SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Stable growth pro
Profalgo Limited

Stable growth pro

Profalgo Limited
0 recensioni
Affidabilità
159 settimane
0 / 0 USD
Copia per 75 USD al mese
crescita dal 2022 153%
ICMarketsSC-Live33
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 257
Profit Trade:
5 059 (69.71%)
Loss Trade:
2 198 (30.29%)
Best Trade:
365.91 EUR
Worst Trade:
-471.30 EUR
Profitto lordo:
41 320.20 EUR (2 072 540 pips)
Perdita lorda:
-33 819.73 EUR (910 078 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (359.62 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
648.64 EUR (24)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
91.31%
Massimo carico di deposito:
8.50%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.32
Long Trade:
3 475 (47.88%)
Short Trade:
3 782 (52.12%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
1.03 EUR
Profitto medio:
8.17 EUR
Perdita media:
-15.39 EUR
Massime perdite consecutive:
24 (-2 110.27 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 110.27 EUR (24)
Crescita mensile:
2.36%
Previsione annuale:
31.83%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
2 256.08 EUR (34.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.58% (2 256.08 EUR)
Per equità:
29.09% (2 416.39 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 1291
NZDCAD 1145
AUDNZD 1082
USDJPY 862
EURAUD 479
GBPAUD 468
GBPUSD 310
EURCAD 260
EURUSD 212
USDCHF 166
XAUUSD 164
EURCHF 141
GBPCHF 118
AUDUSD 118
CHFJPY 101
ETHUSD 71
GBPJPY 61
EURGBP 58
EURNZD 52
GBPCAD 46
USDCAD 44
CADJPY 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 4.5K
NZDCAD 2.2K
AUDNZD 729
USDJPY -390
EURAUD 25
GBPAUD 1.6K
GBPUSD -220
EURCAD -431
EURUSD -279
USDCHF -140
XAUUSD 577
EURCHF 3
GBPCHF -232
AUDUSD 105
CHFJPY -24
ETHUSD 456
GBPJPY 83
EURGBP 4
EURNZD 177
GBPCAD -5
USDCAD -201
CADJPY -12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 70K
NZDCAD 52K
AUDNZD 16K
USDJPY 3.9K
EURAUD -3.4K
GBPAUD 16K
GBPUSD 1.1K
EURCAD -7.9K
EURUSD -15K
USDCHF -8.9K
XAUUSD 54K
EURCHF -356
GBPCHF 1.9K
AUDUSD 3.1K
CHFJPY 3.7K
ETHUSD 975K
GBPJPY 4.4K
EURGBP 297
EURNZD 3.6K
GBPCAD 347
USDCAD -2.3K
CADJPY -511
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +365.91 EUR
Worst Trade: -471 EUR
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +359.62 EUR
Massima perdita consecutiva: -2 110.27 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 2
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.21 × 19
ICMarketsSC-Live10
0.25 × 16
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.43 × 821
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live12
0.48 × 756
ICMarketsSC-Live23
0.49 × 841
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 1343
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 9672
ICMarketsSC-Live11
0.52 × 3816
ICMarketsSC-Live18
0.58 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
ICMarketsSC-Live05
0.66 × 44
ICMarkets-Live22
0.69 × 152
Exness-Real17
0.70 × 20
Tickmill-Live02
0.72 × 195
TickmillUK-Live03
0.73 × 15
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 624
160 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Running a compilation of EA's which have been tested to the extreme.

Drawdown should remain below 20%, while ROI will be between 50-100%.

Account is protected with stoploss in case historical max DD is exceeded.

for best copying speed use this broker: https://www.icmarkets.com/?camp=48854

the setup might change as new EA's are added, or bad performing EA's are removed.

Sometimes, manual interventions are done in the trading.


Best broker: https://shorturl.at/uEH12 

Best broker european clients: https://shorturl.at/kvHPY 

Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279


Non ci sono recensioni
2024.03.22 12:11
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.66% of days out of 558 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.19 17:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.01.03 22:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.02 05:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.02.20 01:04
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.94% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.17 07:39
Share of days for 80% of growth is too low
2023.02.17 05:55
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.4% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.14 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2023.02.10 03:52
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.61% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.09 23:47
Share of days for 80% of growth is too low
2023.02.09 17:23
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.64% of days out of 151 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.07 19:30
Share of days for 80% of growth is too low
2023.01.26 04:52
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.38% of days out of 137 days of the signal's entire lifetime.
2023.01.25 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2023.01.24 16:35
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.44% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
2023.01.24 15:28
Share of days for 80% of growth is too low
2023.01.05 14:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.01.02 11:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.12.16 15:14
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.17% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2022.12.14 13:39
Share of days for 80% of growth is too low
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Stable growth pro
75USD al mese
153%
0
0
USD
13K
EUR
159
97%
7 257
69%
91%
1.22
1.03
EUR
29%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.