
2.87%
年度预测:
35.30%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
2 256.08 EUR (34.94%)
相对跌幅:
结余:
21.58% (2 256.08 EUR)
净值:
29.09% (2 416.39 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 1378
NZDCAD 1183
AUDNZD 1143
USDJPY 862
EURAUD 514
GBPAUD 513
GBPUSD 310
EURCAD 260
XAUUSD 215
EURUSD 212
USDCHF 166
EURCHF 141
AUDUSD 132
ETHUSD 121
GBPCHF 118
CHFJPY 101
GBPJPY 61
EURGBP 58
EURNZD 52
GBPCAD 46
USDCAD 44
BTCUSD 9
CADJPY 8
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 5K
NZDCAD 2.5K
AUDNZD -259
USDJPY -390
EURAUD 178
GBPAUD 1.5K
GBPUSD -220
EURCAD -431
XAUUSD 663
EURUSD -279
USDCHF -140
EURCHF 3
AUDUSD -60
ETHUSD 472
GBPCHF -232
CHFJPY -24
GBPJPY 83
EURGBP 4
EURNZD 177
GBPCAD -5
USDCAD -201
BTCUSD -1
CADJPY -12
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 76K
NZDCAD 55K
AUDNZD 9.1K
USDJPY 3.9K
EURAUD -4K
GBPAUD 15K
GBPUSD 1.1K
EURCAD -7.9K
XAUUSD 68K
EURUSD -15K
USDCHF -8.9K
EURCHF -356
AUDUSD 2.3K
ETHUSD 1.3M
GBPCHF 1.9K
CHFJPY 3.7K
GBPJPY 4.4K
EURGBP 297
EURNZD 3.6K
GBPCAD 347
USDCAD -2.3K
BTCUSD 45K
CADJPY -511
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +365.91 EUR
最差交易: -471 EUR
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 24
最大连续盈利: +359.62 EUR
最大连续亏损: -2 110.27 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live33 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ECMarkets-Live10
0.00 × 2
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.42 × 821
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live12
0.48 × 756
ICMarketsSC-Live23
0.49 × 841
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 1343
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 9672
ICMarketsSC-Live11
0.54 × 3847
ICMarketsSC-Live18
0.58 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
Exness-Real17
0.67 × 21
ICMarketsSC-Live15
0.68 × 19
ICMarkets-Live22
0.69 × 152
Tickmill-Live02
0.71 × 197
TickmillUK-Live03
0.73 × 15
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 624
ICMarkets-Live15
0.76 × 74
FusionMarkets-Demo
0.76 × 4329
181 更多...
Running a compilation of EA's which have been tested to the extreme.

Drawdown should remain below 30%, while ROI will be between 50-100%.

Account is protected with stoploss in case historical max DD is exceeded.

for best copying speed use this broker: https://www.icmarkets.com/?camp=48854

the setup might change as new EA's are added, or bad performing EA's are removed.

Sometimes, manual interventions are done in the trading.


Best broker: https://shorturl.at/uEH12 

Best broker european clients: https://shorturl.at/kvHPY 

Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279


没有评论
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged on the signal account
2024.03.22 12:11
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.66% of days out of 558 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.19 17:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.01.03 22:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.02 05:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.02.20 01:04
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.94% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.17 07:39
Share of days for 80% of growth is too low
2023.02.17 05:55
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.4% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.14 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2023.02.10 03:52
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.61% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.09 23:47
Share of days for 80% of growth is too low
2023.02.09 17:23
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.64% of days out of 151 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.07 19:30
Share of days for 80% of growth is too low
2023.01.26 04:52
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.38% of days out of 137 days of the signal's entire lifetime.
2023.01.25 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2023.01.24 16:35
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.44% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
2023.01.24 15:28
Share of days for 80% of growth is too low
2023.01.05 14:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Stable growth pro
每月75 USD
149%
0
0
USD
12K
EUR
172
96%
7 647
69%
92%
1.19
0.95
EUR
29%
1:500
