- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1291
|NZDCAD
|1145
|AUDNZD
|1082
|USDJPY
|862
|EURAUD
|479
|GBPAUD
|468
|GBPUSD
|310
|EURCAD
|260
|EURUSD
|212
|USDCHF
|166
|XAUUSD
|164
|EURCHF
|141
|GBPCHF
|118
|AUDUSD
|118
|CHFJPY
|101
|ETHUSD
|71
|GBPJPY
|61
|EURGBP
|58
|EURNZD
|52
|GBPCAD
|46
|USDCAD
|44
|CADJPY
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|4.5K
|NZDCAD
|2.2K
|AUDNZD
|729
|USDJPY
|-390
|EURAUD
|25
|GBPAUD
|1.6K
|GBPUSD
|-220
|EURCAD
|-431
|EURUSD
|-279
|USDCHF
|-140
|XAUUSD
|577
|EURCHF
|3
|GBPCHF
|-232
|AUDUSD
|105
|CHFJPY
|-24
|ETHUSD
|456
|GBPJPY
|83
|EURGBP
|4
|EURNZD
|177
|GBPCAD
|-5
|USDCAD
|-201
|CADJPY
|-12
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|70K
|NZDCAD
|52K
|AUDNZD
|16K
|USDJPY
|3.9K
|EURAUD
|-3.4K
|GBPAUD
|16K
|GBPUSD
|1.1K
|EURCAD
|-7.9K
|EURUSD
|-15K
|USDCHF
|-8.9K
|XAUUSD
|54K
|EURCHF
|-356
|GBPCHF
|1.9K
|AUDUSD
|3.1K
|CHFJPY
|3.7K
|ETHUSD
|975K
|GBPJPY
|4.4K
|EURGBP
|297
|EURNZD
|3.6K
|GBPCAD
|347
|USDCAD
|-2.3K
|CADJPY
|-511
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.21 × 19
|
ICMarketsSC-Live10
|0.25 × 16
|
ICMarketsEU-Live18
|0.28 × 32
|
ICMarketsSC-Live19
|0.43 × 821
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
ICMarketsSC-Live12
|0.48 × 756
|
ICMarketsSC-Live23
|0.49 × 841
|
ICMarketsSC-Live08
|0.50 × 1343
|
ICMarketsSC-Live31
|0.50 × 9672
|
ICMarketsSC-Live11
|0.52 × 3816
|
ICMarketsSC-Live18
|0.58 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|0.65 × 138
|
ICMarketsSC-Live05
|0.66 × 44
|
ICMarkets-Live22
|0.69 × 152
|
Exness-Real17
|0.70 × 20
|
Tickmill-Live02
|0.72 × 195
|
TickmillUK-Live03
|0.73 × 15
|
ICMarketsSC-Live20
|0.75 × 624
Running a compilation of EA's which have been tested to the extreme.
Drawdown should remain below 20%, while ROI will be between 50-100%.
Account is protected with stoploss in case historical max DD is exceeded.
for best copying speed use this broker: https://www.icmarkets.com/?camp=48854
the setup might change as new EA's are added, or bad performing EA's are removed.
Sometimes, manual interventions are done in the trading.
Best broker: https://shorturl.at/uEH12
Best broker european clients: https://shorturl.at/kvHPY
Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279
USD
EUR
EUR