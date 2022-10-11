SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Stable growth pro
Profalgo Limited

Stable growth pro

Profalgo Limited
0 avis
Fiabilité
159 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 75 USD par mois
croissance depuis 2022 153%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 257
Bénéfice trades:
5 059 (69.71%)
Perte trades:
2 198 (30.29%)
Meilleure transaction:
365.91 EUR
Pire transaction:
-471.30 EUR
Bénéfice brut:
41 320.20 EUR (2 072 540 pips)
Perte brute:
-33 819.73 EUR (910 078 pips)
Gains consécutifs maximales:
50 (359.62 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
648.64 EUR (24)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
91.31%
Charge de dépôt maximale:
8.50%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.32
Longs trades:
3 475 (47.88%)
Courts trades:
3 782 (52.12%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
1.03 EUR
Bénéfice moyen:
8.17 EUR
Perte moyenne:
-15.39 EUR
Pertes consécutives maximales:
24 (-2 110.27 EUR)
Perte consécutive maximale:
-2 110.27 EUR (24)
Croissance mensuelle:
2.58%
Prévision annuelle:
31.83%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
2 256.08 EUR (34.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.58% (2 256.08 EUR)
Par fonds propres:
29.09% (2 416.39 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 1291
NZDCAD 1145
AUDNZD 1082
USDJPY 862
EURAUD 479
GBPAUD 468
GBPUSD 310
EURCAD 260
EURUSD 212
USDCHF 166
XAUUSD 164
EURCHF 141
GBPCHF 118
AUDUSD 118
CHFJPY 101
ETHUSD 71
GBPJPY 61
EURGBP 58
EURNZD 52
GBPCAD 46
USDCAD 44
CADJPY 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 4.5K
NZDCAD 2.2K
AUDNZD 729
USDJPY -390
EURAUD 25
GBPAUD 1.6K
GBPUSD -220
EURCAD -431
EURUSD -279
USDCHF -140
XAUUSD 577
EURCHF 3
GBPCHF -232
AUDUSD 105
CHFJPY -24
ETHUSD 456
GBPJPY 83
EURGBP 4
EURNZD 177
GBPCAD -5
USDCAD -201
CADJPY -12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 70K
NZDCAD 52K
AUDNZD 16K
USDJPY 3.9K
EURAUD -3.4K
GBPAUD 16K
GBPUSD 1.1K
EURCAD -7.9K
EURUSD -15K
USDCHF -8.9K
XAUUSD 54K
EURCHF -356
GBPCHF 1.9K
AUDUSD 3.1K
CHFJPY 3.7K
ETHUSD 975K
GBPJPY 4.4K
EURGBP 297
EURNZD 3.6K
GBPCAD 347
USDCAD -2.3K
CADJPY -511
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +365.91 EUR
Pire transaction: -471 EUR
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 24
Bénéfice consécutif maximal: +359.62 EUR
Perte consécutive maximale: -2 110.27 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 2
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.21 × 19
ICMarketsSC-Live10
0.25 × 16
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.43 × 821
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live12
0.48 × 756
ICMarketsSC-Live23
0.49 × 841
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 1343
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 9672
ICMarketsSC-Live11
0.52 × 3816
ICMarketsSC-Live18
0.58 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
ICMarketsSC-Live05
0.66 × 44
ICMarkets-Live22
0.69 × 152
Exness-Real17
0.70 × 20
Tickmill-Live02
0.72 × 195
TickmillUK-Live03
0.73 × 15
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 624
160 plus...
Running a compilation of EA's which have been tested to the extreme.

Drawdown should remain below 20%, while ROI will be between 50-100%.

Account is protected with stoploss in case historical max DD is exceeded.

for best copying speed use this broker: https://www.icmarkets.com/?camp=48854

the setup might change as new EA's are added, or bad performing EA's are removed.

Sometimes, manual interventions are done in the trading.


Best broker: https://shorturl.at/uEH12 

Best broker european clients: https://shorturl.at/kvHPY 

Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279


Aucun avis
2024.03.22 12:11
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.66% of days out of 558 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.19 17:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.01.03 22:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.02 05:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.02.20 01:04
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.94% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.17 07:39
Share of days for 80% of growth is too low
2023.02.17 05:55
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.4% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.14 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2023.02.10 03:52
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.61% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.09 23:47
Share of days for 80% of growth is too low
2023.02.09 17:23
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.64% of days out of 151 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.07 19:30
Share of days for 80% of growth is too low
2023.01.26 04:52
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.38% of days out of 137 days of the signal's entire lifetime.
2023.01.25 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2023.01.24 16:35
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.44% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
2023.01.24 15:28
Share of days for 80% of growth is too low
2023.01.05 14:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.01.02 11:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.12.16 15:14
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.17% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2022.12.14 13:39
Share of days for 80% of growth is too low
Copier

